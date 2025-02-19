Währungen / EOSUSD
EOSUSD: EOS vs US Dollar
0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: EOS Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von EOSUSD hat sich heute um 1.20% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei0.7519 USD bis zum Hoch von 0.7519 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von EOS vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der EOS-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.7519 0.7519
Jahresspanne
0.3670 1.5338
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7430
- Eröffnung
- 0.7519
- Bid
- 0.7519
- Ask
- 0.7549
- Tief
- 0.7519
- Hoch
- 0.7519
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.20%
- Monatsänderung
- 57.40%
- 6-Monatsänderung
- -3.40%
- Jahresänderung
- 33.01%
