Erros, bugs, perguntas - página 222
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Um pedido aos criadores. Enquanto o trabalho no MT5 está a ferver e ainda estão a ser feitas alterações, seria muito bom expandir o número de passagens de optimização.
Tanto quanto percebi, a solução para muitas tarefas é encontrada para cerca de 10 000 variantes, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. Foram encontradas algumas horas de pesquisa num único processador e as melhores variantes.
A versatilidade dos testes MQL5+OP+Multicore permite-nos olhar para novos horizontes de tarefas (por exemplo, procura de padrões) que podem ser resolvidos usando ferramentas MT5.
Mas aqui está o problema:
O artigo publicado no seu site tem um exemplo de algoritmo genético https://www.mql5.com/ru/articles/55 onde foi necessária 3^100 força bruta para resolver um problema de busca em 100 barras - bem isso é um pouco mais do que LongInt :) enquanto a solução foi encontrada em 17 000 iterações. O algoritmo genético pode encontrar soluções para muito mais variantes do que a LongInt. E esta limitação é completamente infundada e obsoleta. Bem, excepto que nesta fase final do MT5 será difícil fazê-lo.
Um pedido muito grande aos criadores, se não for muito difícil, por favor faça o número de passes pelo menos 2^LongInt (2 para a potência).
Serj_Che 2010.12.07 00:16 #
vyv:
Alguém me vai responder?
Falaram sobre isso aqui. https://www.mql5.com/ru/forum/1997/page6/#comment_31644
Talvez fosse melhor colocar aí a questão.
Oh, então acontece que esta melhoria é necessária por muitos. Talvez possa experimentar afinal de contas?
Renat Fatkhullin:
"Se chegarmos à conclusão de que um produto pode ser melhorado qualitativamente, fazemo-lo. Não importa se temos de reescrever tudo do zero ou não. Não temos medo disso!
Em retrospectiva, todo o nosso trabalho é caracterizado por um desejo constante de melhorar os produtos, um desejo de optimização. Esta é a palavra que colocamos no nosso slogan: Optimizar e Liderar!
Quais são estes erros?
7 fugas de fios restantes
Término anormal
Quais são estes erros?
7 fugas de fios restantes
Término anormal
- Produz uma linha em branco.- Produz um número.
Por favor, conserte-o.
Presumo que haja mais problemas com o longo, mas ainda não consigo encontrar o que são, estou a receber um erro de escrita de memória com um indutor...
Bom. É uma característica. Mas um que deve conhecer melhor.
Se um utilizador introduzir valores de período para MA a partir da interface, criando alças para indicadores e utilizando valores de buffers de indicadores, então, tendo criado (por exemplo, tenho configurações padrão neste formulário) 2 indicadores com as mesmas características (as suas alças estão escritas na embalagem do objecto), recebe o número da alça do primeiro indicador, devido a esta característica.
O seguinte é uma possível cadeia de acontecimentos.
Situação 1. apaga o primeiro indicador (e o programa executa IndicatorRelease); como consequência, o segundo indicador não funciona automaticamente - erro de cópia de buffer.
Situação 2. Remove o segundo indicador (e programa faz IndicatorRelease), o contador do volante diminui. O primeiro está a ir bem. Cria um terceiro indicador com um período diferente. Recebe a contagem do cabo+1, ou seja, o número do cabo do indicador acabado de apagar. No final, o pior é que o terceiro indicador com um período diferente, criado com sucesso, dá os valores do primeiro indicador, ainda não eliminados, ao tampão.
A função de colagem de números de punho, conduz a situações ambíguas ao eliminar um de dois colados e depois criar novos.
Obrigado, vamos pensar no assunto.
- Produz uma linha em branco.- Produz um número.
Por favor, conserte-o.
Presumo que haja mais problemas com o longo, mas ainda não consigo encontrar o que são, tenho um indutor a dar um erro de escrita à memória...
Build 362 - o arrastamento de separadores de janela deixou de funcionar:
O ícone de proibição de D&D aparece. Talvez eu esteja a fazer algo de errado?
Acontece que devido a bugs importantes na construção (desta vez nas funções de acesso às séries temporais, em particular) o desenvolvimento da EA é interrompido. Devemos implementar o rollback para a versão anterior (antes da fixação). Pelo menos no modo manual, ou ainda mais fácil, se for armazenada uma cópia de segurança da construção anterior.
Esta questão já foi levantada e foi ignorada, mas IMHO é importante e não muito difícil.
Acontece que devido a bugs importantes na construção (desta vez nas funções de acesso às séries temporais, em particular) o desenvolvimento da EA é interrompido. Devemos implementar o rollback para a versão anterior (antes da fixação). Pelo menos no modo manual, ou ainda mais fácil, se for armazenada uma cópia de segurança da construção anterior.
Esta questão já foi levantada e foi ignorada, mas IMHO é importante e não muito difícil.
Eu apoio plenamente
Acontece que devido a bugs importantes na construção (desta vez nas funções de acesso às séries temporais, em particular) o desenvolvimento da EA é interrompido. Devemos implementar o rollback para a versão anterior (antes da fixação). Pelo menos no modo manual, ou ainda mais fácil, se for armazenada uma cópia de segurança da construção anterior.
Esta questão já foi levantada e foi ignorada, mas IMHO é importante e não muito difícil.