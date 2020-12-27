Inteligência Artificial 2020 - há progressos? - página 16

Cheira-me a sarcasmo, vou desfazer-vos a todos aqui :-)))))))
Vitaliy Maznev:

Estou a pensar noutras direcções, Alexandre. É triste ver as pessoas serem ultrapassadas pelos aspiradores de pó.

Sou muito estúpido para si!? Não julgue e não seja julgado.

 
Inellect e IA são conceitos inventados com quase nada a ver com a realidade que descrevem. O termo são semelhantes. A semelhança é quando a correlação parece existir, mas na realidade não existe. Aqui é a mesma coisa. Não há correlação entre a descrição da inteligência e do trabalho cerebral, tal como não há correlação entre a descrição da IA e o trabalho cerebral.
 
Alexsandr San:

Sou muito estúpido para si!? Não julgue e não seja julgado

Não o leve a peito. Falei de uma forma geral, não em referência a si. Esta é a segunda vez que toma a linguagem neutra como um insulto pessoal.

 
Alexsandr San:

Sou muito estúpido para ti!? Não julgues e não serás julgado.

Raios, estou bêbado, também))))) Essa é boa). Os sentimentos são bons, e quanto mais profundos forem, melhor o mundo é))))

Vitaliy Maznev:

Não o leve a peito. Estava a expressar-me num sentido geral como uma questão de princípio, não em referência a si. Esta é a segunda vez que toma a linguagem neutra como um insulto pessoal.

Obrigado! pelo esclarecimento - pensei mesmo que estavas a ser negativo para comigo, desculpa!!!

 
Valeriy Yastremskiy:

Merda, também estou bêbado))))) Essa é boa). Sente-se bem, e quanto mais fundo fica, melhor o mundo é))))

Há aqui um bando de booharianos. Mas nunca ninguém me perguntou. É isso que é tão alarmante.... se alguma coisa!!!!!
 
Alexsandr San:

Obrigado! pelo esclarecimento - pensei mesmo que estavas a ser negativo para comigo, desculpa!!!

Tal coisa não aconteceu. Estou bem consigo, li as suas previsões e comentários em geral. É que, neste sentido, estamos realmente a olhar em direcções diferentes. Portanto, da próxima vez que pensar que me estou a atirar a si, pergunte ao aspirador se foi ele quem lhe deu a ideia. :)

 

Vou distraí-lo um pouco da controvérsia:) Em comentários anteriores, algures neste tópico, houve uma conversa sobre o "cérebro boltzmanniano"... Li um pouco e deparei-me com esta sugestão:"De acordo com o teorema do macaco infinito, um macaco abstracto que atinge as teclas da máquina de escrever indefinidamente acabará por escrever um determinado texto em algum momento / © Wikipedia/New York Zoological Society".

Estou realmente interessado nisto, por isso acabei de esboçar um guião para dactilografar ao acaso o número n.º de linhas com o número n.º de caracteres... O resultado indica que se trata de uma hipótese muito, muito implausível:) Quem pensa sobre isso?

Arquivos anexados:
Writer.mq4  6 kb
Vitaliy Maznev:

Nunca aconteceu nada parecido. Estou bem consigo, li as suas previsões e comentários em geral. É que, neste sentido, estamos realmente a olhar em direcções diferentes. Portanto, se da próxima vez que achar que estou a empurrá-lo, pergunte ao aspirador de pó se ele plantou a ideia na sua cabeça. :)

Obrigado, ..... É bom falar com pessoas normais.

