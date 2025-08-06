KurseKategorien
Währungen / ACAD
Zurück zum Aktien

ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc

24.75 USD 0.55 (2.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACAD hat sich für heute um 2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.07 bis zu einem Hoch von 24.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die ACADIA Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACAD News

Tagesspanne
24.07 24.80
Jahresspanne
13.40 26.64
Vorheriger Schlusskurs
24.20
Eröffnung
24.32
Bid
24.75
Ask
25.05
Tief
24.07
Hoch
24.80
Volumen
3.448 K
Tagesänderung
2.27%
Monatsänderung
-4.48%
6-Monatsänderung
49.10%
Jahresänderung
61.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K