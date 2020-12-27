Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Se a IA não se baseia na linguística, mas em formas semânticas, pode explicar mais do que isso. E, em princípio, esta questão há muito que foi resolvida. Há muitas coisas que não são anunciadas, e mesmo que fossem discutidas publicamente, isso não serviria de nada. Ninguém o encaixará simplesmente na lógica habitual.
No que me diz respeito, o desenvolvimento da IA não tem feito bem nenhum à humanidade. E errados são aqueles que acham que é interessante e excitante. Seria melhor se estas tecnologias não progredissem.
Concordo plenamente. Só a chegada da IA não evitará nada e a humanidade "desfrutará" de todas as consequências "milagrosas" da sua invenção. Penso que mais de uma geração sentirá pena de si própria e amaldiçoará a IA "nefasta".
Concordo plenamente. Só a chegada da IA não evitará nada e a humanidade "desfrutará" de todas as terríveis consequências da sua invenção. Penso que mais de uma geração sentirá pena de si própria e amaldiçoará a IA "nefasta".
Tudo isto tem vindo e muitos têm vindo a apreciá-lo há muito tempo. Outros simplesmente não sabem muito sobre o assunto. Sim e o seu próprio sistema cognitivo é fundamentalmente desconhecido. Caso contrário ele já teria reparado em muitas coisas há muito tempo. Em breve não haverá nada a notar. Eu próprio não sou contra a IA e os algoritmos. Tenho uma aversão às estruturas destrutivas que possuem e têm direitos exclusivos sobre estas tecnologias. Por conveniência e desenvolvimento humano, estas tecnologias, se e serão parcialmente utilizadas, serão em trivialidades e por último.
Eu apoio a Vitaly. Há uma hipótese que tenta explicar o paradoxo Fermi. Este paradoxo consiste em não vermos sinais de vida no Universo, embora houvesse tempo suficiente da sua existência e possibilidades. Assim, uma hipótese sugere que as civilizações nascem e desaparecem rapidamente sem se encontrarem umas com as outras. Existe um mecanismo universal para o desaparecimento de todas as civilizações. Porque ninguém sobreviveu. Porque não sobrevivem eles? Seremos nós os próximos?
Outras formas de vida não são realmente um tópico relevante para este recurso. Mas também nem tudo é tão claro nesta área. :)
Tudo já chegou e muitas pessoas já há muito tempo que o apreciam. Outros simplesmente não sabem muito sobre o assunto. Sim, e o seu próprio sistema cognitivo basicamente desconhece-o. Caso contrário ele já teria reparado em muitas coisas há muito tempo. Em breve não haverá nada a notar. Eu próprio não sou contra a IA e os algoritmos. Tenho uma aversão às estruturas destrutivas que possuem e têm direitos exclusivos sobre estas tecnologias. Para conveniência e desenvolvimento humano, estas tecnologias serão parcialmente utilizadas, se é que o serão, em último lugar.
Até à data, as limitações "mentais" da IA impediram-na de conquistar todos os nichos da actividade humana, mas isto é temporário. De facto, ainda não chegámos ao nível da "inteligência" de um cão, mas dada a rapidez e a escala da investigação no terreno, é concebível que ultrapassemos os macacos muito rapidamente.
Eu próprio não sou um adversário da IA e dos algoritmos. Tenho uma aversão às entidades destrutivas que possuem e têm direitos exclusivos sobre estas tecnologias.
Ah, leia o seu próximo post. Então não o apoio.
De facto, ainda não chegámos ao nível da "mente" de um cão, mas dada a rapidez e o alcance da investigação no terreno, podemos assumir que ultrapassaremos muito rapidamente a mente dos macacos.
Peço desculpa antecipadamente, por "nós" quer dizer o quê? A IA, os seus criadores, ou você como membro da espécie humana? :)
Peço desculpa antecipadamente, por "nós" quer dizer o quê? A IA, os seus criadores, ou você como membro da espécie humana? :)
Humanidade). (Eu sou, por assim dizer, parte dela, e por isso também me refiro a mim próprio) :))))