Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 49

Novo comentário
 
Maxim Dmitrievsky:

Com o que não concorda então?

Porque é que a palavra personalidade está entre aspas?
[Excluído]  
Реter Konow:
Porque é que a palavra personalidade está entre aspas?

de acordo com as regras da língua russa

 
Maxim Dmitrievsky:

de acordo com as regras da língua russa

A sério? Certamente não por contexto?
 
Maxim Dmitrievsky:

És estúpido?

Ooh! Foi-lhe colocada uma questão cultural - porquê colocar a palavra Personalidade entre aspas?
[Excluído]  
Fast235:

Max, não apague as mensagens.

Acrescentei muito, admito que estava errado, peço desculpa.

Mesmo que tenha de ser arrastado o tempo todo.
Como é que o deixaram sair da sua jaula?
 
transcendreamer:
Gorgias foi um pouco rápido a chegar às conclusões erradas. Ele está a julgar todos os outros por si próprio.
 
Vladimir Baskakov:
Como é que o deixaram sair da sua jaula?

provavelmente deu sinais de um homem, e você vai lá em breve, experimente, nem sei quem o vai puxar para fora), por muito ofendido que esteja

 

https://3dnews.ru/1015293

Um avanço está a aproximar-se. Se esta tecnologia for combinada com o mesmo quadro conceptual inovador do MdE, temos a próxima geração de IA.

GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
  • 3dnews.ru
Некоторые наши читатели скептически отнеслись к недавней заметке о том, что заводы GlobalFoundries могут стать кузницей терминаторов, а зря. Компания GlobalFoundries снова спешит удивить глубиной интереса к теме искусственного интеллекта и производства кремниевых «мозгов». На этот раз вместе с бельгийскими разработчиками. Совместным...
 
É estranho que o progresso dos computadores quânticos tenha estagnado. Foram prometidos resultados incríveis, semelhantes aos de Deus, mas, tudo está calmo. Desdobra-se instantaneamente todas as combinações de estados complexos de bits devido à propriedade quântica da sobreposição, mas à excepção da quebra de cifras ainda não foi encontrado nenhum uso...

E a tecnologia acima é interessante, não mesmo pela sua velocidade ou precisão, mas porque tenta combinar memória e processador numa única entidade. Se for conceptualmente bem sucedido, está assegurado um avanço na IA, e não importa se o sistema é digital ou analógico.
1...424344454647484950515253545556...74
Novo comentário