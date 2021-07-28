Desejos para MT5 - página 22
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Oh, a perspectiva deste posto deixa-me tão tenso! Estou a criar problemas para mim próprio. Não deixe de me perguntar sobre a configuração do meu sistema operativo, processos de memória, antivírus, residência, estado civil, isto e aquilo... Oh, preguiçoso como o inferno!
Em geral, delinearei o problema, tanto mais que é feito de forma muito breve. Apenas e só o MT5 tem por vezes de ser executado duas vezes antes de começar. Se reiniciar a máquina, então o MT4, MT5 e outras aplicações Windows serão executados pela primeira vez, mas se depois fechar o MT5 e o chamar novamente para execução, ele "fará algum barulho", mas não iniciará. Se fizer o mesmo pela segunda vez, então começará finalmente. Não verifiquei todos os processos em memória, mas suspeito que tenho um módulo de controlo para o serviço MT5, que verifica a carga/descarga do terminal MT5.
Basicamente, ainda não sou demasiado preguiçoso para a gerir duas vezes, mas na verdade, não deveria ser assim. Se os criadores do MT5 têm algo a ver com isto ou se há outra razão, não faço ideia.
Removido o Auto-Size da janela do Market Watch, activado o espalhamento do mostrador, ajustado as colunas de modo a que as cotações sejam totalmente visíveis, sem multipontos à direita. Reinicializou o terminal. O tamanho automático ainda está desactivado, o espalhamento está activado, uma vez que foi definido antes do reinício. Mas as colunas estão de novo a andar por si próprias.
ANTES: DEPOIS:
Por favor, refreie os seus cavalos de corrida. Ou digam-me como o posso fazer eu próprio.
Obrigado.
Por favor, acrescente 1:500 de alavancagem à abertura de uma conta demo, porque é discriminatória. Especialmente porque existe 1:500 na conta real, mas não na conta de demonstração. Como assim? Não é bom! Seria bom acrescentar também 1:1000, porque também pode ocorrer na conta real.
Obrigado.
Se o tiver testado, pode obter a diferença entre as citações reais e figurativas.
Tenho um bom pressentimento a esse respeito.
Olá, "paralelismo"!
A causa da violação do paralelismo que mencionei num post anterior foi provavelmente revelada, embora aqui o objecto não estivesse sem se encontrar activamente no centro de uma das linhas, pelo que a história é um pouco diferente.
Mais um exemplo de como é desenfreada a dança tribal de alguns objectos gráficos.
Na verdade, ninguém me veio visitar e avisou-me que os pontos magnéticos tendem a magnetizar não só quando se arrasta directamente por eles e os solta perto de um extremo, mas também quando se move o objecto pelo ponto médio, que em si não é magnético, mas está "em conluio secreto" com os pontos externos - magnéticos - que continuam a fazer o seu negócio de serem magnéticos se estiverem perto de uma vela alta ou baixa. Se o objecto for arrastado para longe da carta e tocado no espaço livre de velas, então não há nenhuma dança.
É bom que tenha conseguido encontrar a razão pela experiência (espero não me ter enganado). Mas outros utilizadores não se apercebem disso e os erros acumulam-se a cada movimento. Em MT4 ou absolutamente a mesma coisa, ou semelhante em geral. Não o vou verificar, uma vez que o MT5 está a chegar para o substituir.
Peço aos programadores que reajam ao problema de forma adequada.
Parece que não sou notado noutra linha, por isso vou escrever aqui. Descobri que as etiquetas de etiquetas não são exibidas nas janelas indicadoras, mas apenas na janela principal "0". Preciso que eles sejam afixados najanela deste indicador.
Aqui está um exemplo de tentativas fúteis e inconsoláveis de posicionar um objecto num passado distante com a maior precisão possível na TF M1, descarregando automaticamente o histórico detalhado de transacções em falta. Ou está a dizer que simplesmente não existe no seu servidor? Se assim for, é uma coisa, mas não é descarregado por causa de mau código. De acordo com o marcador - estamos em 1996, que já foi há muito tempo, pelo que pode não haver de facto uma história. Contudo, o MT4 recusou-se honestamente a bombeá-lo se não estivesse lá, e impediu o utilizador de se posicionar nos TF's actuais e inferiores, enquanto o MT5 tenta obrigar com pseudo resultados por alguma razão, mas apenas acaba por ser desconcertante e confuso. Não sei o que os outros dirão sobre isso, mas a minha impressão pessoal é exactamente a mesma.
Talvez devesse pensar em algo para tornar o gráfico mais claro e inequívoco em tais situações. Por exemplo, a notificação "Aguardar actualização" é exibida temporariamente no quadro gráfico quando a TF muda - aqui também se pode escrever algo como "Sem dados históricos para este período de tempo" na ausência de histórico.
Ou está a dizer que simplesmente não existe no seu servidor? Se assim for, isso é uma coisa, mas é outra se estiver lá, mas não é bombeado por causa de código mal concebido. De acordo com o marcador - estamos em 1996, que já foi há muito tempo, pelo que pode não haver de facto uma história. Contudo, o MT4 recusou-se honestamente a bombeá-lo se não estivesse lá e impediu o utilizador de se posicionar nas TF's actuais e inferiores, enquanto o MT5 por alguma razão tenta obrigar com pseudo resultados, mas acaba por ser apenas desconcertante e confuso. Não sei o que os outros têm a dizer sobre o assunto, mas essa é a minha impressão pessoal.
Suponhamos que existe um canal sobreposto no gráfico (como de costume - de duas linhas paralelas) e precisamos de desenhar a Linha de Tendência paralela a este canal, algures na vizinhança. Aqui, com a língua presa com avidez, começamos a afinar o paralelismo com o canal. Enquanto o canal se apoia na carta extrema magnetizando-os e sendo automaticamente equidistante com linhas opostas, uma única linha paralela separada tem normalmente de ser desenhada "no ar" sem se apoiar em nada. Gostaríamos de ter uma opção útil que permitisse desenhar uma única Trendline paralela a um canal existente e que fosse baseada na parede mais próxima do canal escolhido (automaticamente "adivinhamos" o canal de origem necessário sem a orientação inicial do utilizador), em vez de nos extremos do gráfico. Até agora, a realização deste objectivo reduz-se à tarefa de colocar uma Linha de Tendência separada ao longo de uma das linhas de canal, desmarcando o canal, seleccionando a Linha de Tendência e só depois a arrastando para trás do centro da Linha de Tendência na distância desejada para o local desejado. E agora é conhecido por ser longo e repleto de distorções.
Gostaria que isto fosse uma alternativa a futuros objectos gráficos complexos (se é que estão planeados) que já deveriam incluir peças móveis primitivas dependentes.
Por favor, mudar a fonte em "ferramentas". Fazer como no MT4 ou permitir que o utilizador escolha sozinho a fonte para a mesa. É muito inconveniente.