EOSUSD: EOS vs US Dollar
0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Setor: Criptomoeda Base: EOS Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EOSUSD para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7519 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 0.7519 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de EOS vs dólar americano. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de EOS mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.7519 0.7519
Faixa anual
0.3670 1.5338
- Fechamento anterior
- 0.7430
- Open
- 0.7519
- Bid
- 0.7519
- Ask
- 0.7549
- Low
- 0.7519
- High
- 0.7519
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- 11.00%
- Mudança de 6 meses
- -29.95%
- Mudança anual
- -6.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh