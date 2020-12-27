Inteligência Artificial 2020 - há progressos?
Será que a Alice de Yandex conta?
Bem, dificilmente... Há uma parcela muito maior no artigo. Alice sofre de uma memória curta e não mantém a conversa no contexto do tema ou da história de todo o diálogo. Ela agarra-se ao formato padrão de chatbot de pedido-resposta. Quaisquer questões não padronizadas são encaminhadas para um motor de busca. O seu motor não tem qualquer ligação com o mundo físico. Em suma, não tem qualquer indício de tecnologia gráfica do conhecimento. Foi o que me pareceu ao lidar com isto.
Se estamos a falar de IA conversacional, eles são bastante bem implementados em bots promocionais modernos, incluindo os de lojas. Os modelos próximos à libertação e instalação em lojas reconhecem rostos, lembram-se dos visitantes, lembram-se dos factos da conversa (e das compras), e falam em conformidade. O maior problema até agora é quando o promobot está rodeado por várias pessoas e tenta falar ao mesmo tempo. Já vi a gagueira ao fazer isto.
Quem me dera ter tido a oportunidade de falar com tais "promobots").
Fui brutalmente enganado há alguns anos, num espectáculo infantil. Uma rapariga controlou tão habilmente um robô e imitou a comunicação que eu acreditei na inteligência artificial. Estava a falar com um robô, um robô inteligente. Não podia acreditar no que os meus olhos viam. Ao procurar no Google mais tarde em casa, experimentei emoções fortes. Como pode um homem adulto ser tão ingénuo
O método mais fácil e eficaz de identificar uma verdadeira IA é fazer perguntas que peçam explicações sobre as causas físicas dos fenómenos quotidianos comuns, por exemplo: "explicar a razão física pela qual as vacas não podem voar?". Um humano pode facilmente encontrar a resposta, mas nenhum chatbot pode dar uma explicação correcta e adequada.
Porque é que as vacas não podem voar?
Agora tenho a certeza de que não é um bot! ))A propósito, é mais psicológico, e provavelmente até de natureza psiquiátrica. E o físico está um pouco no outro plano. Portanto, talvez não seja um bot, mas um extraterrestre)).
Se a IA não se baseia na linguística, mas em formas semânticas, pode explicar mais do que isso. E, em princípio, esta questão há muito que foi resolvida. Há muitas coisas que não são anunciadas, e mesmo que seja trazida à discussão pública, não servirá de nada. Ninguém o encaixará simplesmente na lógica habitual.
No que me diz respeito, o desenvolvimento da IA não tem feito bem nenhum à humanidade. E errados são aqueles que acham que é interessante e excitante. Seria melhor se estas tecnologias não tivessem progredido.
A propósito, a "astuta" Alice responderia algo como "o que pensa"?
Muito impressionado com este artigo sobre os hubshttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ a partir de 2017. Já se passaram 3 anos e qual é o progresso? Onde está a IA conversacional? Porque é que ainda não foi visto e ouvido? Tal tecnologia dificilmente poderia ser classificada ou escondida. Eles não seguiram em frente?
Quando olhei para o artigo, foi como se estivesse lendo meus próprios pensamentos narrados por outra pessoa. Exceto que não há um fragmento de filosofia nele, mas o nível de compreensão de tudo o resto está fora dos gráficos. É por isso que eu me pergunto porque não há nada completo... Você não tem filosofia suficiente?))