Erros, bugs, perguntas - página 220
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estamos a falar de pontos próximos da escala "Balanço máximo", que representa os dados da coluna "Resultado", e não a coluna "Passar", pelo que a ordenação deve ser feita pela coluna "Resultado
É claro :) Provavelmente devido às dicas circuladas "o valor especificado deveestar no meio da janela da tabela, de modo a que tanto os valores mais baixos como os mais altos sejam visíveis ao mesmo tempo" :)
Após classificar "o valor especificado deve estar nomeio da janela tabular para que tanto os valores mais pequenos como os maiores sejam visíveis ao mesmo tempo", de modo a mostrar que o valor mais próximo não é escondido pela borda da janela tabular:
Após ordenar "o valor especificado deveestar no meio da janela da tabela para que tanto os valores menores como os maiores sejam visíveis ao mesmo tempo", de modo a tornar visível que o valor próximo não está escondido atrás da borda inferior ou superior da janela da tabela, portanto, a partir da figura acima, esta possibilidade pode ser permitida.
:):):) Definitivamente :) Especialmente, quando se considera que a partir dos ecrãs citados é claro que tanto a classificação em si está presente como qualquer "meio da janela da mesa" está fora de questão :)
Mas a teorização baseada em pressupostos e suposições vai muito além da pergunta"Que tal clicar aqui? A resposta a essa pergunta é simples: clicar não faz sentido (dada a ordenação disponível).
1. a pergunta "clique" não se destinava a si, porque não pode responder, uma vez que não fez os cálculos.
2. Continua a faltar uma classificação correcta.
3. precisamente porque "não está em questão "o meio da janela da mesa", quaisquer conclusões tiradas seriam prematuras.
A pergunta não se destinava a si.
:) Aqui está o argumento decisivo :) É tudo clássico :) Capturas de ecrã não contam :)
Deixem-me explicar. A questão diz respeito a qualquer pessoa que tenha obtido resultados semelhantes aos do sultão. Antes de fazer tais perguntas, seria uma boa ideia ler cuidadosamente as imagens dos ecrãs. Então a questão teria desaparecido por si só.
2. A classificação correcta ainda está em falta.
A pergunta "clique" não se destinava a si, porque não pode responder, uma vez que não fez os cálculos, ou melhor, não tem os resultados dos cálculos.
O argumento decisivo é realçado a cores.
A pergunta "clique" não se destinava a si, porque não pode responder, uma vez que não fez os cálculos.
O argumento decisivo é realçado a cores.
:) Terei de a repetir: A questão diz respeito a qualquer pessoa que tenha obtido resultados semelhantes aos do sultão. Antes de fazer tais perguntas, seria uma boa ideia ler cuidadosamente as imagens dos ecrãs. Então a questão teria desaparecido por si só.
Tenho um carrinho inteiro cheio de resultados de cálculo semelhantes. Se o sultão voltou a levantar a questão, isso não significa que mais ninguém esteja interessado.
Quanto a "destacar os argumentos decisivos", essa acção mostra que o seu autor simplesmente ignora a implementação do sultão da triagem normal, cuja presença pode ser vista a olho nu na imagem de ecrã que citou.
Devo também acrescentar que a ordenação pela coluna "Lucro" e a ordenação pela coluna "Resultado" são métodos de ordenação alternativos (para os fins que o sultão ou eu queremos). Insistir em utilizar apenas um dos métodos de ordenação alternativos é um pouco estranho.
Na última construção, CopyClose,CopyTime,CopyHigh... deixou de funcionar. E não funciona quando se copia por datas de início e fim do intervalo de tempo requerido. Todos os indicadores e Conselheiros Especializados utilizam estas funções. Por conseguinte, todo o trabalho parou.
A pergunta "clique" não se destinava a si, porque não pode responder, uma vez que não fez os cálculos, ou melhor, não tem os resultados dos cálculos.
O argumento decisivo é realçado a cores.
:) Terei de a repetir: A questão diz respeito a qualquer pessoa que tenha obtido resultados semelhantes aos do sultão. Antes de fazer tais perguntas, seria uma boa ideia ler cuidadosamente as imagens dos ecrãs. Então a questão teria desaparecido por si só.
Tenho um carrinho inteiro cheio de resultados de cálculo semelhantes. Se o sultão levantou mais uma vez a questão, isso não significa que mais ninguém esteja interessado nela.
Quanto a "destacar os argumentos decisivos", essa acção mostra que o seu autor simplesmente ignora a implementação do sultão da triagem normal, cuja presença pode ser vista a olho nu na imagem de ecrã que citou.
Devo também acrescentar que a ordenação pela coluna "Lucro" e a ordenação pela coluna "Resultado" são métodos de ordenação alternativos (para os fins que o sultão ou eu queremos). Insistir em utilizar apenas um dos métodos de ordenação alternativos é um pouco estranho.
A pergunta diz respeito a qualquer pessoa, mas não é para si, porquenão pode responder, uma vez quenão fez os cálculos, ou melhor, não tem os resultados dos cálculos.
2. "Antes de fazer tais perguntas, seria uma boa ideia ler cuidadosamente as imagens dos ecrãs. Então a questão teria desaparecido por si só.
A questão surgiu após uma leitura cuidadosa, porque se tornou claro que:
2.1. a ordenação foi feita em diferentes indicadores, como o indicador "Balanço máximo", cujos valores são dados sem ordenação na coluna "Resultado", e o indicador "Lucro" são indicadores diferentes, mesmo que estejam relacionados;
2.2. Após a ordenação pelo indicador em estudo, os valores mais próximos acima e abaixo devem ser visíveis simultaneamente ou, como último recurso,a barra de deslocamento da janela da tabela.
Ya :) Não vale a pena repetir o óbvio.
Estranho. Esta é a terceira vez. Há dois pontos no gráfico que estão próximos em valor e um nos resultados.
é o mesmo resultado! os parâmetros de entrada para estes pontos são os mesmos!
no registo de teste para o segundo ponto encontrará algo como "resultado encontrado na cache". ou seja, em alguma nova iteração dos testes do algoritmo genético podem ser executados com tais parâmetros que já tenham sido usados anteriormente. o resultado será retirado da cache. neste caso o ponto no gráfico será, mas não haverá uma string duplicada nos resultados.
A propósito, parece-me que se for escolhida a modelação de requotes, então esta cache não deve ser utilizada. o que pensam os criadores sobre isso?
e outro bug: quando o meu algoritmo genético foi além de 10496, o gráfico começou a exibir incorrectamente - verticalmente escalou correctamente, foi possível compreender que foram encontrados resultados superiores, mas horizontalmente não actualizou. pontos como se fosse adicionado algures à direita, já para além da margem do gráfico.