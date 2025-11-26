Infinite Grid Recovery

O Infinite Grid Recovery não é apenas mais um robô de preço médio. É uma ferramenta profissional desenvolvida para transformar posições perdedoras em lucros (ou breakeven), utilizando um algoritmo de recuperação avançado que prioriza a segurança da sua conta.

A Filosofia: "Nunca aceite o prejuízo passivamente" O EA opera inicialmente como um Scalper de alta precisão (RSI + Bollinger Bands). Se o mercado for contra, ele ativa o modo Smart Recovery: em vez de fechar no prejuízo, o robô gerencia a posição através de uma grade calculada matematicamente para sair no lucro assim que houver um leve recuo.

Principais Diferenciais:

  • 📊 Filtro de Tendência Macro: O robô analisa a tendência principal (Média de 200 períodos) antes de abrir novas séries. Ele nunca venderá em topos de uma tendência de alta forte.

  • 🔒 Global Pair Lock (Bloqueio Cruzado): Se você operar múltiplos pares (ex: EURUSD e GBPUSD), e um deles entrar em recuperação (Drawdown), o robô bloqueia novas entradas nos outros pares automaticamente. Isso concentra toda a margem da conta em salvar a operação difícil.

  • 🧠 Smart Grid (Não é cego): Diferente de grids comuns que abrem ordens a cada "X" pontos, este EA espera a distância mínima E um novo sinal técnico de confirmação (RSI Extremo) para fazer o preço médio.

  • 💰 Auto Money Management: O lote aumenta automaticamente conforme seu saldo cresce.

Parâmetros Principais:

  • BlockOtherPairs : Ativa a proteção cruzada entre pares.

  • UseTrendFilter : Ativa o filtro de tendência H4 (Recomendado: True).

  • GridDistance : Distância mínima em pontos para iniciar a recuperação.

  • MartingaleMult : Fator de multiplicação para recuperação (Padrão: 2.0).

Recomendações:

  • Pares: EURUSD, AUDCAD, NZDCAD (Pares com boa reversão).

  • Timeframe: M5 ou M15 para o gráfico (O filtro de tendência usa H4 internamente).

  • Conta: ECN ou Standard com spread baixo.

  • Saldo Mínimo: $500 recomendado para lote 0.01 (devido ao Martingale).


