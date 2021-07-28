Desejos para MT5 - página 13
deficientes
Pedidos-questões:
1. A localização das janelas nunca é guardada em princípio ou apenas sob algumas condições?
2. Em que caminho está localizado o terminal do cliente (caminho exacto)?
3. Que directório se abre ao chamar o directório de dados File-Open (caminho exacto)?
4. Se a opção "Virtualização do Controlo de Conta" estiver activada nas definições da barra de tarefas, o que é mostrado na lista de tarefas para o processo do terminal?
E imediatamente uma pergunta sobre a nova construção, a função Copiar* funciona de forma estranha
E no depurador vemos uma imagem interessante (minuto TF)
Em suma, deveriam existir 5 elementos da matriz, mas são 2. Tentei alterar os valores, começando e terminando em lugares, o resultado é o mesmo.
Talvez eu esteja a fazer algo de errado?
O arranjo não é salvo. O número de gráficos é guardado? As definições dos gráficos (símbolo, período, estilo, indicadores, objectos, etc.) estão guardadas?
1. Começou a reiniciar o terminal após cada alteração. Condições identificadas sob as quais as definições do perfil são derrubadas. As configurações são perdidas após esconder o limite superior ou inferior de uma janela gráfica:
Não há problema com isso no MT4.
2. "C:\Program Files\MetaTrader 5".
3. "C:\Program Files\MetaTrader 5/terminal.exe"
4. Mostra exactamente o mesmo que na sua fotografia
E imediatamente uma pergunta sobre a nova construção, a função Copiar* funciona de forma estranha
E no depurador vemos uma imagem interessante (minuto TF)
Em suma, deveriam existir 5 elementos da matriz, mas são 2. Tentei alterar os valores, começando e terminando em lugares, o resultado é o mesmo.
Talvez eu esteja a fazer algo de errado?
Alguém me dará uma resposta sobre este assunto?
Estou a começar a sentir-me burro. Não tenho as mãos certas mas tudo estava bem antes da construção do 248 e agora todos os ícones são um disparate.
É demasiado difícil responder ao que estou errado (ou certo)?
Obrigado pela sua mensagem.
Estamos a lidar com isso.
Um pequeno desejo modesto, pode fazer indicadores a serem exibidos como uma camada abaixo dos objectos, mesmo que o objecto seja Fundo. Caso contrário, é o que parece:
Não tem bom aspecto :((
Enviar-Fechar janela de encomendas.
Não podemos fazê-la recordar onde
para se lembrar onde estava fechado? De modo a abrir onde
foi encerrado? É só que se várias janelas no
o ambiente de trabalho está aberto, é mais conveniente ter cada
O objecto a ser aberto conhece o seu lugar.