Putnic:
deficientes

Pedidos-questões:

1. A localização das janelas nunca é guardada em princípio ou apenas sob algumas condições?

2. Em que caminho está localizado o terminal do cliente (caminho exacto)?

3. Que directório se abre ao chamar o directório de dados File-Open (caminho exacto)?

4. Se a opção "Virtualização do Controlo de Conta" estiver activada nas definições da barra de tarefas, o que é mostrado na lista de tarefas para o processo do terminal?

 

E imediatamente uma pergunta sobre a nova construção, a função Copiar* funciona de forma estranha

bool ExactCorrectionM1(datetime &dt,double &pr,double dev,ENUM_APPLIED_PRICE price,ENUM_TIMEFRAMES inp_period)
  {
   int      rates_total=0,rates_time=0,result;
   datetime iTime[];
   double   iPrice[];
   datetime start, end;
   start=dt-PeriodSeconds(inp_period)*2;
   end=dt+PeriodSeconds(inp_period)*2;
   int err=0;
   do
     {
      rates_time=CopyTime(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iTime);
      switch(price)
        {
         case PRICE_HIGH: rates_total=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice);
         break;
         case PRICE_LOW: rates_total=CopyLow(Symbol(),PERIOD_M1,start,end,iPrice);
         break;
         default:
            return(false);
        }
      err++;
      Sleep(1);
     }
   while((rates_total<=0 || rates_time!=rates_total) && err<10);
   if(err>=10)
      return(false);

   if(price==PRICE_HIGH)
      result=ArrayMaximum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total);
   if(price==PRICE_LOW)
      result=ArrayMinimum(iPrice,WHOLE_ARRAY,rates_total);
   if(iPrice[result]<=pr+dev && iPrice[result]>=pr-dev)
     {
      dt=iTime[result];
      pr=iPrice[result];
      return(true);
     }
   return(false);
  }

E no depurador vemos uma imagem interessante (minuto TF)

Em suma, deveriam existir 5 elementos da matriz, mas são 2. Tentei alterar os valores, começando e terminando em lugares, o resultado é o mesmo.

Talvez eu esteja a fazer algo de errado?

 
stringo писал(а) :

O arranjo não é salvo. O número de gráficos é guardado? As definições dos gráficos (símbolo, período, estilo, indicadores, objectos, etc.) estão guardadas?

Apenas a disposição do gráfico não é guardada. O número e as configurações dos próprios gráficos são totalmente retidos
 
Alexander писал(а) :

1. Começou a reiniciar o terminal após cada alteração. Condições identificadas sob as quais as definições do perfil são derrubadas. As configurações são perdidas após esconder o limite superior ou inferior de uma janela gráfica:

Não há problema com isso no MT4.

2. "C:\Program Files\MetaTrader 5".

3. "C:\Program Files\MetaTrader 5/terminal.exe"

4. Mostra exactamente o mesmo que na sua fotografia

 
Alguém me dará uma resposta sobre este assunto?

Estou a começar a sentir-me burro. Não tenho as mãos certas mas tudo estava bem antes da construção do 248 e agora todos os ícones são um disparate.

É demasiado difícil responder ao que estou errado (ou certo)?

 
Obrigado pela sua mensagem.

Estamos a lidar com isso.

 
Foi resolvido e corrigido. Obrigado.
 

Um pequeno desejo modesto, pode fazer indicadores a serem exibidos como uma camada abaixo dos objectos, mesmo que o objecto seja Fundo. Caso contrário, é o que parece:

Não tem bom aspecto :((

 
Pedir para tornar possível numerar linhas no MetaEditor, uma coisa útil
 

Enviar-Fechar janela de encomendas.

Não podemos fazê-la recordar onde

para se lembrar onde estava fechado? De modo a abrir onde

foi encerrado? É só que se várias janelas no

o ambiente de trabalho está aberto, é mais conveniente ter cada

O objecto a ser aberto conhece o seu lugar.

