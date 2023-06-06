Erros, bugs, perguntas - página 224

Novo comentário
 

Uma nova construção está a chegar com uma série de reparações na área dos agentes remotos. Iremos alterar a frequência das sondagens para os agentes "mortos".

A capacidade de gestão das listas de agentes será melhorada, uma vez que a utilização em massa de recursos remotos está a chegar num futuro próximo. No mínimo, acrescentaremos um modo "Agentes de Grupo", de modo a que os agentes do mesmo endereço IP sejam desmoronados num só.

Actualmente, operações de grupo sobre trabalho de agentes dedicados + existe uma opção para activar/desactivar partições inteiras:


 
Renat:

Uma nova construção está a chegar com uma série de reparações na área dos agentes remotos. Iremos alterar a frequência das sondagens para os agentes "mortos".

A capacidade de gestão das listas de agentes será melhorada, uma vez que a utilização em massa de recursos remotos está a chegar num futuro próximo. No mínimo, acrescentaremos um modo "Agentes de Grupo", de modo a que os agentes do mesmo endereço IP sejam desmoronados num só.

Actualmente, operações de grupo sobre trabalho de agentes dedicados + existe uma opção para activar/desactivar partições inteiras:

Aqui está outra coisa para acrescentar "Criar partição", "Apagar partição" seria óptimo.
 

Caros programadores!

O separador "Notícias". A visualização das notícias é muito inconveniente (o tamanho não é guardado), é necessário esticar a janela para um tamanho mais conveniente cada vez que a reabrir.

 
No testador, adicionar uma contagem decrescente que mostra quanto tempo resta antes dos resultados do testador terminarem. O MT4 tem isto.
 
Jager:
No testador, adicionar uma contagem decrescente que mostra quanto tempo resta antes dos resultados do testador terminarem. O MT4 tem isto.
pode ver isto se colapsar o testador para uma linha (clique duas vezes na linha de tabulação à direita dos agentes | Log)
 
vikulin:
pode ver isto se minimizar o testador para uma linha (clique duas vezes na linha do separador à direita dos agentes | Log)

Não pode este tempo ser exibido ainda mais em baixo? Colocá-lo ao lado de"Perfil actual". Então, não haveria necessidade de fazer cliques duplos desnecessários.
 
O selector de "Posição fixa dos gráficos", que se encontra no canto inferior esquerdo, não funciona correctamente nos gráficos. Utilizei-o frequentemente em MT4 ao analisar negócios realizados, arrastando-o para o centro do gráfico, de modo que ao mudar os prazos o ponto requerido no gráfico estaria no centro. Mas em MT5, ao mudar os prazos, o gráfico continua a mudar. Por favor, corrija este erro.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов - Документация по MQL5
 

Boa tarde.

Profissionais da MQL5, ajudem!

A minha situação é simples: uma classe tem o seguinte atributo

CSymbolInfo *m_symbols[].

Como inicializá-lo a partir do exterior?

Claro que posso escrever a função Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),

mas acontece que os parâmetros não podem ser passados desta forma. Neste caso, aparecerão as seguintes ideias

1. Utilizar um conjunto de objectos CSymbolInfo m_symbols[] em vez de um conjunto de apontadores na classe e na função inicializadora. Mas esta solução não é adequada porque depois é necessário copiar estes objectos em programa externo:

CSymbolInfo *sym;

sym = novo CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD");

gSymbols[s++] = sym; // copiar no caso de não ser um conjunto de apontadores, mas um conjunto de objectos, - impossível!

E não há função para copiar um objecto na classe CSymbolInfo.
2. Armazenar todas as indicações na matriz da classe CArrayObj. Isto também é impossível porque a classe CSymbolInfo não é descendente da classe CObject.
3. Inicializar esta matriz dentro da classe. Basicamente, é uma má abordagem, embora se possa frequentemente encontrá-la. Neste caso, o princípio do encapsulamento é violado.

Então, como resolver o meu problema?

Deve-me estar a faltar alguma coisa.

Agradecia quaisquer respostas.

 
snookeredman:

Tarde.

Profissionais da MQL5, ajudem!

A minha situação é simples: uma classe tem o seguinte atributo

CSymbolInfo *m_symbols[].

Como inicializá-lo a partir do exterior?

Claro que posso escrever a função Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),

mas acontece que os parâmetros não podem ser passados desta forma. Aparecerão as seguintes ideias

1. Utilizar um conjunto de objectos CSymbolInfo m_symbols[] em vez de um conjunto de apontadores na classe e na função inicializadora. Mas esta solução não é adequada, porque então em programa externo há necessidade de copiar estes objectos:

CSymbolInfo *sym;

sym = novo CSymbolInfo;

sym.Name("EURUSD");

gSymbols[s++] = sym; // sem

cópia se for uma matriz de objectos, não uma matriz de apontadores! E não há função para copiar um objecto na classe CSymbolInfo.
2. Armazenar todas as indicações num conjunto da classe CArrayObj. Isto também é impossível porque a classe CSymbolInfo não é descendente da classe CObject.
3. Inicializar esta matriz dentro da classe. Basicamente, é uma má abordagem, embora se possa frequentemente encontrá-la. Neste caso, o princípio do encapsulamento é violado

Então, como resolver o meu problema?

Devo estar a interpretar mal alguma coisa.

Ficarei grato por quaisquer respostas.

Pode tentar da seguinte forma:

CSymbolInfo m_symbols[10];

CSymbolInfo* gSymbols[10];

//--- cópia

for(int i=0;i<10;i++)

gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]));

 

Porque é que o gráfico é gerado com tanta falha?

Pode vê-lo na imagem de ecrã em anexo:

- período m15

- Metade do ecrã é um castiçal diário, a outra metade é de hora a hora

só posso imaginar como funcionarão os Consultores Especialistas...

não vejo este bug desde o nascimento do mt5 e ainda não foi corrigido =(

também vejo na imagem que a data perto da linha vertical se funde com a escala - não consigo ver nenhuma das duas

aproveitando também esta oportunidade, gostaria de dizer olá à mãe... para perguntar:

- quando é que um objecto finalmente funciona com um duplo clique para abrir as suas propriedades, como em 4?

1...217218219220221222223224225226227228229230231...3184
Novo comentário