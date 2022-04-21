MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 22
Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?
Sim. aqui está um registo e uma imagem de ecrã
E como vai aplicar GetLastError com o seu código? E outra questão. Tem a certeza sobre a ordem dos argumentos da função de cálculo?
Estamos a falar do testador. Porque precisa da GetLastError neste exemplo? E a ordem também não é importante neste caso.
Ao copiar um valor daqui (e possivelmente de outros locais), todo o bloco de definições é então colado em vez do valor. Estava à espera de copiar o que sublinhei)
Os agentes sobrecarregam a memória quando tentam passar pelo mexicano e não fazem nada, e a sua tarefa apenas cresce. Os registos mostram os seguintes erros:
Agora para analisar a situação sobre o pedaço destacado
tem de mover o cursor, lembrar-se da data de pop-up, abrir o gráfico de execução, ir para o local requerido no Histórico Comercial e fazer duplo clique sobre a linha relevante na tabela.
Tudo isto pode ser substituído por um duplo clique no local no gráfico acima?
Ligado e depois imediatamente desconectado. Passado um minuto, estava a funcionar. Não havia visualizador.
Tive esta reacção de premir o botão Start numa única passagem
O testador tinha ficado sem sentidos
O testador parou porque o OnInit devolve um código diferente de zero
É por isso que não existem estatísticas.
O agente testador despenhou-se
Ontem também tive uma única corrida em 2197, primeiro clicei com o botão direito do rato nas corridas únicas 10-15 vezes após a optimização, depois qualquer corrida única no registo adicionada ligada e não fiz mais nada, os agentes estavam em estado reidi, reiniciando a cura do terminal isto
Ter de olhar para os registos dos agentes
Ao copiar um valor daqui (e possivelmente de outros locais), todo o bloco de definições é então colado em vez do valor. Estava à espera de copiar o que sublinhei)