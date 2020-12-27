Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 25

Dmitry Fedoseev:

Não se tratava de empoleirar-se naqueles que apareceram.

Pelo contrário. Vieram, e animaram aqueles que o foram.
 
Artyom Trishkin:
Pelo contrário. Eles vieram, e mergulharam aqueles que estavam.

Sobre aqueles que ainda não o foram.

 
Artyom Trishkin:
O oposto é verdade. Eles vieram e pagaram àqueles que o foram.
Dmitry Fedoseev:

Sobre aqueles que ainda não o foram.

Independentemente da forma como o virar, é a mesma))))

 

Inteligência Artificial Post2020. Mikhail Burtsev


 
Aleksei Stepanenko:

Inteligência Artificial Post2020. Mikhail Burtsev


É isso, estás a chatear-me. Isto é uma grande treta. Vou pegar na minha máquina fotográfica e gravar um vídeo até esta noite. Vou afixá-lo.
 

um bom artigo sobre o assunto:

Inteligência Artificial, Redes Neurais e Aprendizagem Mecânica no Marketing: Qual é a diferença?

O vídeo foi gravado. Processamento em curso. Aguardar.
 
Mihail Marchukajtes:
Vídeo gravado. Processamento em curso. Basta esperar.
Aí está, isso é outra coisa! Não é muito informativo balbuciar apenas em


Igor Makanu:

Peço imediatamente desculpa pela qualidade do som. Por muito que tentasse, não conseguia baixar o ruído.

E sim, esta é apenas a minha opinião com a qual pode discordar e estou contente por ouvir os seus argumentos.


 
Mikhail, bem feito! Ambos emocionalmente felizes por ouvir e ver, e essencialmente concordam! Bravo!
