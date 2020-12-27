Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 22
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não descura a questão - ele procura problemas com o seu próprio dinheiro
Está errado, ele está à procura de problemas com o dinheiro dos investidores.
Está errado, ele está à procura de problemas com o dinheiro dos investidores.
Não, não estou errado - também tem de compreender que ele próprio é um accionista, também passa o seu tempo nisso (um homem de ideias) - como mais ninguém se enquadra no papel. )))
PS^ Apenas pensei^ que procurar problemas para si próprio com o dinheiro dos investidores é ok????
Na verdade, sim. Há muitas pessoas que não sabem onde gastar o seu dinheiro. É preciso ajudá-los.
Mas não tem nada a ver com inteligência, artificial ou natural.
Na verdade, a inteligência artificial foi inventada há muito tempo e amplamente utilizada.
Vêem televisão e lêem a Internet, ela diz-vos como fazer as coisas e todos vocês obedecem a ela.
A sua inteligência tornou-se artificial).
Na verdade, a inteligência artificial foi inventada há muito tempo e amplamente utilizada.
Vêem televisão e lêem a Internet, ela diz-vos como fazer as coisas e todos vocês obedecem a ela.
A sua inteligência tornou-se artificial).
Como contrair um empréstimo e ir à Turquia...
Estes são halteres para o cérebro, quanto mais cubos, mais pesados são.
É tudo diferente. Normalmente, os cientistas não são realmente sobre o dinheiro. Olha, é assim que parece?
Acha que ele regressou do trabalho à noite e escreveu estes vídeos? Ou o que quer dizer?
Não, não estou errado - também tem de compreender que ele próprio é um accionista, também passa o seu tempo nisso (um homem de ideias) - como mais ninguém se enquadra no papel. )))
PS^ Apenas pensei^ o que é normal em procurar problemas para si próprio com o dinheiro dos investidores????
Trabalha apenas como gestor de relações públicas))
PS^ Apenas pensei^ que não há problema em procurar problemas para si próprio no dinheiro dos investidores????
Não há uma abordagem muito incorrecta do problema....
Por exemplo:
O canalizador...? Está à procura de problemas para o dinheiro dos investidores?
Não, ele está a fazer um trabalho que compreende e é pago por ele.
Investidor...? Ele não compreende como trabalhar neste campo específico, mas SABE que pode ter lucro aqui...
O trader sabe como ganhar dinheiro nesta área, não só para si próprio, mas também para o Investidor... dado o seu capital ( o do Investidor ) atribuído a este sector...