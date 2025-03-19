КотировкиРазделы
EOSUSD: EOS vs US Dollar

0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: EOS Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость EOSUSD за сегодня изменилась на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7519 USD, а максимальная — 0.7519 USD.

Следите за динамикой цен на EOS против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на EOS в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.7519 0.7519
Годовой диапазон
0.3670 1.5338
Предыдущее закрытие
0.7430
Open
0.7519
Bid
0.7519
Ask
0.7549
Low
0.7519
High
0.7519
Объем
1
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
11.00%
6-месячное изменение
-29.95%
Годовое изменение
-6.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.