Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 59
De facto, a relação predador-presa não desapareceu, traduziu-se no contexto de estruturas socioeconómicas mais complexas; o "cérebro reptiliano" está presente connosco todos os dias e liga-se em certos momentos; o homem continua a ser o mesmo predador apenas com um sistema nervoso muito aumentado, e um feedback positivo sobre a agressividade, apesar do facto de as religiões Abrahamic terem tentado transformá-lo num "comedor de plantas" durante alguns milénios - mas não resultou...
Sim... Ou os instintos servem a Razão, ajudando-a a sobreviver, ou a Razão serve os instintos, degenerando e regressando ao elemento animal, perdendo a moralidade e a autoconsciência. )
Aqui está um post interessante de 2008 por Yurixx:
Para além do Caminho natural do desenvolvimento humano, existem dois outros aspectos relacionados com esta situação - a vontade humana e a liberdade de escolha. Ambos são um presente de Deus. No entanto, a forma como uma pessoa faz uso deste Presente depende exclusivamente dela - em plena conformidade com a sua liberdade de escolha. Todos são apanhados nisto. Ignorância, ignorância, inconsciência, visão limitada do mundo levam ao facto de o homem saber muito pouco (ou nada) sobre o que está para além da sua vontade. Ele pensa: "Se eu o quero, isso é o principal, em consegui-lo, em satisfazer os meus desejos - esse é o sentido da vida. E chega aqui a extensão total da experiência muito amarga sobre a qual a SK escreveu. Não se sabe quantas vidas terá de passar para perceber que os seus desejos são apenas um moya, um mokrok da vida. E depois quantas mais vidas levará para trabalhar com tudo o que fez. Há uma razão pela qual o pecado da ignorância é um dos sete mortais pecado na Ortodoxia, e com a mesma força está presente no Budismo, no Lamaismo, no Taoísmo e em todos os ramos do Caminho Espiritual.
Em 2005, no Verão, conheci um homem que estudou qigong com Mantek Chia, era instrutor certificado, e tinha o direito de ensinar várias etapas de muitas práticas Mantek. Como o fazia por conta própria, estava interessada em participar no seminário e fiquei a conhecê-lo bastante bem. Não enumerei todas as suas capacidades, ele também era um curandeiro, conseguia sentir perfeitamente as energias do paciente, ele levantava-as assim mesmo. Era também muito bom a trabalhar com energia, absorvendo-a como uma esponja de diferentes fontes. Como se veio a verificar, ele podia retirar energia de uma pessoa ou despejar a sua própria negatividade sobre uma pessoa.
Imagine o meu espanto quando descobri que ele era um bebedor pesado. Eu disse-lhe: "Como poderia ser? Afinal, segundo Manteca, a acumulação de energia é necessária para a transformar para cima, para transformar qi em energia espiritual". Mas por alguma razão, ele não estava interessado nisso. Interessava-se pelo dinheiro e pelas mulheres, revelava os aspectos energéticos da interacção com as pessoas e também o facto de o homem comum não ter controlo sobre estes processos e ser, portanto, um brinquedo inconsciente e cego nas suas mãos. Enquanto ajudava em uma coisa, estava a quebrar muitas outras. O dano que infligiu às pessoas ao nível da alma e do espírito foi muitas vezes maior do que o benefício que trouxe à saúde. E tudo isto foi acompanhado por uma acumulação de energia.
Mas como a energia não foi a lado nenhum, depois de algum tempo começou a rebentar, tornou-se abrasivo, irritável e irresistivelmente atraído para a garrafa. Uma ou duas vezes, ele não conseguia parar. Perderia completamente a sua sanidade. Bebia sem parar durante 7 a 10 dias, não comia nada, vivia como um sem-abrigo na rua, ninguém sabia onde, só caía em si até "eu quero mais e vou beber". Só voltaria à razão até estar completamente exausto. E depois o ciclo recomeçou tudo de novo: limpei-me, engordei, comecei a trabalhar e a ganhar dinheiro, encontrei outra mulher, voltei a montar no cavalo! Todo o ciclo demorou 3-4 meses. E ele gostava de uma vida assim, não queria mudar nada: é classe! em paixão, brilhante, tão cheia quanto eu quero! Mesmo na porcaria total, numa poça do seu próprio mijo - e é óptimo! Esses eram os seus valores e os seus objectivos.
Acabou da forma como lhe disse. No Verão de 2006, foi enterrado. Não, não, a sua saúde era mais ou menos boa. O homem sabia como trabalhar com energias. Mas durante outra bebedeira foi atrás de alguém e foi atingido na cabeça com um pedaço de cano. Entrou nos cuidados intensivos, saiu um mês mais tarde, e foi enterrado dois meses mais tarde.
Foi uma lição interessante para mim. Acontece que não é tão importante que tipo de prática uma pessoa faz como aquilo para que o faz e como usa o que obtém dela. Posteriormente deparei-me com casos semelhantes mais de uma vez - comecei apenas a vê-los e a compreendê-los.
Se o traduzirem para uma analogia, é assim. Imagine um concurso de boxe entre adolescentes. E aqui, um homem saudável e adulto chega até eles. E esconde soqueiras de latão nas suas luvas. É mais ou menos essa a menor vantagem que uma pessoa tem em comunicar com os planos subtis. E depois começa a esmagar gajos no ringue. E porquê? Porque ele quer receber a taça e o prémio em dinheiro! E sabe como é que as raparigas vão encarar o campeão? No entanto, o árbitro neste ringue nunca está errado. E a sua justiça não tem falhas. E a sua decisão não pode ser contestada. Pode desqualificar uma rapariga até ao final da competição. Ou para o resto da sua vida. E para todos os subsequentes. E isto aplica-se igualmente à utilização de para-oportunidades em forex e à sua utilização na interacção humana.
"Lidar com o diabo", de que todos ouviram falar mas que a maioria considera um susto religioso, é na verdade um fenómeno comum, muito comum. Sempre que uma pessoa, ao fazer a sua livre escolha, prefere valores mais baixos (por exemplo, valores materiais) a valores mais altos (por exemplo, valores espirituais), obtém o que quer. Mas para isso, é claro, é preciso pagar. Caso contrário, a lei da conservação da energia simplesmente não poderia existir. E o pagamento "material por material" não funciona aqui - isto não é Forex. É preciso dar algo que não pode ser comprado por qualquer valor material. É por isso que é chamado "valores superiores". Infelizmente, poucas pessoas compreendem isto e poucas pensam no assunto. E depois interrogam-se: porque é que temos dinheiro mas não felicidade? porque é que o karma é tão mau? etc.
Leia o tópico:https://www.mql5.com/ru/forum/103287
Como as pessoas costumavam escrever neste fórum... Onde é que eles estão agora...?
P.S. A história destacada em amarelo é apenas sobre como a Razão pode servir os instintos de base.
P.S.S. No contexto do nosso tópico - a IA nunca adquirirá qualidades semelhantes a esse tipo estranho.
É que as pessoas são muito inconstantes e estão a construir uma prisão mental própria
serás divertido, serás alimentado - se fores um feiticeiro e um caos.
Os dias do Rasputinismo e do ocultismo nunca são ultrapassados. Parece ser transmitido a um nível genético.
A substituição de conceitos é sempre a base da crença..... corpo.... religo... familiar...e todo o tipo de outras coisas. a verdade não está lá em primeiro lugar))))
Os dias de Rasputin e do ocultismo ainda não resistiram. Parece ser transmitida a um nível genético.
Sem bio-campo, sem chakras, sem canais de energia?