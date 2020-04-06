Infinite Grid Recovery

Infinite Grid Recovery é um sistema de negociação automatizado que utiliza uma abordagem híbrida entre indicadores técnicos clássicos e gestão matemática de recuperação.

Diferente de sistemas de grade (grid) convencionais que abrem ordens aleatoriamente contra a tendência, este robô utiliza Bandas de Bollinger e RSI para filtrar as entradas, buscando operações apenas em zonas de exaustão de preço.

DESTAQUES DO SISTEMA

1. Auto-Tuner (Calibragem Automática)
Não é necessário carregar arquivos de configuração complexos (.set). O robô identifica automaticamente o par de moedas e aplica a estratégia otimizada interna:
-- EURUSD: Modo Scalper (Foco em movimentos rápidos e correções curtas).
-- USDJPY: Modo Volatilidade (Espaçamento maior para suportar grandes movimentos).

2. Filtro de Tendência (Trend Filter)
O sistema monitora a tendência macro (Média Móvel em H4 ou D1). Se o mercado estiver em forte queda, o robô evita abrir novas compras, protegendo o capital contra movimentos unilaterais.

3. Recuperação Inteligente (Smart Recovery)
Em caso de movimento adverso, o sistema não abre novas ordens por distância fixa. Ele aguarda um sinal do RSI no gráfico de 4 Horas (H4) para confirmar uma possível reversão antes de fazer o preço médio. Isso economiza margem e evita entrar em "facas caindo".

RESULTADOS NOS TESTES
Nos testes realizados (2020-2025), a otimização para EURUSD apresentou um Fator de Lucro (Profit Factor) superior a 2.0, demonstrando consistência entre o lucro obtido e o risco assumido.

FUTURAS ATUALIZAÇÕES
Embora a versão atual seja especializada em EUR e JPY, o algoritmo "Universal" permite operar outros pares. Estamos trabalhando continuamente na calibração específica de novos pares (como GBPUSD, AUDCAD e XAUUSD), que serão disponibilizados gratuitamente em atualizações futuras.

PARÂMETROS E RECOMENDAÇÕES

-- Pares Recomendados: EURUSD e USDJPY (Otimização nativa).
-- Timeframe: M15 ou H1 (O robô gerencia filtros internos em H4).
-- Tipo de Conta: ECN ou Low Spread é altamente recomendado.
-- Saldo Mínimo Sugerido: $500 para contas Standard ou $100 para contas Cent.
-- Leverage: Recomendado 1:500.

O robô possui travas de segurança que impedem a abertura de operações em novos pares caso já exista um rebaixamento (drawdown) aberto em outro par, protegendo a exposição total da conta.

Por favor, realize backtests e testes em conta DEMO antes de utilizar em conta real para compreender o funcionamento da estratégia de recuperação.
FREE
