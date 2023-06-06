Erros, bugs, perguntas - página 233
O que são os insectos?
O testador estava a trabalhar, agora após a actualização não há sequer parâmetros de Entrada no Perito. E eles eram...
Os peritos não são colocados na tabela.
Que perito lançou uma actualização tão estúpida?
O que é que ele melhorou?
O que é que ele verificou?
Como é que ele entregou o seu trabalho?
Como foi aceite tal trabalho?
Como é que este "trabalho" conjunto foi divulgado ao público?
Pode escrever ao Service Desk e dar-lhes a conhecer todos os detalhes necessários?
Desactivar a auto-rolar no registo do testador não funciona.
Precisa de mais detalhes.
Talvez a razão seja que demasiadas entradas são exibidas?
1. As janelas em MT desmoronam-se após o início da depuração:
foi.
Após o arranque do depurador
tornou-se
2. Ao executar o testador através dos parâmetros com uma lista pendente. O testador faz a lista normalmente.
Após a primeira corrida "Run Single Test" A vista transforma-se em números e os valores definidos são derrubados:
3. Por favor, faça, como MT4, que seria possível desactivar a exibição do gráfico no teste, porque muitos gráficos e depois sentar-se e fechá-los, e por acidente pode fechar a configuração desejada.
A possibilidade de definir a velocidade de renderização durante os testes e se quiser verificar a opção de não exibir o gráfico.
5. O próprio conceito de depurador é uma curva, sem a possibilidade de executar a depuração na história com exibição de gráfico testável. Assim, começo a depurar e espero por uma carraça, ou, melhor ainda, nos fins-de-semana não funciona de todo com carraças. A única coisa a fazer é mudar o Expert Advisor para trabalhar no temporizador para a depuração. E não há nada a verificar sem história - bem, uma carraça começou, bem, foi iniciada - não há construções que dependam de alterações de preços - ou seja, nada pode ser verificado. A única coisa que resta é escrever alertas e correr no testador para verificar o que escreve no registo. Bem, então este depurador não tem qualquer utilidade. Pode pelo menos olhar para algo na janela do gráfico em MT4 usando inform(). Mas aqui está praticamente a escrever às cegas.
6. Obrigado pelo estilizador - muito útil.
Um pedido: é muito desconfortável e invulgar quando o estilizador coloca parênteses como este:
seria muito mais agradável se o estilizador colocasse os parênteses desta forma:
É difícil argumentar sobre o que está certo e o que está errado. Penso que é uma questão de hábito e gosto.
A melhor solução, na minha opinião, seria permitir ao utilizador escolher como organizar os parênteses, ou seja, adicionar outro parâmetro aqui algures:
Concordo plenamente. É por isso que não o utilizo no MT5, embora seja muito útil, muitas vezes tenho de formatar novo código à mão para facilitar a escavação.
Nas IDEs modernas existe uma personalização de tudo isto, para além de um conjunto pronto de vários estilos padrão.
Não duvido que a MQ planeia implementá-la, uma característica demasiado óbvia. É que neste momento há muitas mais tarefas importantes.