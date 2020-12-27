Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 22

Alexandr Andreev:

Não descura a questão - ele procura problemas com o seu próprio dinheiro

Está errado, ele está à procura de problemas com o dinheiro dos investidores.

 
Sergey Chalyshev:

Não, não estou errado - também tem de compreender que ele próprio é um accionista, também passa o seu tempo nisso (um homem de ideias) - como mais ninguém se enquadra no papel. )))

PS^ Apenas pensei^ que procurar problemas para si próprio com o dinheiro dos investidores é ok????

 

Na verdade, sim. Há muitas pessoas que não sabem onde gastar o seu dinheiro. É preciso ajudá-los.

Mas não tem nada a ver com inteligência, artificial ou natural.

 

Na verdade, a inteligência artificial foi inventada há muito tempo e amplamente utilizada.

Vêem televisão e lêem a Internet, ela diz-vos como fazer as coisas e todos vocês obedecem a ela.

A sua inteligência tornou-se artificial).

 
As nossas vidas há muito que estão cheias de intelectos feitos pelo homem. Estamos tão habituados a eles que nem sequer reparamos neles.
 
Sergey Chalyshev:

Como contrair um empréstimo e ir à Turquia...

 

Estes são halteres para o cérebro, quanto mais cubos, mais pesados são.

 
Aleksei Stepanenko:

É tudo diferente. Normalmente, os cientistas não são realmente sobre o dinheiro. Olha, é assim que parece?

Acha que ele regressou do trabalho à noite e escreveu estes vídeos? Ou o que quer dizer?

 
Alexandr Andreev:

Não, não estou errado - também tem de compreender que ele próprio é um accionista, também passa o seu tempo nisso (um homem de ideias) - como mais ninguém se enquadra no papel. )))

PS^ Apenas pensei^ o que é normal em procurar problemas para si próprio com o dinheiro dos investidores????

Trabalha apenas como gestor de relações públicas))

 
Alexandr Andreev:


PS^ Apenas pensei^ que não há problema em procurar problemas para si próprio no dinheiro dos investidores????

Não há uma abordagem muito incorrecta do problema....

Por exemplo:

O canalizador...? Está à procura de problemas para o dinheiro dos investidores?

Não, ele está a fazer um trabalho que compreende e é pago por ele.

Investidor...? Ele não compreende como trabalhar neste campo específico, mas SABE que pode ter lucro aqui...

O trader sabe como ganhar dinheiro nesta área, não só para si próprio, mas também para o Investidor... dado o seu capital ( o do Investidor ) atribuído a este sector...

