Uma nova construção está a chegar com uma série de reparações na área dos agentes remotos. Iremos alterar a frequência das sondagens para os agentes "mortos".
A capacidade de gestão das listas de agentes será melhorada, uma vez que a utilização em massa de recursos remotos está a chegar num futuro próximo. No mínimo, acrescentaremos um modo "Agentes de Grupo", de modo a que os agentes do mesmo endereço IP sejam desmoronados num só.
Actualmente, operações de grupo sobre trabalho de agentes dedicados + existe uma opção para activar/desactivar partições inteiras:
Caros programadores!
O separador "Notícias". A visualização das notícias é muito inconveniente (o tamanho não é guardado), é necessário esticar a janela para um tamanho mais conveniente cada vez que a reabrir.
No testador, adicionar uma contagem decrescente que mostra quanto tempo resta antes dos resultados do testador terminarem. O MT4 tem isto.
pode ver isto se minimizar o testador para uma linha (clique duas vezes na linha do separador à direita dos agentes | Log)
Não pode este tempo ser exibido ainda mais em baixo? Colocá-lo ao lado de"Perfil actual". Então, não haveria necessidade de fazer cliques duplos desnecessários.
Boa tarde.
Profissionais da MQL5, ajudem!
A minha situação é simples: uma classe tem o seguinte atributo
CSymbolInfo *m_symbols[].
Como inicializá-lo a partir do exterior?
Claro que posso escrever a função Init(....,CSymbolInfo *symbols[],...),
mas acontece que os parâmetros não podem ser passados desta forma. Neste caso, aparecerão as seguintes ideias
Então, como resolver o meu problema?
Deve-me estar a faltar alguma coisa.
Agradecia quaisquer respostas.
Tarde.
Pode tentar da seguinte forma:
CSymbolInfo m_symbols[10];
CSymbolInfo* gSymbols[10];
//--- cópia
for(int i=0;i<10;i++)
gSymbols[i] = GetPointer(m_symbols[i]));
Porque é que o gráfico é gerado com tanta falha?
Pode vê-lo na imagem de ecrã em anexo:
- período m15
- Metade do ecrã é um castiçal diário, a outra metade é de hora a hora
só posso imaginar como funcionarão os Consultores Especialistas...
não vejo este bug desde o nascimento do mt5 e ainda não foi corrigido =(
também vejo na imagem que a data perto da linha vertical se funde com a escala - não consigo ver nenhuma das duas
aproveitando também esta oportunidade, gostaria de dizer olá à mãe... para perguntar:
- quando é que um objecto finalmente funciona com um duplo clique para abrir as suas propriedades, como em 4?