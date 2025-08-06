Devises / ACAD
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
24.42 USD 0.33 (1.33%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACAD a changé de -1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.36 et à un maximum de 24.68.
Suivez la dynamique ACADIA Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ACAD Nouvelles
- Citizens JMP maintient sa note "Market Outperform" pour Acadia avant les résultats d’essai
- Acadia Pharmaceuticals au sommet TD Cowen : Perspectives stratégiques sur le pipeline
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Acadia annonce des résultats intermédiaires positifs de l’étude en vie réelle DAYBUE
- TD Cowen relève l’objectif de cours d’Acadia Pharmaceuticals à 39€
- ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Acadia Pharmaceuticals director Garofalo sells $41,560 in stock
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Acadia Pharmaceuticals appoints Katcheves as chief business officer
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $25.90
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Mizuho lowers Acadia Pharmaceuticals stock price target to $22 from $32
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 25.24 USD
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $24 from $18 at Stifel
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Mizuho raises Acadia Pharmaceuticals stock price target on solid earnings
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $38 from $37 at Citizens JMP
- Acadia Pharmaceuticals Q2 2025 slides: revenue up 9%, raises full-year guidance
- Acadia Pharmaceuticals (ACAD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Range quotidien
24.36 24.68
Range Annuel
13.40 26.64
20 septembre, samedi