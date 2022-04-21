MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 57
As teclas de atalho de controlo de velocidade não funcionam no Viewer.
ZS Está a funcionar. Aparentemente, é uma espécie de bicho traiçoeiro.
Tendo testado o Expert Advisor em carraças reais em diferentes corretores utilizando o MT5 com a qualidade de modelagem de 99-100% com os mesmos parâmetros de entrada, obtive resultados absolutamente diferentes: desde um lucro cósmico até uma perda. Antes disso, deixei propositadamente o MT4 porque é mais difícil alcançar a mesma qualidade de modelagem ali. Então qual foi o resultado? Como se comportaria o Consultor Especialista no comércio real? Talvez alguém me dê uma boa dica?
O testador+consultor é uma função matemática que atribui um número (lucro) a cada vector (séries numéricas - citações).
De forma correspondente, (em geral) diferentes vectores significam lucros diferentes. E estes lucros não têm de obedecer a nenhuma regra (por exemplo, ser positivos).
Corretores diferentes significam vectores diferentes (aspas). Não importa se são carraças, barras, ou outra coisa qualquer. O que importa é que os vectores são diferentes.
Tanto quanto sei, nesta situação, devemos escolher o corretor que tem os melhores resultados nos testes da EA e trabalhar com ela. Obrigado.
Em ME é lógico separar estas definições de depuração.
Por exemplo, deve depurar no Terminal em EURUSD, e no Testador em EURUSD_Custom. Agora é impossível configurá-lo dessa forma.
Talvez faça sentido criar para o Testador um campo de texto de definições onde possamos introduzir tais definições.
Teremos então uma flexibilidade total de configurações. O GUI não está sobrecarregado.
Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 001.
O botão vermelho Stop permanece aceso mesmo que se feche o Viewer. Nada acontece, é preciso premir à mão - Stop. Depois disso, dá.
E até cria um ficheiro opt-file com zero passes.
Provavelmente, é necessário corrigir o comportamento aqui.Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 002.
fxsaber, 2020.02.11 01:58Há muito que se procurou a causa do estranho comportamento do testador em carraças reais. Encontrei-o.
O tempo do servidor avança e depois regressa. Acontece no servidor de comércio real, mas consegui criar reprodução no símbolo personalizado.
Corre
Será criado um símbolo com histórico de carrapatos, mas com várias barras apagadas. Depois começamos a depurar a EA acima neste modo.
Pára.
Podemos ver que o tempo passou um segundo ciclo de tempo.
Cadeia de pesquisa: Oshibka 002.
fxsaber, 2020.02.01 13:43
Mesmo esta EA é mais do dobro da lenta do Virtual no modo pips.
Porque é que isto está a acontecer? Todo o Expert Advisor está no primeiro tick ao definir BuyLimit. Nada mais!
Não é possível definir o tamanho do carrapato para menos ou igual a um.
Se prescrever e depois entrar novamente, o valor é zero. Para valores superiores a um, tudo está bem.
Cadeia de pesquisa: Uluchshenie 004.