Slava:
В OnInit торговля точно ведётся?

Sim. aqui está um registo e uma imagem de ecrã

2019.11.01 00:00:00   market sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #2)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   order performed sell 2.00 at 1.11514 [#2  sell 2.00 EURUSD at 1.11514]
2019.11.01 00:00:00   market buy 1.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #3)
2019.11.01 00:00:00   deal performed [#3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   order performed buy 1.00 at 1.11522 [#3  buy 1.00 EURUSD at 1.11522]
2019.11.01 00:00:00   close position #3  buy 1.00 EURUSD by position #2  sell 2.00 EURUSD (1.11514 / 1.11522)
2019.11.01 00:00:00   deal #4  sell 1.00 EURUSD at 1.11514 done (based on order #4)
2019.11.01 00:00:00   deal #5  buy 1.00 EURUSD at 1.11522 done (based on order #4)
 tester stopped because OnInit returns non-zero code


E como vai aplicar GetLastError com o seu código? E outra questão. Tem a certeza sobre a ordem dos argumentos da função de cálculo?

Estamos a falar do testador. Porque precisa da GetLastError neste exemplo? E a ordem também não é importante neste caso.

 


Ao copiar um valor daqui (e possivelmente de outros locais), todo o bloco de definições é então colado em vez do valor. Estava à espera de copiar o que sublinhei)

 

Os agentes sobrecarregam a memória quando tentam passar pelo mexicano e não fazem nada, e a sua tarefa apenas cresce. Os registos mostram os seguintes erros:

2019.11.02 18:35:19.317 Core 02 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:35:21.021 Core 01 agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.02 18:35:21.282 Core 01 connected
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:35:21.291 Core 01 genetic pass (0, 61, 17) started
2019.11.02 18:35:21.335 Core 01 common synchronization completed
2019.11.02 18:35:21.362 Core 01 USDMXN.m: ticks synchronized already [47 bytes]
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) tested with error "history processing error (14 USDMXN.m)" in 0:01:36.640
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 76) returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 16 rejected passes returned to queue
2019.11.02 18:36:08.980 Core 04 genetic pass (0, 11, 17) started
2019.11.02 18:36:09.081 Core 04 connection closed
2019.11.02 18:36:09.090 Core 04 17 genetic passes returned to queue as not processed
2019.11.02 18:36:19.013 Core 04 agent process started on 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connecting to 127.0.0.1:3003
2019.11.02 18:36:19.202 Core 04 connected
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 authorized (agent build 2190)
2019.11.02 18:36:19.211 Core 04 genetic pass (0, 53, 17) started
2019.11.02 18:36:19.275 Core 04 common synchronization completed
 
fxsaber:

Agora para analisar a situação sobre o pedaço destacado


tem de mover o cursor, lembrar-se da data de pop-up, abrir o gráfico de execução, ir para o local requerido no Histórico Comercial e fazer duplo clique sobre a linha relevante na tabela.


Tudo isto pode ser substituído por um duplo clique no local no gráfico acima?


Afixei esta sugestão há alguns anos atrás no Service Desk.
Se for possível interagir com o gráfico de execução sob a forma de uma mensagem pop-up, então também é possível implementar uma transição de duplo clique para o histórico.
 
Atravessou esta reacção de premir o botão Start da passagem única
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.11.03 18:25:05.459 Core 1  connected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  disconnected
2019.11.03 18:25:05.468 Core 1  connection closed

Ligado e depois imediatamente desconectado. Passado um minuto, estava a funcionar. Não havia visualizador.

 
fxsaber:
Tive esta reacção de premir o botão Start numa única passagem

Ligado e depois imediatamente desconectado. Passado um minuto, estava a funcionar. Faltava o visualizador.

O testador tinha ficado sem sentidos

 
fxsaber:

Sim. Aqui está um registo e uma imagem de ecrã


Estamos a falar do Testador. Porquê GetLastError neste exemplo? A ordem também não é importante neste caso.

O testador parou porque o OnInit devolve um código diferente de zero

É por isso que não existem estatísticas.

 
Slava:

O agente testador despenhou-se

Ontem também tive uma única corrida em 2197, primeiro clicei com o botão direito do rato nas corridas únicas 10-15 vezes após a optimização, depois qualquer corrida única no registo adicionada ligada e não fiz mais nada, os agentes estavam em estado reidi, reiniciando a cura do terminal isto

 
Igor Makanu:

Eu também tive uma única corrida em 2197 ontem que não começaria, primeiro clicei com o botão direito do rato nas corridas únicas 10-15 vezes após a optimização, depois qualquer corrida única adicionada ao registo e não fiz mais nada, os agentes estavam em estado reidi, reiniciando o terminal cura isto

Ter de olhar para os registos dos agentes

 
Andrey Pogoreltsev:


Ao copiar um valor daqui (e possivelmente de outros locais), todo o bloco de definições é então colado em vez do valor. Estava à espera de copiar o que sublinhei)

