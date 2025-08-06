Dövizler / ACAD
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
24.42 USD 0.33 (1.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACAD fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.36 ve Yüksek fiyatı olarak 24.68 aralığında işlem gördü.
ACADIA Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ACAD haberleri
- Citizens JMP, Acadia hissesi için deneme sonuçları öncesi Piyasa Performansı Üstü notunu yineledi
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Acadia stock ahead of trial results
- Acadia Pharmaceuticals TD Cowen Zirvesi’nde: Stratejik İlaç Geliştirme Bilgileri
- Acadia Pharmaceuticals at TD Cowen Summit: Strategic Pipeline Insights
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Acadia, DAYBUE gerçek dünya çalışmasından olumlu ara sonuçlar bildirdi
- Acadia reports positive interim results from DAYBUE real-world study
- TD Cowen, Acadia Pharmaceuticals için hedef fiyatını 39 dolara yükseltti
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $39 by TD Cowen
- ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Acadia at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Focus
- Acadia Pharmaceuticals director Garofalo sells $41,560 in stock
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Acadia Pharmaceuticals appoints Katcheves as chief business officer
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $25.90
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Mizuho lowers Acadia Pharmaceuticals stock price target to $22 from $32
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 25.24 USD
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $24 from $18 at Stifel
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Mizuho raises Acadia Pharmaceuticals stock price target on solid earnings
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $38 from $37 at Citizens JMP
- Acadia Pharmaceuticals Q2 2025 slides: revenue up 9%, raises full-year guidance
- Acadia Pharmaceuticals (ACAD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
Günlük aralık
24.36 24.68
Yıllık aralık
13.40 26.64
- Önceki kapanış
- 24.75
- Açılış
- 24.68
- Satış
- 24.42
- Alış
- 24.72
- Düşük
- 24.36
- Yüksek
- 24.68
- Hacim
- 2.258 K
- Günlük değişim
- -1.33%
- Aylık değişim
- -5.75%
- 6 aylık değişim
- 47.11%
- Yıllık değişim
- 59.40%
21 Eylül, Pazar