Inteligência Artificial 2020 - há progressos?
Quando se trata de como o brainstorming é feito, há normalmente peritos que estão a falar sobre o assunto. E se um génio funciona, penso que ele apenas o vê na sua mente. É possível uma pessoa sem formação atingir acidentalmente o alvo, provavelmente sim. Mas quanto tempo vai demorar? Ainda precisa de uma ideia do que procurar e onde procurar.
Da nossa longa conversa, não percebo bem, estamos à procura de algo ou apenas a trocar opiniões?
Será que um interfere com o outro? Acontece frequentemente que, mesmo em diálogos aparentemente inúteis, se pode tropeçar em certas descobertas. Mais uma vez, depende dos modos de percepção do portador. Alguém pode estar em modo de lazer o tempo todo e perceber quaisquer dados como uma opção para rir ou para enfatizar a sua importância.
Esta é a ilusão dos sentidos, com fins inúteis a juntarem-se, movendo-se para a AD por uma estrada inútil.
Muito impressionado com este artigo sobre os centroshttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ a partir de 2017. Já passaram 3 anos e qual é o progresso? Onde está a IA conversacional? Porque é que ainda não foi visto e ouvido? Tal tecnologia dificilmente poderia ser classificada ou escondida. Será que não avançaram?
Quando olhei para o artigo, foi como se estivesse a ler os meus próprios pensamentos narrados por outra pessoa. Excepto que não tem um pingo de filosofia, mas o nível de compreensão de tudo o resto está fora das tabelas. É por isso que me pergunto porque não há nada completo... Não tem filosofia suficiente?))
Peter,
Se o seu inglês for bom, recomendo o canal temático youtube de Alex Friedman.
Em resumo, o termo IA foi desmontado pelos marketeiros, existem câmaras de telemóvel com IA, sistemas de reconhecimento facial também são IA, MFPs com inteligência artificial detectam o tipo de documento a ser digitalizado (encomenda, memorando, factura, etc., etc.). Aqui está outro exemplo impressionante da utilização de IA estreita do Google https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59. O Sberbank teve recentemente um serviço de alerta telefónico semelhante para ofertas especiais.
A IA estreita não surpreende ninguém há muito tempo. Não há nenhum avanço na inteligência artificial ampla ou IA geral e não é esperado.
Porque não? Aqui está um macaco esperto o suficiente a discutir com um mentor.
"Inteligência" é apenas uma palavra. Artificial não pode ser inteligência a sério. Está a trabalhar com uma base de conhecimentos. Técnicas de recolha de "conhecimentos", extracção de dados da base de dados e resumo dos mesmos. Isto é na verdade o que se chama inteligência artificial. É para aqui que vai o trabalho - como preparar a base de "conhecimento", como "extrair" rapidamente conhecimento dela, como generalizá-lo. Em geral, há pouco interesse, mas os militares não estão infantilmente interessados.
Uma ameba sem neurónios, porque ela própria é como um neurónio, combina a função de um neurónio com o seu corpo físico. Há também fotossíntese, e por alguma força, as plantas estendem-se e voltam-se para a luz e obstáculos redondos - não pior do que uma ameba.
Há também a fotossíntese, e por alguma força as plantas estendem-se e voltam-se para a luz, obstáculos redondos - não pior que uma ameba.
Oooh, é isso mesmo. Existem leis no mundo que são a inteligência. Não a inteligência pontual humana, mas a inteligência global. É dificilmente possível repetir tal coisa. Se partes do processo são mais ou menos claras: reacções químicas, leis físicas (que também aceitamos com reservas), então a compreensão da força motriz do mundo é um desastre.