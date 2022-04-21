MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 20
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
2. este formato não é de todo conveniente, especialmente se algo precisar de ser alterado na gama. Eu apenas guardo as definições e depois leio-as - isso é realmente rápido e conveniente
Existe um intervalo predefinido e um intervalo definido pelo utilizador. O segundo é o comportamento por defeito. Default - rapidamente obteve o intervalo que o autor definiu.
3. Porquê optimizar os Expert Advisors no mercado? O autor do Expert Advisor deve fazer isto.
Não, não deve.
Existe um intervalo predefinido e um intervalo definido pelo utilizador. O segundo é o comportamento por defeito. O padrão é obter rapidamente o intervalo que o autor definiu.
Não deve ser assim.
Espere, o Expert Advisor é um produto acabado. O seu autor deve saber melhor do que os utilizadores como funciona.
Para mim, como utilizador, por que razão compraria/alugaria um produto que deve ser afinado, e mais, sem formação e conhecimento adequados dos algoritmos do seu funcionamento?
Talvez estejamos a falar de coisas diferentes, mas o produto deve estar pronto a funcionar. Não compra um carro em que também tem de afinar o motor, firmware da caixa de velocidades, etc.? É o mesmo com o Consultor Especialista - deve funcionar fora da caixa.
Obrigado, o seu ponto de vista é claro.
Ver como manusear correctamente os ficheiros *.set:
Estas configurações predefinidas estão então disponíveis no menu de contexto das configurações do testador.
Compreendo correctamente que o reinício da AG acrescenta os seus passes ao ficheiro opt existente?
Ver como trabalhar com os ficheiros *.set correctamente:
Estas configurações predefinidas estão então disponíveis no menu de contexto das configurações do testador.
Muito obrigado pelo grande exemplo! Muitas coisas úteis.
Espera, um EA é um produto acabado. O seu autor deve saber melhor do que os utilizadores como funciona.
Por exemplo, como utilizador, porque compraria/alugaria um produto que ainda precisa de ser afinado, e sem formação e conhecimento adequados dos seus algoritmos?
Talvez estejamos a falar de coisas diferentes, mas o produto deve estar pronto a funcionar. Não compra um carro em que também tem de afinar o firmware do motor, caixa de velocidades, etc.? É o mesmo com o Consultor Especialista - deve funcionar fora da caixa.
Monta os seus espelhos, o seu assento, não monta? Pior ainda, também se enche de gasolina, óleo conforme necessário e outros fluidos técnicos. E penso que até se limpa o cinzeiro quando este está cheio. )))
Bem, você ajusta os espelhos, o assento, não ajusta? Pior ainda, enche-se de gasolina, óleo quando necessário e outros fluidos técnicos. E penso que até se limpa o cinzeiro quando este está cheio. )))