MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 56
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
Consultores especializados: Validar
fxsaber, 2020.02.06 17:20
SZZY Infelizmente, o próprio MT5-Tester não permite prescrever critérios de optimização personalizados (não de selecção) fora do código fonte da EA. Embora não existam obstáculos arquitectónicos para o fazer.
Agora pode seleccionar qualquer passe dos resultados da Optimização com base no seu critério de escolha do melhor.
Mas é impossível definir o seu próprio critério de Optimização se houver apenas o EX5. Do meu ponto de vista, tal critério de optimização poderia ser definido como uma EA onde apenas os dados OnTester e TesterStatistics estão disponíveis. Muito provavelmente, não existe tal coisa nos planos dos promotores. Portanto, apenas uma sondagem.
Lamento que isto tenha sido traduzido por máquina para Russion a partir do inglês, mas só encontrei este fio, para reportar bugs.
Parece haver um problema com a plataforma Metatrader 5 quando começo um teste visual de depuração no editor e chego a um ponto de ruptura e carrego em Ctrl + F.
Indicadores (todos, mesmo habilitados) redesenhar / deslocar 1 barra ao pressionar ctrl + f enquanto depura os dados históricos)
Reprodução:
O problema é que ao verificar se a EA está de facto a fazer o que é suposto fazer, não é possível quando as barras são deslocadas em comparação com o que a EA vê.
Isto não é um problema com indicadores, pois é mesmo o caso com exemplos de EA incorporados, bem como com indicadores incorporados.
Este vídeo do YouTube demonstra o problema por volta das 0:25, prima Ctrl + F.
https://youtu.be/_fyCv3Zla9A
Só agora se apercebeu disso? Se tiver um mau modelo da estratégia comercial, nenhuma optimização ajuda em nada.
Assim, a modelação matemática ou a aprendizagem mecânica não podem resolver este problema. É preciso saber claramente o que está na caixa negra.
Não há grails.
Há.
Verificar.
A afirmação de graalidade (antes da correcção do modo Tester) foi confirmada por código.
Em algumas das últimas construções, a importação de ficheiros tst ficou incompleta - o separador Definições não é actualizado para o de tst.
Anteriormente, importava-se e em Definições pode-se ver imediatamente a que valores o resultado era obtido. Não o consigo ver agora. É possível mudar de volta?
O tempo do servidor avança e depois regressa. Isto acontece num servidor comercial real, mas conseguiu criar uma repetição sobre um símbolo personalizado.
Vamos correr
Será criado um símbolo com histórico de carrapatos, mas com várias barras apagadas. Depois começamos a depurar a EA acima neste modo.
Pára.
Vê-se que o tempo passou num segundo ciclo.
