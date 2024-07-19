SinaisSeções
Andrei Lapshin

Compass MT5

Andrei Lapshin
3 comentários
Confiabilidade
205 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2022 42%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 261
Negociações com lucro:
740 (58.68%)
Negociações com perda:
521 (41.32%)
Melhor negociação:
96.67 USD
Pior negociação:
-116.00 USD
Lucro bruto:
26 686.66 USD (485 555 pips)
Perda bruta:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (799.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
799.00 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
69.67%
Depósito máximo carregado:
8.18%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.31
Negociações longas:
627 (49.72%)
Negociações curtas:
634 (50.28%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
36.06 USD
Perda média:
-49.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-499.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-499.41 USD (9)
Crescimento mensal:
-0.28%
Previsão anual:
-3.40%
Algotrading:
7%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.29 USD
Máximo:
2 902.44 USD (49.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.05% (2 903.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.34% (196.39 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 120
EURAUD 93
AUDNZD 90
EURUSD 82
USDCAD 79
GBPJPY 74
EURGBP 67
GBPAUD 62
NZDUSD 43
EURCAD 39
XAUUSD 38
EURNZD 35
AUDJPY 31
NZDJPY 30
CHFJPY 30
AUDCHF 29
NZDCHF 28
AUDUSD 28
CADCHF 28
GBPNZD 28
EURJPY 27
CADJPY 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 24
NZDCAD 23
GBPCAD 21
GBPCHF 19
EURCHF 13
XAGUSD 1
BTCUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 567
EURAUD 828
AUDNZD -562
EURUSD 153
USDCAD -155
GBPJPY 174
EURGBP 165
GBPAUD 76
NZDUSD 543
EURCAD 193
XAUUSD -48
EURNZD -63
AUDJPY 32
NZDJPY -139
CHFJPY -229
AUDCHF -110
NZDCHF -243
AUDUSD 279
CADCHF -300
GBPNZD 376
EURJPY 208
CADJPY -58
USDCHF 38
GBPUSD -562
USDJPY 76
NZDCAD -16
GBPCAD -20
GBPCHF 145
EURCHF -457
XAGUSD 37
BTCUSD -36
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 8.5K
EURAUD 27K
AUDNZD -2.7K
EURUSD 2.3K
USDCAD 916
GBPJPY 12K
EURGBP 118
GBPAUD 4.2K
NZDUSD 4.3K
EURCAD 5.6K
XAUUSD -3.8K
EURNZD -5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 815
CHFJPY -5.4K
AUDCHF -811
NZDCHF -2K
AUDUSD 3.5K
CADCHF -277
GBPNZD 13K
EURJPY 7.2K
CADJPY 3.7K
USDCHF 1.6K
GBPUSD -8.4K
USDJPY -170
NZDCAD 1.4K
GBPCAD -727
GBPCHF 308
EURCHF -4.9K
XAGUSD 196
BTCUSD -120K
Melhor negociação: +96.67 USD
Pior negociação: -116 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +799.00 USD
Máxima perda consecutiva: -499.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarkets-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
Alpari-MT5
0.77 × 22
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
RannForex-Server
1.62 × 58
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
GoMarkets-Live
1.78 × 315
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
Tickmill-Live
1.96 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
TickmillUK-Live
2.74 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
Axiory-Live
2.93 × 98
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
Exness-MT5Real
3.18 × 11
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
Negociação manual de quatro estratégias em prazos de H4 a semanal.

1. Eu não uso média, martingale, grade, escalpelamento, etc.

2. SL e TP são definidos em cada negociação

3. Risco por negociação de 1% a 3%

4. A negociação é realizada por todos os principais pares (existem 28 deles), + OURO (XAUUSD)


Depósito mínimo: 500$ (Depósito recomendado: 1000$)

Alavancagem recomendada: 1:500



Como assinar um sinal - https://www.mql5.com/en/articles/523
Classificação Média:
Gerard Geilen
359
Gerard Geilen 2024.07.19 09:21 
 

Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach

ALEKSEI VIESTAVNOI
1791
ALEKSEI VIESTAVNOI 2023.05.09 10:14   

Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro

Thie Helmi
987
Thie Helmi 2023.03.02 17:15 
 

march 2 2023 :

just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you

Compass MT5
35 USD por mês
42%
0
0
USD
3K
USD
205
7%
1 261
58%
70%
1.03
0.71
USD
49%
1:500
