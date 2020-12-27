Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 6
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
A propósito, esta é uma combinação que pode ser programada sem a utilização de material vivo. E não é muito mais complicado (na minha opinião, claro) do que utilizar uma ameba para este fim.
É possível distribuir, por exemplo, em vez de massa nutritiva, um determinado fundo energético, ao qual os nanobots irão reagir. Ao mesmo tempo, podemos dar-lhes uma segunda tarefa: evitar outro fundo alternativo.
Então o que está a dizer é que a IA como ideia é um produto de um mercado tecnológico em crescimento, e como qualquer um dos seus produtos, mais cedo ou mais tarde tornar-se-á uma coisa do passado quando a atenção e o interesse por ela diminuir? E consequentemente, ninguém vai investir um cêntimo no desenvolvimento da IA porque os "doadores" do mercado vão arrefecer, tal como uma vez arrefeceram para voar até à lua?
Essa é uma visão interessante. Ainda não analisei a questão sob esse ângulo.O Hype desaparece - a IA morre?))
Sim.
Não sei o que dizer a isso. Preciso de pensar sobre isso...
Bem, sim, é um comportamento complexo, e não se repetirá exactamente da próxima vez. Esta é a diferença entre um ser vivo e um programa.
Se reler e reproduzir o exemplo acima na sua mente, compreenderá basicamente que depende das tarefas e ferramentas. Se substituir a ameba por nanobots, o seu comportamento também não se repetirá, uma vez que gerará o seu comportamento com base na situação.
Não sei o que dizer a isso. Terei de pensar em...
O que há a objectar? Pergunte de que dedo a Zelandia tirou isso. Se o seu dedo...
Se substituir a amoeba por nanobots
Então o que controla os nanobots?
Então o que controla os nanobots?
Um programa. E pode ser descarregado directamente para eles e depois funcionarão de forma autónoma. Ou pode sincronizá-los sem fios e ajustá-los em tempo real. Então não será uma rede autónoma mas interactiva :)Há aqui apenas duas tarefas. E ambos são simples: 1) Seguir e absorver um fundo, 2) Evitar um segundo fundo.
Como é que um programa irá causar uma diferença na acção? O que é necessário é obter uma variedade constante nas escolhas disponíveis.
Olhando para a natureza, copiamos o neurónio e o algoritmo genético. Estas são as coisas que produzem a diversidade consciente. Mas aqui está uma ameba a mostrar que se pode fazê-lo sem um neurónio. Poderá esta ser a terceira opção? Deixe-nos, Vitaly, pensar num software analógico.