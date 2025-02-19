Devises / EOSUSD
EOSUSD: EOS vs US Dollar
0.7519 USD 0.0089 (1.20%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: EOS Devise de profit: US Dollar
Le cours de EOSUSD a changé de 1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 0.7519 USD et à un maximum de 0.7519 USD.
Suivez la dynamique de EOS vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de EOS a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
0.7519 0.7519
Range Annuel
0.3670 1.5338
- Clôture Précédente
- 0.7430
- Ouverture
- 0.7519
- Bid
- 0.7519
- Ask
- 0.7549
- Plus Bas
- 0.7519
- Plus Haut
- 0.7519
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.20%
- Changement Mensuel
- 57.40%
- Changement à 6 Mois
- -3.40%
- Changement Annuel
- 33.01%
20 septembre, samedi