Aos promotores.
Claro que isto não está directamente relacionado com o MT5, mas é importante para o meu projecto actual - Como entendo, ao fechar várias "posições" (ordens) abertas por um símbolo no MT4, as ordens perdidas são processadas primeiro?
Ou seja, se houver 10 posições abertas (ordens abertas) no MT4, que serão todas fechadas pelo servidor a um determinado preço, em que ordem terá lugar o processo de fecho?
PS
Estou especificamente interessado na situação com o servidor MT4.
este vírus está presente desde o nascimento do mt5 e ainda não foi corrigido =(
Se não estou enganado, é um bug do lado das corretoras e ninguém se importa com isso, embora existam algumas corretoras com contas reais - esta é uma das razões pelas quais esfriei para o MT5, porque não vejo sentido em testar os meus códigos nas contas MT5
Há também um bug que não desenha a barra zero - apenas a linha Ask mostra o preço actual no ecrã
Ouçam!
Se as estrelas estiverem acesas -
Isso significa que alguém precisa deles.
Então alguém quer que eles sejam?
Isso significa que alguém chama estas bolas de cuspo
Uma pérola?
Vladimir Mayakovsky
ZS: Desculpe a citação de Mayakovsky - não pude resistir, adoro este verso
Porque é que o gráfico é gerado com tanta falha?
Pode vê-lo na imagem de ecrã em anexo:
- período m15
- Metade do ecrã é um castiçal diário, a outra metade é de hora a hora
Isto não é um bug no sistema, mas um problema organizacional do corretor que não carregou o histórico correcto para as suas bases de dados.
Ligue-se ao nosso servidor access.metatrader5.com:443 - toda a história que existe está correcta.
e na imagem pode ver-se que a data perto da linha vertical se funde com a escala - nenhuma delas é visível
Sim, deve ser.
- Quando é que um objecto pode ser aberto com um duplo clique sobre as suas propriedades, como em 4?
- desenhar uma imagem de ecrã de insectos a partir deste servidor?
- mas este é um erro óbvio. o uso da linha vertical revela-se possível apenas em segundo plano
- ou seja, podemos esquecer a funcionalidade anterior ou haverá alguma caixa de verificação para regular o comportamento?
por último, mas não menos importante:
- na versão 4 a dica, ao arrastar o objecto, foi exibida no canto superior direito, por alguma razão foi feita no esquerdo - atrapalha-se no caminho. no início irritou-me de todo quando não era transparente.
- Por alguma razão, nem sempre, mas muitas vezes quando uma linha de tendência é ligada a um gráfico ou a sua posição é alterada, o terminal fica muito lento... Parece que quanto mais longe da extremidade direita do gráfico, mais empata. ou seja, congela durante alguns segundos.
- ...e esta linha simplesmente desaparece depois de mudar de posição e reaparece num par de segundos... ou puxa-se a ponta, solta-se e ela voa para o meio do nada... depois voa de volta... às vezes...
- É ainda mais engraçado quando todos os objectos da carta começam a voar para trás e para a frente... Especialmente no início, quando se abre alguma TF pela primeira vez.
De qualquer forma, até agora todas as minhas tentativas de abrir Cinco acabaram em desilusão. =(
Olá, caros programadores. Na linguagem MKL5 existe a função ArrayMaximum que procura o elemento máximo na matriz numérica unidimensional. O que pensa de fazer uma função semelhante para procurar índices de elementos máximos numa matriz multidimensional? Verdade seja dita, eu preciso dela. Obrigado.
Sim, mostrar o erro exactamente do servidor MetaQuotes-Demo, por favor.
Na realidade a escala mostra que as velas são diárias em m15
estamos em novembro de 94... Não sei de que horas são os castiçais diários - apenas pressionei "ir para o fim do gráfico".
Que tal implementá-la você mesmo?
1. Se não me engano, a Eur foi oficialmente introduzida em 1999.
Obviamente que já existia experimentalmente antes disso, mas esse é um tema à parte.
2. Em algum lugar (não me lembro onde) foi dito que para o campeonato a história foi preparada desde 2005...