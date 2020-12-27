Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 9
Os cientistas divertiram-se com ele, há uma lista de referências no fundo. O ponto para nós está na escala dos números, que é impossível resolver um problema complicado na nossa vida através de simples enumeração em qualquer tempo razoável. Ou seja, não se pode programar descrevendo sequências. É necessário ligar os mecanismos conhecidos, que a natureza já viu, ou compensar os seus próprios mecanismos durante os mesmos números de anos.
O que não pode ser um simples exagero, talvez não um simples exagero. Tenho-me perguntado repetidamente aos programadores que pensam tão mal do seu campo. Com tal atitude e perspectiva, é geralmente possível progredir, mas ou não muito longe ou não na direcção do desenvolvimento. E é muito jovem para uma atitude tão destrutiva no seu campo. :)
É realmente mais fácil utilizar os mecanismos existentes do que criar mecanismos artificiais. Já exprimi aqui esta ideia. Não é que seja impossível criar algo novo, separado ou mesmo algo novo. Mas os objectivos são completamente diferentes. Por isso, manipulam o que está na natureza. Sem qualquer consideração pela vida ou morte. Nada sagrado.
A duração de vida do universo é de ~13 mil milhões de anos. Será que vai conseguir?
Receio que não :(. Na verdade, este número é retirado da BBC - e é o limite matemático até ao qual a humanidade atingirá.... pelo menos por agora..... Mesmo difícil de acreditar que o número não pode ser escrito mais de 10^10^123 bits (fisicamente) - e ajustado que nunca, nem mesmo após milhares de milhões de anos de desenvolvimento
Tenho sido repetidamente surpreendido por programadores que pensam tão mal do seu campo.
Olha bem, a experiência sobrecarrega a mente. Quando a mente está livre de conhecimentos num campo, pode-se fantasiar de forma irrealista. Quando se começa a estudar um campo, familiariza-se com os limites desse campo. E encerra-se nesses limites. O conhecimento permite-lhe resolver problemas que antes não era capaz de resolver, mas fundamenta a mente, criando mais pessimismo. Tal é a vingança.
A duração de vida do universo é de ~13 mil milhões de anos.
Há um indivíduo que entrou numa pose de lótus. Quem me dera que ele tivesse um soluço. :)
O tempo não é um parâmetro absoluto, Alexei. E mesmo algumas esferas da ciência por vezes gaguejam sobre ela (embora não vá além dos soluços). E o Universo é também uma noção condicional. O que quero dizer ... quando o programa estabelecido (e qualquer ciência académica não é mais do que um programa estabelecido), limitado por uma estreita especificidade, começa a definir a partir do seu formato o que não é prescrito, sai algo, que é irreal e não tem sentido para aplicar aos fenómenos e processos, que as imagens não são reflectidas nas suas matrizes e algoritmos.
Esta sua expressão, como a dos macacos, parte de um X vazio, para além do qual pode haver um número infinito não só de valores lineares, mas também de outros valores que não sejam lineares. Mas conduz através de uma fórmula matemática linear a um valor específico. E tais conclusões não podem ser rotuladas para além de esquizofrenia.
Sim, lembro-me em que tropeçaram as nossas tentativas no mesmo fio. Mas pense nisto: todas as descobertas mais ou menos significativas foram feitas não por aqueles que carregaram os seus cérebros com imagens das barreiras de que fala, mas por aqueles que ultrapassaram essas barreiras através de uma visão directa do mundo, e não através de imagens convencionais prescritas numa determinada ciência num determinado momento.
Sim? Terei de o ler. Onde está escrito?
ir directamente para o motor de busca - há tantas cópias partidas que metade da Internet está inundada ... os matemáticos são engraçados e tão pedrados como nós :-)
também " cérebro de Boltzmann", que a) provavelmente era, b) se "a" estiver correcto, então estamos dentro dele, somos a sua paranóia :-)
existem medidas cantorianas, mas para tal é preciso tomar já na arca
De facto, como é que a inteligência artificial ajudou realmente o mercado bolsista?
Vitaly, tem uma mente clara nesta área. Talvez algumas das suas fantasias gratuitas encontrem confirmação. Não vou criticar de imediato, para não afugentar a ideia.
E com que parâmetros distingue as chamadas fantasias livres de uma visão realista? Como distinguir entre Zeland e Einstein, Newton ou Galileo? Se originalmente tem, como diz, uma "mente pura"?
Com uma "mente pura" na sua veia não há absolutamente nada a fazer neste mundo. Vai passar-se em fantasias livres até obter as imagens de objectivos, coordenadas e barreiras que o regime actual necessita.