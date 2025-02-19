Dövizler / EOSUSD
EOSUSD: EOS vs US Dollar
0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Sektör: Kripto para Baz: EOS Kâr para birimi: US Dollar
EOSUSD fiyatı bugün 1.20% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 0.7519 USD ve Yüksek fiyatı olarak 0.7519 USD aralığında işlem gördü.
EOS vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, EOS fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.7519 0.7519
Yıllık aralık
0.3670 1.5338
- Önceki kapanış
- 0.7430
- Açılış
- 0.7519
- Satış
- 0.7519
- Alış
- 0.7549
- Düşük
- 0.7519
- Yüksek
- 0.7519
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 1.20%
- Aylık değişim
- 57.40%
- 6 aylık değişim
- -3.40%
- Yıllık değişim
- 33.01%
21 Eylül, Pazar