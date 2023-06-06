Erros, bugs, perguntas - página 228
Olá. Estou a planear a utilização do MT5 para análise técnica, ou seja, processamento de dados em tempo real. Quero que seja rápido. Não estou a pensar em negociar neste terminal, porque a plataforma é nova, mas porque não em demonstração? Nunca soube tanto tempo. Nunca soube tanto tempo. A sua informação é útil. Sinto-me atraído pelas possibilidades do MT5. Pode aceder facilmente à hora e ao calendário do sistema Windows através de API e definir que a barra não é actualizada. Não é certamente uma coisa, mas é muito importante. O funcionamento correcto do programa implica a introdução de várias verificações para assegurar que os dados calculados estão correctos, no sentido de não se perder dinheiro ainda mais. Se o programador não tivesse considerado algo, mas pudesse ter - quem é o culpado?
Não posso deixar de responder, apesar de não ter qualquer desejo de postar neste fórum:
Estava também a planear utilizar o MT5 para análise técnica, cansado de vaguear entre os meus programas nos códigos Delphi e MT4 - comecei a reescrever tudo no MT5, e surgiram não só dificuldades, mas problemas reais: OOP limitado (pode ser ultrapassado), a incapacidade de criar o seu TF não normalizado (não conseguiu ultrapassar o facto de ser conveniente para mim), a incapacidade de descarregar os seus dados históricos (esperava que os programadores cumprissem a sua promessa e divulgassem o formato dos dados .hcc-files - não viram esta informação), o suporte de qualidade apenas para o servidor de metaquotas e a falta de suporte das empresas de corretagem (não conveniente, porque tem de negociar noutros servidores - muitas vezes servidores não-síncronos tempo interno - diferentes sombras de velas criam problemas para os Expert Advisors), apenas actualizações absurdas de novas construções - secções de código de trabalho deixam de funcionar, etc. etc.
Bem, se não há ninguém para culpar, já me sinto culpado por ter passado meio ano na plataforma MT4/MT5 em vez de estudar os mesmos noves, tradestation e assim por diante.
O MT5 é uma grande vantagem - compilador forte, modelo Windows orientado por eventos, permite criar códigos não inferiores ao nível de C++ e Pascal/Delphi
Concordo consigo de imediato, se alguém precisar - sim, quero muito de plataformas livres, e não separo moscas e costeletas de todo))))
mais uma vez não foi você, não foi a sua empresa e eles fizeram tudo....
É surpreendente a frequência com que as pessoas desligam a sua percepção crítica da realidade.
Mas se se aprofundar, só há uma razão - queixar-se de quem está mais perto e onde, em vez de quem é o culpado e quem é responsável.
Mais uma vez, todos nos certificamos de que uma enorme camada de tarefas no cliente, bem como no servidor, é automaticamente resolvida. Mas se um administrador importa as citações erradas com as suas próprias mãos, então não podemos pegar na sua história e substituí-la por outra.
Descrever claramente o problema no fórum do corretor em particular ou escrever ao seu apoio técnico.
OK, concordo consigo - não é culpa sua, é tudo inepto dos representantes do CD, não me faz sentir melhor - porque até agora perdi a confiança na plataforma em geral, no MT5 não há apoio de qualidade do CD, e no MT4 não há nenhum fórum russo, onde não gritariam em cada post a enganar o CD, tudo não funciona porque o CD o fez, e as metaquotas ajudam-nos
Essa é a realidade.
Talvez eu não perceba bem a realidade? concordo - a minha opinião para si é apenas uma lamúria de outro utilizador ou programador, não responde ao meu posto, não pergunto nem exijo
Estes são dois documentos diferentes e têm dois objectivos diferentes.
É necessária uma especificação para descrever explicitamente todas as construções da língua, ponto por ponto. Por exemplo, uma especificação para C#. Na verdade, tomaria como exemplo a especificação em C++, é mais rigorosa e inequívoca, mas não consigo encontrar a referência na mosca.A Especificação é necessária para que eu possa abri-la e dizer ao programador que 1.3.5 diz uma coisa e o compilador gera outra. Não existe tal coisa, existe o Manual... do viajante da galáxia MQL5
A propósito, não é um mau guia, em alguns lugares está muito bem escrito, mas não é uma especificação.
OK, sem ofensa, eu próprio detestei escrever documentação de software, e muitas vezes tive de o fazer, e mesmo em inglês. Mas é preciso fazer a pressa a tempo, provavelmente ainda é muito cedo, é preciso eliminar primeiro os insectos. Estou a julgar pelo vosso fórum sobre erros ou então começarão a gritar novamente sobre o meu azedume.
Vou terminar esta série de moldes, porque para principiantes em programação, e para aqueles que têm apenas conhecimentos de programação MQL4, não é claro o que é o OOP e porque é que é necessário.
Oh querida, eu pergunto sobre a Especificação e eles dão-me um link para o Manual... Tente compreender a diferença entre o Guia do Utilizador e a Especificação da Língua.
Toda a informação sobre a língua está disponível em enorme e crescente documentação MQL5. Além disso, toda a comunidade MQL5.community foi construída para ajudar comerciantes e desenvolvedores.
Nenhuma outra linguagem de programação no mundo oferece uma tal riqueza de documentação e informação.
Sobre a especificação: 99,99% dos nossos visitantes não têm conhecimentos suficientes para ler uma especificação pura (para compiladores) da linguagem de programação. Fez uma excelente observação sobre o nível geral dos criadores que não querem saber e escrever nada.
IgorM:
A sua empresa é nova neste mercado? Não se pode dar ao luxo de fazer qualidade, e ser responsável não só pelo lado do cliente, mas também pelo lado do servidor ? não me interessa como utilizador como vai ser - mesmo fisicamente verter histórico de qualidade em disquetes de 5,25" . Quanto às perguntas ao corretor - para quê? Já contactei várias vezes o serviço de apoio, acho que tenho sorte para pessoas incompetentes que não podem ajudar em questões técnicas - e em termos de resposta MT5 - esta plataforma de negociação está em modo de teste e ainda não podemos fornecer informações específicas sobre ela.
1. Sobre ser responsável pelo corretor/negociante:
Imagine uma situação em que VOCÊ (apenas VOCÊ) vem a um respeitável banco suíço e pede para ser deixado entrar no cofre principal durante uma hora (sem quaisquer testemunhas), enquanto segura várias malas nas suas mãos.
Ou aqui está uma segunda opção - Pedir para ter acesso ao seu software durante alguns dias, acesso físico ao hardware.
Todos sabemos como isto acaba aqui.
2. A questão não deve ser para o corretor, mas para si - porquê?
Porquê abrir uma conta real com o corretor? Porquê depositar o seu dinheiro de sangue a este corretor?
3. Porque quer abrir uma conta real com este corretor?
Infelizmente, a nossa equipa de apoio na maioria dos casos está apenas superficialmente consciente das características do produto recentemente introduzido (isto aplica-se não só ao MT5). E respondem frequentemente com frases generalizadas.
Já tive algumas situações em que a configuração do servidor na Alpari mostrou algumas estranhezas e inconsistências, e toda a gente culpou o MT5 no início. Quando finalmente compreendemos que se tratava de um problema com as configurações do servidor na Alpari.
IgorM:
Não se ofende que até a famosa Alpari tenha retirado o anúncio do seu MT5 das páginas de selecção da plataforma de negociação? E no fórum mql4 as pessoas estão a delirar sobre a proibição de lotes com a transição para o MT5 e que o MT4 já não é suportado mesmo pelos programadores, imho - apenas as suas dificuldades organizacionais e estragar o prestígio da plataforma - porquê libertar uma plataforma de negociação cheia de bugs tanto dos CD como dos programadores?
4. A colocação ou não de publicidade é provavelmente o negócio das empresas de corretagem. O facto permanece - a Alpari tem trabalhado com o MT5 há bastante tempo e, na minha opinião, é bastante bem sucedida no teste desta plataforma.
Por conseguinte, mostra que eles estão interessados nela.
Cada um faz exactamente o que deve fazer, respeitando ao mesmo tempo os seus próprios interesses. O que é que as queixas têm a ver com isso?
5. A falta de locos foi anunciada com antecedência. E este é um problema global? Há corretores que decidiram abandonar completamente o MT4 e passar para o MT5?
6. Quanto ao "não suporta" - E quanto aos dois últimos lançamentos do MT4? Talvez haja uma declaração algures pelos representantes da MQ de que dentro de 2 anos todos terão de mudar para o MT5 numa base obrigatória?
Se a memória me serve correctamente, Alpari não se vai separar do MT4 (pelo menos de acordo com eles "até ao último cliente").
7. Como a plataforma é crua e se é adequada para o comércio real é, parece-me, um tópico à parte. E isso cabe ao corretor e ao comerciante decidir. As contas reais já estão a ser abertas, pelo que pelo menos há quem tenha encontrado a plataforma estabelecida.
PS
E agora em mais pormenor, como exemplo.
Vamos assumir este posto
Por que razão é gerado um gráfico com estas falhas?
Na imagem de ecrã em anexo pode ver:
- período m15
- Metade do ecrã é ocupada pelas velas diárias, a outra metade pelas de hora em hora
Pergunto-me como funcionarão as avaliações de impacto ambiental.
este bug está lá desde o nascimento do mt5 e ainda não foi corrigido =(
E o que lhe agrada. Já estou a falar do facto de o tema ter sido discutido 30 vezes, vou manter-me em silêncio sobre a resposta da MQ ao problema.
Não preciso de especificar em que servidor (em que corretor) a imagem apareceu? Talvez a MQ "dê uma dica" ao seu apoio ao cliente sobre o problema (se eles não estiverem cientes) ... :)
Temos de o declarar como uma "falha" ou um "bug"? majestic: Tenho de o declarar como um "bug", um "bug" ou um inconveniente na plataforma de negociação?
Porque é que confunde moscas com costeletas?
Os erros terminais são uma coisa.
As falhas dos navegadores são outra coisa.
Se o corretor não tem historial - o que tem a MQ a ver com isso?
Estou a falar recentemente com o apoio de corretores. Perguntei: Porque há tão pouca história, não mais de 2 meses mesmo para as majors? - (está no MT4).
A resposta é que temos mais de 700 símbolos e o terminal MT4 não pode armazenar mais de 2 meses de história. Eu disse-lhes: "Ei, vocês, isto não é problema da MT, é problema da vossa empresa que decidiu limitar a história dos instrumentos. E foi assim, começaram a falar de forma diferente.
Está a dizer figurativamente à BMW que o carro não é confortável para conduzir na aldeia de Razdolbaevo e que deita regularmente fora muito dinheiro para reparar a suspensão.
Talvez se deva mudar para outra aldeia onde as estradas são melhores.
+1
Eu movia-a, a suspensão é mais importante...
Mantenho a minha opinião - é um insecto. O vosso Conselheiro Especialista está a trabalhar num prazo m15, e de repente recebe uma hora ou uma vela diária ... isto é normal?
Quanto à verificação dupla, alguém escreveu... bem, em mt4 era suficiente verificar a ausência de velas... mas como determinar programmaticamente que se recebeu uma vela de outro período de tempo é um mistério para mim.
Terá de escavar 220 páginas para saber se foi discutido ou não? Duvido...
Não vou escrever ao corretor ... porque já sei a resposta: não temos um minuto de citação... por isso aproveite o horário e diário no m15 ... hahaha...
as minhas outras perguntas ainda não foram respondidas... mesmo dos "tipos espertos"
Se estiver errado, tem a impressão de que tomou os meus postos como uma espécie de ataque... nada pessoal, como se costuma dizer... estou periodicamente (depois de n-doze construções rastejo sobre mt5), porque é muito interessante olhar a fundo para a história em qualquer período de tempo... Mas ainda não posso usá-la, infelizmente... não tenho vontade de esperar alguns segundos para que a fila mude de ideias... ela vai saltar e ir para onde eu a colocar )
Estou pacientemente à espera de novas construções e espero que, dando prioridade ao comércio de robôs, a MQ não se esqueça das pessoas )
MQ é como o Windows... todos dizem algo mau, mas ainda o usam. porque não há alternativa digna... olá Linuxoids )
É uma pena que tal talento esteja a desaparecer em si - deveria conseguir um emprego nas metáquotas, resolveria com certeza todos os seus problemas, mas Renat tem escrito durante metade da noite - "mas ainda lá está":
Não sei se o MT5 tem bugs ou se há administradores indefesos e loiras no servidor ou se utilizadores com inépcia estão a tentar usar o MT5 - tudo não é como deveria ser. O que é interessante, Renat explicou os dois primeiros problemas, e agora você... "...e você vem e explica o terceiro problema na mosca.
Foi-me recordada a analogia da indústria automóvel, a situação com o MT5 é semelhante à do AvtoVAZ - investiram muito dinheiro na fábrica e fazem bons carros, mas há um problema: estes carros são comprados por idiotas tortos que se avariam nas mãos mas não conseguem conduzir.
SZS: O meu primeiro carro foi doméstico, não vou comprar outro - quero viver
1. Quanto a esta situação.
Quando uma EA "vê" velas de uma hora em vez de velas de 15 minutos na história, talvez não seja normal (mas não é um problema complexo de comércio, e certamente não é um problema de desenvolvedor).
Isto é, como foi correctamente notado, um problema das empresas de corretagem (e não entraremos em detalhes sobre a razão pela qual a empresa de corretagem não carregou o histórico de alta qualidade para o servidor).
E, na minha opinião, qualquer EA deve tratar destas situações no seu código, e o programador ou o cliente do código deve decidir o que fazer nesta situação.
2. Se existe uma certa questão e algo é um mistério, deve colocá-la sobre este assunto. Não importa quão logicamente ou ilogicamente o correio seja formulado.
Descobriremos à medida que formos avançando. Mas assim que encontrar uma dificuldade tão imediata gritando por toda a rede - "Bug!!", "Os programadores são os culpados!!", "Lokov nenhum software pelo cano abaixo!!!", etc.
3. não só o farei, como já o fiz. E para uma pesquisa rápida existe um motor de busca, basta lembrar de o utilizar e saber pelo menos aproximadamente o que se procura.
3 - por favor aponte o dedo à discussão, que pergunta é essa na busca e quanto tempo demorou a encontrá-la? ficou agradavelmente surpreendido com o correio - é pena que haja muito poucas pessoas assim... Os "espertos" estão sempre a tentar enviar uma busca...
2 - repita as perguntas ou vai utilizar o motor de busca? )
1 - mt4 não tinha tal disparate, significa que 5 acrescentou à confusão... Estava a observar com os olhos e se tivesse acabado de dirigir a EA, nunca teria sabido do problema...
toall: Por favor, compreendam que ninguém está à procura do culpado, é que como comerciante ou mesmo como utilizador de qualquer outro programa, quero executá-lo e fazer aquilo para que foi concebido, não para voltar a verificar os resultados do seu trabalho ...
Seja como for, sobre as velas - esqueça... Não vejo razão para discutir mais a questão...