O Infinite Grid Recovery não é apenas mais um robô de preço médio. É uma ferramenta profissional desenvolvida para transformar posições perdedoras em lucros (ou breakeven), utilizando um algoritmo de recuperação avançado que prioriza a segurança da sua conta.

A Filosofia: "Nunca aceite o prejuízo passivamente" O EA opera inicialmente como um Scalper de alta precisão (RSI + Bollinger Bands). Se o mercado for contra, ele ativa o modo Smart Recovery: em vez de fechar no prejuízo, o robô gerencia a posição através de uma grade calculada matematicamente para sair no lucro assim que houver um leve recuo.

Principais Diferenciais:

📊 Filtro de Tendência Macro: O robô analisa a tendência principal (Média de 200 períodos) antes de abrir novas séries. Ele nunca venderá em topos de uma tendência de alta forte.

🔒 Global Pair Lock (Bloqueio Cruzado): Se você operar múltiplos pares (ex: EURUSD e GBPUSD), e um deles entrar em recuperação (Drawdown), o robô bloqueia novas entradas nos outros pares automaticamente. Isso concentra toda a margem da conta em salvar a operação difícil.

🧠 Smart Grid (Não é cego): Diferente de grids comuns que abrem ordens a cada "X" pontos, este EA espera a distância mínima E um novo sinal técnico de confirmação (RSI Extremo) para fazer o preço médio.

💰 Auto Money Management: O lote aumenta automaticamente conforme seu saldo cresce.

Parâmetros Principais:

BlockOtherPairs : Ativa a proteção cruzada entre pares.

UseTrendFilter : Ativa o filtro de tendência H4 (Recomendado: True).

GridDistance : Distância mínima em pontos para iniciar a recuperação.

MartingaleMult : Fator de multiplicação para recuperação (Padrão: 2.0).

Recomendações: