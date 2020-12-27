Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 34

Mihail Marchukajtes:
E o mais importante, não estou a dizer que a intelectualização das máquinas não é possível. Estava a dizer que a tecnologia actual não o permitirá até que resolva os problemas que já expressei. Houve uma menção aos chineses, eu sei que eles estão a trabalhar nisso. Mas até as máquinas passarem no teste de Tureign, são algoritmos generalizantes, mas assim que passarem, serão intelectuais. Alguma pergunta?

O teste Younagyrgyn é certamente corajoso. Mikhail, irmão... realiza-te. A partir desta opção eu falaria consigo com base na impressão

 
Além disso, a inteligência artificial não terá crédito. Embora eu pense que é uma vantagem... mas ainda..... se falarmos da diferença :-)
 
Vitaliy Maznev:

Lamento não estar familiarizado com este tipo de teste.... Até tenho medo de pesquisar no Google. Receio que só me diga para me ir foder :-)
 
Mihail Marchukajtes:
A sua informação, Mikhail? A IA certamente não ficará com os louros.

 
A julgar pela informação na Internet, penso que o carro se tornará inteligente quando nos quiser matar. :-) Demasiada negatividade em geral e o seu desejo será uma reacção natural do corpo :-) Skynet, não se pode vender :-))))))
 
Vitaliy Maznev:

Bem, pergunta-se o que a IA pode e o que eu posso. apenas neste contexto :-)
 

Não inteligência artificial, mas uma demonstração de um algoritmo genético. Automóveis de corrida, talvez aqueles que ainda não os viram.


 
Aleksei Stepanenko:

Não inteligência artificial, mas uma demonstração de um algoritmo genético. Automóveis de corrida, talvez quem ainda não os tenha visto.


Eu tenho... funny actually..... O facto de aprender está à primeira vista. Mas estamos aqui a falar de matéria alta, que por sinal a IA não consegue entender nesta fase :-)
 
Mihail Marchukajtes:
A aprovação no teste de Turing depende em grande parte das capacidades intelectuais do testador, e não apenas da máquina). Com um o programa será aprovado no teste, e com o outro será reprovado.
 
Mihail Marchukajtes:
Mas estamos aqui a falar de coisas altas,

Oh perdão, acabou de chegar, sem o saber. Vou ler dentro de um minuto.

