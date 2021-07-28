Desejos para MT5 - página 24
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Aqui pode ver que os minutos de 1993 (na verdade, antes de 1999 em vez de minutos são dias) levam 231 megabytes, comprimidos e prontos a trabalhar. Os relógios adjacentes, no entanto, ocupam apenas 4 mb.
Se multiplicarmos 52 bytes por 4 400 000 barras, o valor resultante é de cerca de 230 MB. Um simples indicador de Média Móvel com um buffer funcional (duplo) exigirá 4 400 000 * 8 = 35 megabytes de memória.
Quando o comerciante define "barras máximas na janela" nas definições do terminal, especifica explicitamente "não mais do que o número especificado de barras a serem carregadas na memória para trabalhar". Se todo o histórico de minutos for carregado (estou a trabalhar no gráfico M1), se forem aplicados alguns indicadores pesados multibuffer e se forem utilizados Expert Advisors, o custo da memória pode ser significativo. E não podemos pensar "Trabalho com uma janela e vejo 500 barras, por isso posso descarregar o resto". Não é possível descarregar - indicadores, conselheiros especializados, etc. vivem e trabalham com estes dados.
Então, foi por isso que recentemente não consegui chegar até 1996 na M1 e ver barras minúsculas detalhadas, que foram substituídas por barras de TFs mais altas? Se assim for, então a razão da "extracção de história errada" desaparece, especialmente porque não estamos a falar de tentativas erradas de extracção de MQL-script, mas do terminal, e aqui não estou envolvido como programador, sendo um simples utilizador (a menos que eu devesse ter definido um valor maior de número máximo de barras como utilizador?)
Quanto ao recálculo ao vivo dos indicadores... Era previsível, só que não derramou água sobre ela, mas aqui está uma confirmação extra dos próprios criadores. É evidente que para calcular o indicador é necessário ter em conta as barras que estão agora "fora do quadro" do utilizador. Mas, se o significam e não apenas o aspecto visual, então, na minha opinião, não há nada que contradiga o recálculo analítico dos indicadores em qualquer mudança da situação, e não toda a pilha, mas sim a utilização de uma pequena memória tampão de memória do histórico sector por sector, e depois os subresultados são colados num único resultado e a formação final das leituras dos indicadores. Não é? E se fosse multi-tarefa (um fio para cada subsector), seria uma beleza, para que não tivesse tempo de pestanejar. Bem, LIFO estaria pelo menos relacionado com a exibição de uma parte visível do gráfico ao utilizador, embora também pudesse ser útil para a sub-informação de pedaços de dados, dependendo da abordagem matemática a implementar.
De qualquer forma, tudo isto, penso eu, não deve interferir de forma alguma com um maravilhoso conceito de "dados de uma única fonte - vários gráficos".
E não é kosher colocar toda a história necessária para a investigação na memória e ter tudo computado a cada tick - e num só fio, é claro!
...Hmm! Mas a multithreading mata imediatamente a ideia de estreitar o segmento de memória para os cálculos. Isso significa que existem tantos fios para manipulação como subsectores - e isso é quanta memória a utilizar (a menos que tudo isto seja de alguma forma inteligentemente optimizado automaticamente durante a ligação e compilação da construção... No entanto, não tenho bem a certeza se devemos falar do cálculo de MQL de barras como em scripts e indicadores ou se tais cálculos [devem] ser implementados a nível de código terminal). Como resultado, teremos provavelmente de utilizar os mesmos 2 GB. Acontece que a multi-tarefa é boa para a velocidade, enquanto que a sequenciação é boa para a redução do consumo de memória.
Se me enganei, podem corrigir-me.
Seria bom que os indicadores incorporados tivessem uma opção "Select indicator timeframe". O padrão é o actual período de tempo. É evidente que podemos criar qualquer indicador, mas há quem tenha acabado de começar a usar TM5. E, de um modo geral, tal opção seria útil.
como imaginar uma média móvel periódica de 30 minutos 5 exibida num gráfico diário?
é como um gráfico de barras dentro de um candelabro diário?
como imaginar uma média móvel periódica de 5 minutos num gráfico diário?
é como um pequeno entalhe num candelabro diário?
Penso que é muito útil fornecer a cada objecto gráfico a data e hora da sua criação (+ pode ser a última modificação) nas propriedades. Às vezes é muito importante saber, porque às vezes desenha-se algo, e depois há algo semelhante ao seu lado, hesita-se... - e não se consegue lembrar há quanto tempo desenhou isso, há quanto tempo desenhou aquilo. e qual deles tresanda a relevância duvidosa no momento e precisa de ser removido para descarregar o horário. Afinal, nem tudo é sempre óbvio no que diz respeito à situação do próprio mercado. Então, aí está.
Uma bagatela, mas agradável.
О?.. No dicionário explicativo da língua russa de S. I. Ozhegov estas palavras na carta o... Gostaria de fazer uma investigação detective do que os criadores escondem na 4ª coluna da "Lista de Objectos"... E se for algo de importância nacional - como se pode dormir na ignorância? Não o consigo tirar. Fi-lo desta e daquela forma, com um cinzel e um cinzel.
Este é o número da janela em que o objecto está localizado. Da ajuda do terminal (leia a ajuda, está tudo lá):
В данном окне отображается список всех объектов, наложенных в данный момент на график. Наложенные объекты представлены в виде таблицы со следующими полями:
Se marcar o campo "Objecto", o objecto será realçado no gráfico. Se premir o botão "Mostrar", o gráfico será movido para o objecto seleccionado. Se premir o botão "Propriedades", irá para a edição das propriedades do objecto seleccionado. Se premir o botão "Delete", o objecto seleccionado será apagado. Use Ctrl+A hotkey para seleccionar todos os objectos.
Este é o número da janela em que o objecto se encontra.
Ah, estou a ver. Obrigado. Seria ainda mais preciso dizer sub-caixa, ou seja, por exemplo, a janela indicadora (que não está directamente sobreposta ao gráfico) dentro da janela geral de um único gráfico.
Sobre a janela "Lista de objectos"... Bem, talvez fosse lógico torná-lo tradicional, com "memória de forma", o separador a ser fixado na posição quando se solta o botão do rato?
Por favor comente sobre o aparecimento de uma linha frontal vertical na área da fenda em algumas TF e, se não considerar necessário eliminá-la, justifique a sua decisão. O mesmo artefacto aparece com candelabros mais largos. Posso estar errado, mas algo do género ocorre no MT4, mas muito raramente. Até agora, vemos frequentemente outro efeito estranho em MT4 - uma lacuna na carta vertical em pequenas TFs, mas não na frente em si, mas na profundidade da história. Ou seja, não houve lacuna, mas a lacuna é observada. Talvez alguma pequena parte da história seja "engolida" por descarregamentos incorrectos, ou talvez haja outra razão.
Obrigado.
Wishes!!!! Nota!!!!!
Tem uma Documentação, por favor faça o fim da descrição da função, etc. solicitando para abrir o fórum estritamente de acordo com esta função, muito útil, por vezes lê a descrição mas não compreende bem o efeito ou influência na construção desejada da EA e começa a perder tempo, procurando no fórum talvez alguém já tenha experimentado esta função, mas se não compreende algo aqui em baixo como Base de Código, leu!!!! O que é que se diz!!!! Penso que muitos precisam disso!!!