Anti Scalping Trader Pro ms

ANTI SCALPING TRADER PRO EA - é um sistema avançado de negociação automática baseado nas mais recentes pesquisas de ação do preço!

Este é um Expert Advisor "configure e esqueça" que faz todo o trabalho de negociação para você! 14 arquivos Set_file disponíveis!

A ideia de negociação é baseada em um padrão de ação do preço totalmente novo que eu mesmo descobri!

O ANTI SCALPING TRADER PRO é um ótimo investimento - ele funcionará por muitos anos, pois todos os Set_files têm expectativa matemática positiva!

Recursos do EA:
- O EA pode operar em 14 pares simultaneamente.
- Cada negociação busca um bom lucro - esta não é uma abordagem de scalping.
- O sistema não desperdiça dinheiro com comissões como muitos scalpers.
- Sem requisitos de spread apertados - o EA pode ser usado em qualquer conta.
- O sistema NÃO utiliza nenhum método de grid perigoso. - O EA possui gerenciamento de capital com juros compostos integrado por padrão.
- Cada operação possui Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) que não são visíveis para a corretora.
- O SL e o TP são dinâmicos e se adaptam à volatilidade do mercado por padrão.
- O modo de compensação está disponível nas configurações do EA.
- Pares de negociação: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Timeframe: apenas D1.
- Horário de operação: o EA busca oportunidades de entrada no fechamento do candle diário. Se o sistema não executar ordens após a formação do candle diário, significa que não havia sinais de entrada disponíveis no gráfico.
- O EA possui um Display de Informações que mostra o Spread e o Swap atuais do par de moedas em que está configurado.
- O display também mostra o Saldo da conta, o Patrimônio Líquido e as Margens. - É possível localizar a exibição do Info Spread Swap em qualquer canto do gráfico:
0 - canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito.

Como instalar:
- Abra os 14 seguintes gráficos:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Selecione o período de tempo D1 em cada gráfico.
- Anexe o Expert Advisor (EA) a cada gráfico.
- Aplique o arquivo "Set_file" correspondente ao EA em cada gráfico.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa fazer é instalá-lo no MT4 e deixar o computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana (OU use um VPS em vez de um computador).

É um produto original oferecido exclusivamente neste site da MQL5.

