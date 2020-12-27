Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 23
Na verdade, a inteligência artificial foi inventada há muito tempo e amplamente utilizada.
Vêem televisão e lêem a Internet, ela diz-vos como fazer as coisas e todos vocês obedecem a ela.
A sua inteligência tornou-se artificial).
Há uma categoria de pessoas cujo cérebro está dentro de uma caixa e é utilizado por outras pessoas. A outra categoria é capaz de pensar e tomar decisões por si própria.
De alguma forma o principal é que todos falam dele e ele é discutido por todos...
Não creio que isso seja verdade... Muito provavelmente não se importa com o que alguém diz sobre ele ou se alguém fala dele de todo. O homem tem dinheiro e interesses, apenas não nega nada a si próprio :).
O meu ponto é que não há conspiração. Todos estão a fazer algo que lhes interessa. Alguns estão a tentar fazer um robô ajudante, outros estão a tentar replicar a natureza e explorar as possibilidades de criar inteligência. Mais importante ainda, não há conspiração. Era isso que eu queria dizer.
Provavelmente está a assumir algum tipo de conspiração, como nos filmes - numa sala dos fundos com as janelas cortadas, à luz de velas, com um juramento, pondo a mão sobre o coração.
E é simples, quando algumas pessoas que têm mais poder sobre outras não contam aos outros todos os seus planos, já é uma conspiração. Mas também não é nada de especial, todos o fazem, e os pais não contam aos seus filhos todos os seus planos, mesmo no que diz respeito a essas mesmas crianças.
Ah, se ao menos. Mas é possível gerir de tal forma que as pessoas pensem que é o seu pensamento. E justamente neste momento é muito difícil afirmar que os meus pensamentos, são os meus pensamentos.
Sim, e os geradores psicotrónicos têm sido utilizados pelos czares desde a Idade Média: festivais de massas, procissões, manifestações, e especialmente mosteiros apoiados pelo czar.
E é simples,
É isso que estou a dizer. Isso fez parte da minha conversa com Sergei.
Olha para Jacques Fresco... Ele diz que as pessoas simplesmente não podem ter os seus próprios pensamentos, ou seja, nós próprios pensamos, mas pensamos dentro dos limites da nossa visão do mundo, que é formada pelo ambiente que nos rodeia. Daí resulta que os pensamentos não são nossos, mas não há razão para conspirações...
Bem, esta é apenas a opinião de um homem, pode concordar com ela ou não:)
Jacques Fresco certamente não tem pensamentos próprios.