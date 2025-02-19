CotaçõesSeções
Moedas / EOSUSD
EOSUSD: EOS vs US Dollar

0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Setor: Criptomoeda Base: EOS Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EOSUSD para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7519 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 0.7519 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de EOS vs dólar americano. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de EOS mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
0.7519 0.7519
Faixa anual
0.3670 1.5338
Fechamento anterior
0.7430
Open
0.7519
Bid
0.7519
Ask
0.7549
Low
0.7519
High
0.7519
Volume
1
Mudança diária
1.20%
Mudança mensal
11.00%
Mudança de 6 meses
-29.95%
Mudança anual
-6.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh