Erros, bugs, perguntas - página 230
As pessoas têm pedido muito vigorosamente para se livrarem dos buracos da história, e você propõe-se a fazê-los.
Não estou a sugerir fazer buracos, estou a sugerir ter informação fiável, estou a sugerir TFs não normalizados e a capacidade de aceder ao formato dos dados históricos
Não preciso da ilusão de ter dados, preciso de fiabilidade, como vou remendar os buracos ou não os remendar é outra questão.
há uma oferta aos criadores: faça uma "caixa de verificação mágica" para escolher se quer remendar ou não o histórico
imho - nos próximos 5-6 meses não há esperança de uma plataforma completa para trabalhar em contas reais, e em 5-6 meses ainda se desconhece como será o MT5 e se ele existirá de todo.
Na altura certa e nos lugares certos, os panicanos foram alvejados no local. Numa manada de bisontes ou búfalos, um bezerro que sangra sem motivo é pisado sem julgamento.
Talvez devêssemos "filmar" as contas relevantes do fórum? .... Embora, sim, eu concordo, não é humano.
Concordo, não é humano, mas é racional.
Por enquanto, sou um alarmista que precisa de um terminal compreensível, não de um jogo de computador por dinheiro, com todas as suas falhas o MT4 adapta-se bem ao meu trabalho em micro-real, mas infelizmente, quero sempre algo mais, e tal promessa foi feita por representantes do methaquot. Vou deixar-vos agora, não tenho nada para fazer aqui durante os próximos 5 meses. Boa sorte.
E não se esqueça de ligar para a linha directa em qualquer talk show quando houver uma discussão sobre o tema "O Dom-2 não deve ser encerrado?" Mais importante ainda, deve pensar que alguém deve controlar os media e a liberdade de expressão, em vez de decidir se deve levar a informação ou mudar para outro canal ou ignorá-la.
Situação
Entrei na minha conta durante o fim-de-semana com a password de investidor do mt5. há duas posições na conta como deve ser.
Entrei noutra conta também com password de investidor (recentemente aberta), que ainda não teve quaisquer negócios e no separador "activos" vejo os dados da conta anterior.
Este é um marcador de página comercial.
Não vejo a mesma diferença entre "Fundos" e "Margem").
Este bug introduzido durante a fase de optimização já foi corrigido. Um edifício corrigido será lançado na segunda-feira.
Desculpe pelo incómodo, exagerámos...
Presumo que o lançamento da nova construção esteja a ser adiado? Ou será que perdi novamente a melhor parte...? :)
Pergunta como se costuma dizer:
Como pode a EA carregar/descarregar dados para um ficheiro? e o mais importante, deve funcionar no testador, sim com agentes.
Onde deve ser localizado o ficheiro para que o agente o veja?
Teria todo o prazer em descarregá-lo, ou pelo menos carregá-lo de um ficheiro mas para um agente.
O agente começa por ordem do testador, pelo que lhe são transmitidos alguns dados. Quero controlar este processo não só através de variáveis de instância, mas também ser capaz de enviar matrizes.
Como pode a EA carregar/descarregar os dados no ficheiro? e o mais importante, deve funcionar no testador, sim com agentes.
#property tester_file "bla-bla-bla-bla"
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
Não pode carregar um ficheiro. Se testar localmente (apenas em agentes locais), pode abrir ficheiros na pasta partilhada dos terminais dos clientes.
testador_indicador
corda
Nome do indicador personalizado no formato "indicator_name.ex5 ".Os indicadores necessários para os testes são determinados automaticamente a partir da chamada de função iCustom(), se o parâmetro correspondente for especificado como uma string constante. Para outros casos (uso da função IndicatorCreate() ou uso de uma string não constante no parâmetro que define o nome do indicador) precisamos desta propriedade
tester_file
corda
Nome do ficheiro para o testador, especificando a sua extensão, entre aspas duplas (como uma cadeia constante). O ficheiro especificado será passado ao testador para operação. Os ficheiros de entrada para testes, se necessário, devem ser sempre especificados
tester_library
corda
Nome da biblioteca com extensão, entre aspas duplas. Uma biblioteca pode ter tanto uma extensão dll como uma extensão ex5. As bibliotecas necessárias para os testes são detectadas automaticamente. No entanto, se uma biblioteca for utilizada por um indicador personalizado, deve-se utilizar a seguinte propriedade