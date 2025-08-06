Währungen / ACAD
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
24.75 USD 0.55 (2.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACAD hat sich für heute um 2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.07 bis zu einem Hoch von 24.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACADIA Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACAD News
- Citizens JMP bekräftigt ’Market Outperform’ für Acadia im Vorfeld von Studiendaten
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Acadia stock ahead of trial results
- Acadia Pharmaceuticals: Strategische Pipeline-Updates im Fokus des TD Cowen Summit/n
- Acadia Pharmaceuticals at TD Cowen Summit: Strategic Pipeline Insights
- Acadia Pharmaceuticals: CFO Schneyer veräußert Aktien für 82.727 $
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Acadia meldet positive Zwischenergebnisse aus Real-World-Studie zu DAYBUE
- Acadia reports positive interim results from DAYBUE real-world study
- TD Cowen hebt Kursziel für Acadia Pharmaceuticals auf 39 US-Dollar an
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $39 by TD Cowen
- ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Acadia at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Focus
- Acadia Pharmaceuticals director Garofalo sells $41,560 in stock
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Acadia Pharmaceuticals appoints Katcheves as chief business officer
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $25.90
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Mizuho lowers Acadia Pharmaceuticals stock price target to $22 from $32
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 25.24 USD
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $24 from $18 at Stifel
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Mizuho raises Acadia Pharmaceuticals stock price target on solid earnings
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $38 from $37 at Citizens JMP
- Acadia Pharmaceuticals Q2 2025 slides: revenue up 9%, raises full-year guidance
Tagesspanne
24.07 24.80
Jahresspanne
13.40 26.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.20
- Eröffnung
- 24.32
- Bid
- 24.75
- Ask
- 25.05
- Tief
- 24.07
- Hoch
- 24.80
- Volumen
- 3.448 K
- Tagesänderung
- 2.27%
- Monatsänderung
- -4.48%
- 6-Monatsänderung
- 49.10%
- Jahresänderung
- 61.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K