Mais uma vez, fazemos tudo para resolver automaticamente uma enorme camada de problemas, tanto no cliente como no servidor. Mas se um administrador importa as citações erradas com as suas próprias mãos, não podemos pegar na sua história e substituí-la por outra.
Descrever claramente o problema no fórum do corretor particular ou escrever para o seu apoio técnico.
Renat, não funciona correctamente POR DESIGN! incluindo nas metaquotas do servidor!
A pessoa escolheu 5 minutos. Passaram 5 minutos, terminaram 5 minutos, começaram a aparecer barras horárias, terminaram barras horárias, começaram a aparecer barras diurnas. É um marasmus! E é assim que funciona no servidor de demonstração MetaQuotes, também!
Se ficou sem barras no período do gráfico, não deve mostrar os candelabros em períodos de tempo mais altos!
3 - apontar o dedo à discussão, que pergunta foi feita na busca e quanto tempo demorou a encontrá-la? ficou agradavelmente surpreendido com o correio - é pena que haja muito poucas pessoas assim... Os "espertos" estão sempre a tentar enviar uma busca...
Fácil. Eis o que fazemos: Na caixa de pesquisa, introduza "Quote History" e peça ao motor de busca para nos encontrar tudo sobre o assunto. Na quarta página, vemos a seguinte imagem
Qualquer um dos posts destacados irá levá-lo a uma discussão sobre um problema semelhante com bares na história. A propósito, o posto 35 é meu.
Começando com estes postos e abaixo de tudo é descrito em pormenor e de forma bastante popular.
Na minha opinião, Renat descreveu tudo em pormenor aqui:
1
Toda a minha vida os servidores tiveram uma função para sincronizar o histórico de outros servidores. É muito mais fácil em MT5.
Muito provavelmente devido a razões administrativas. Do ponto de vista técnico, tudo isto é possível.
PS
Demorei cerca de 5 minutos a encontrá-lo, embora soubesse o que procurar e onde procurar. Não posso acreditar, que a discussão temática sobre "bugs com histórico de citações" não tinha sido encontrada há 30 minutos (o tema foi levantado muitas vezes, gostaria de abrir um fio à parte)...
Haverá um erro na construção 362(02.12.2010)? Função CopyTime inesperadamente, 3ª variante, deixou de funcionar. O guião apresenta
2000
2000
-1
A história está carregada, está presente na tabela. Na construção anterior, tudo estava a funcionar.
Mantenho a minha opinião - é um insecto. Tem um EA a trabalhar num prazo m15 e de repente recebe uma vela de uma hora ou de um dia... isto é normal?
Os criadores anunciaram inicialmente que, a fim de evitar discrepâncias em diferentes TF e para um armazenamento de dados mais compacto, o histórico de todas as TF será restaurado a partir do histórico do M1.
A ideia foi implementada - a história é restaurada a partir do M1, mas depois verificou-se que as empresas de corretagem não têm uma história tão profunda do M1 e o que devemos fazer?
A solução da MQ é lógica. No entanto, não é muito conveniente para comerciantes que queiram enganar com esta história.
Para Renat
Já sugeri uma solução antes e repeti-la-ei mais uma vez, para o caso de os programadores não a terem detectado: Deve introduzir dados sobre a primeira data de cada TF na estrutura do ficheiro histórico. Assim, será possível traçar o fim da história nativa da TF solicitada. Pode ser utilizado tanto para mostrar os dados da TF mais antiga no gráfico como para dar estes dados de acordo com funções mql5.
A TF em MT5 é 21, o que significa que durante a formação da história devemos salvar 21-date da história da TF, esta quantidade de informação não afectará o tamanho do ficheiro, mas simplificará muito o trabalho com a história.
Hoje é 12.12.2010. Ainda não funciona...
Este bug introduzido durante a fase de optimização já foi corrigido. Um edifício revisto será lançado na segunda-feira.
Desculpe o incómodo, exagerei...
Toda a informação sobre a língua está disponível na enorme e crescente documentação sobre a língua MQL5. Além disso, toda a comunidade MQL5.community foi concebida para ajudar comerciantes e desenvolvedores.
Nenhuma outra linguagem de programação no mundo oferece uma tal riqueza de documentação e informação.
Sobre a especificação: 99,99% dos nossos visitantes não têm conhecimentos suficientes para ler uma especificação pura (para compiladores) da linguagem de programação. Fez uma excelente observação sobre o nível geral dos criadores que não querem saber ou escrever nada.
Escrevi que a comunidade MQL5 não escreverá bibliotecas padrão para si. Dei 2 razões - o baixo nível médio dos comerciantes-programadores e a falta de motivação da comunidade, e especialmente dos seus melhores membros, para escrever um código fonte aberto para uma plataforma comercial fechada.
E porque não paga dinheiro para desenvolver as aulas certas, como paga pelos artigos?
Por exemplo, "MQL5 Reference / Standard Library / Classes para organização de dados" - há muito a acrescentar, tais como tabelas de hash, filas, pilhas. Não estou a referir-me à ajuda, claro, mas ao código.
Quanto mais eu visito este fórum, mais duvido em que planeta do Sol se encontra este fórum?
qual é a lógica? porque precisaria de tal informação que não corresponde à realidade? é mais lógico informar o código do Expert Advisor e exibir no gráfico a informação de que não há dados, erro ou NULL , EMPTY, EMPTY_VALUE
seguindo a sua lógica, se um assistente de loja não tem troco de 10 kopecks, ele deve dar-me 10p ou 100p em troco
Porque preciso de tal terminal quando não posso negociar e não posso fazer análises técnicas? Não direi nada sobre o compilador - tem mais prós do que contras.
ZS: Talvez eu não esteja ciente disso, mas se eles dão bónus àqueles que cantam louvores por metaquotas - então peço desculpa.
Tem uma receita específica de como fazer isto?
Dei o ponto de partida a partir do qual as Meta Quotas dançaram (todas as TFs são restauradas a partir da M1),
como é que os criadores nesta situação conseguem, se não houver histórico M1 suficiente para mostrar o TF mensal?
E sem dúvida que começaria um alarido se tivesse uma Semana apenas a partir do início do ano.
Se não reparou, para além daquilo a que chamou os adiamentos, há também bons conselhos sobre como corrigir a situação.
Até agora, nada mais do que queixas.
Tem uma receita específica sobre como fazer isto?
Dei um ponto de partida a partir do qual as MetaQuotes dançaram (todas as TFs são restauradas a partir da M1),
Como é que os programadores lidam com esta situação se não há histórico M1 suficiente para mostrar o TF mensal?
E iniciaria definitivamente um tumulto se só tivesse a Semana desde o início do ano.
Se não tivesse reparado, para além das coisas a que chamou "difamação", há conselhos práticos no posto sobre como corrigir a situação.
Nada de si para além de queixas até à data.
como fazer? elementar - visualização no testador, como no MT4 no TestGenerator: erro de dados incomparável (limite de volume 5008 em 2010.11.16 10:00)
não fazer um buraco no gráfico, porquê esta visibilidade? causa mais problemas do que bons
Não tenho queixas minhas - mas para discutir os bugs da plataforma MT5 - da qual esperava uma linguagem de programação forte e um terminal de negociação para negociar, repito mais uma vez: sem perguntas ao compilador - para mim é o melhor de tudo que está disponível gratuitamente, mas o terminal não me surpreendeu com os seus erros, mas sim desencorajou-me de fazer qualquer coisa no MT5.
Imho, MT5terminal é uma "caixa negra com um rato" - em que momento decide actualizar? O que desenhou no gráfico? E o que desenhou no histórico? E como comparar os dados históricos com outros fornecedores? E ....
E podemos escrever e escrever perguntas como esta - este terminal não foi concebido para dinheiro, não precisa de precisão aqui, apenas de visibilidade/imitação do trabalho?
Talvez para si a análise técnica seja sobre o desenvolvimento de indicadores bonitos, agradáveis aos olhos, tenho tarefas ligeiramente diferentes, não posso sequer estar confiante na análise das opções da CME usando MT5, porque é necessária precisão, não belos desenhos
Não é por acaso que estou a escrever aqui no segundo dia - porque por alguma razão os bugs do compilador são eliminados, mas o facto de o próprio terminal com os seus bugs e DTs lentos num só poro não ser visível para ninguém? Então porque precisamos de uma tal plataforma? Para fazer contas de demonstração ou contas em cêntimos?
como fazer? elementar - visualização no testador, como no MT4 no TestGenerator: erro de dados incomparável (limite de volume 5008 em 2010.11.16 10:00)
Precisamos de fazer um buraco no gráfico? pode causar mais problemas do que bons