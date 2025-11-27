Infinite Grid Recovery ist ein automatisches Handelssystem, das einen hybriden Ansatz zwischen klassischen technischen Indikatoren und mathematischem Erholungsmanagement verwendet.





Im Gegensatz zu herkömmlichen Grid-Systemen, die Aufträge wahllos gegen den Trend eröffnen, verwendet dieser Roboter Bollinger-Bänder und RSI, um Eingänge zu filtern, und sucht nur in Preiserschöpfungszonen nach Trades.





SYSTEM-HIGHLIGHTS





1. automatischer Tuner (automatische Kalibrierung)

Sie müssen keine komplexen Konfigurationsdateien (.set) laden. Der Roboter identifiziert automatisch das Währungspaar und wendet die interne optimierte Strategie an:

-- EURUSD: Scalper-Modus (Fokus auf schnelle Bewegungen und kurze Korrekturen).

-- USDJPY: Volatilitätsmodus (größere Abstände zur Unterstützung großer Bewegungen).





2. Trendfilter

Das System überwacht den Makrotrend (Gleitender Durchschnitt auf H4 oder D1). Wenn der Markt stark fällt, vermeidet der Roboter die Eröffnung neuer Käufe und schützt so das Kapital vor einseitigen Bewegungen.





3. intelligente Erholung

Im Falle einer ungünstigen Bewegung eröffnet das System keine neuen Aufträge für eine bestimmte Strecke. Es wartet auf ein RSI-Signal auf dem 4-Stunden-Chart (H4), um eine mögliche Umkehr zu bestätigen, bevor es den Kurs mittelt. Dies spart Marge und vermeidet den Eintritt in "fallende Messer".





TESTERGEBNISSE

Bei den durchgeführten Tests (2020-2025) zeigte die EURUSD-Optimierung einen Gewinnfaktor von über 2,0, was die Konsistenz zwischen dem erzielten Gewinn und dem eingegangenen Risiko belegt.





KÜNFTIGE UPDATES

Obwohl die aktuelle Version auf EUR und JPY spezialisiert ist, ermöglicht der "Universal"-Algorithmus den Handel mit anderen Paaren. Wir arbeiten kontinuierlich an der spezifischen Kalibrierung neuer Paare (wie GBPUSD, AUDCAD und XAUUSD), die in zukünftigen Updates kostenlos zur Verfügung gestellt werden.





PARAMETER UND EMPFEHLUNGEN





-- Empfohlene Paare: EURUSD und USDJPY (native Optimierung).

-- Zeitrahmen: M15 oder H1 (Der Roboter verwaltet interne Filter auf H4).

-- Kontotyp: ECN oder Low Spread wird dringend empfohlen.

-- Empfohlenes Mindestguthaben: $500 für Standardkonten oder $100 für Cent-Konten.

-- Hebelwirkung: Empfohlen 1:500.





Der Roboter verfügt über Sicherheitssperren, die das Eröffnen von Geschäften mit neuen Paaren verhindern, wenn bereits ein Drawdown auf einem anderen Paar offen ist, um das Gesamtengagement des Kontos zu schützen.





Bitte führen Sie Backtests und Tests auf einem DEMO-Konto durch, bevor Sie es auf einem echten Konto verwenden, um zu verstehen, wie die Erholungsstrategie funktioniert.