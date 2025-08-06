QuotazioniSezioni
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc

24.42 USD 0.33 (1.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACAD ha avuto una variazione del -1.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.36 e ad un massimo di 24.68.

Segui le dinamiche di ACADIA Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.36 24.68
Intervallo Annuale
13.40 26.64
Chiusura Precedente
24.75
Apertura
24.68
Bid
24.42
Ask
24.72
Minimo
24.36
Massimo
24.68
Volume
2.258 K
Variazione giornaliera
-1.33%
Variazione Mensile
-5.75%
Variazione Semestrale
47.11%
Variazione Annuale
59.40%
