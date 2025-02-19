KurseKategorien
EOSUSD: EOS vs US Dollar

0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: EOS Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von EOSUSD hat sich heute um 1.20% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.7519 USD bis zum Hoch von 0.7519 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von EOS vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der EOS-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.7519 0.7519
Jahresspanne
0.3670 1.5338
Vorheriger Schlusskurs
0.7430
Eröffnung
0.7519
Bid
0.7519
Ask
0.7549
Tief
0.7519
Hoch
0.7519
Volumen
1
Tagesänderung
1.20%
Monatsänderung
57.40%
6-Monatsänderung
-3.40%
Jahresänderung
33.01%
