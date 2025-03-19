Валюты / EOSUSD
EOSUSD: EOS vs US Dollar
0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: EOS Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость EOSUSD за сегодня изменилась на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7519 USD, а максимальная — 0.7519 USD.
Следите за динамикой цен на EOS против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на EOS в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Новости EOSUSD
Дневной диапазон
0.7519 0.7519
Годовой диапазон
0.3670 1.5338
- Предыдущее закрытие
- 0.7430
- Open
- 0.7519
- Bid
- 0.7519
- Ask
- 0.7549
- Low
- 0.7519
- High
- 0.7519
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 11.00%
- 6-месячное изменение
- -29.95%
- Годовое изменение
- -6.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.