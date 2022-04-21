MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 20

Andrey Pogoreltsev:

2. este formato não é de todo conveniente, especialmente se algo precisar de ser alterado na gama. Eu apenas guardo as definições e depois leio-as - isso é realmente rápido e conveniente

Existe um intervalo predefinido e um intervalo definido pelo utilizador. O segundo é o comportamento por defeito. Default - rapidamente obteve o intervalo que o autor definiu.

3. Porquê optimizar os Expert Advisors no mercado? O autor do Expert Advisor deve fazer isto.

Não, não deve.

 
fxsaber:

Não deve ser assim.

Espere, o Expert Advisor é um produto acabado. O seu autor deve saber melhor do que os utilizadores como funciona.

Para mim, como utilizador, por que razão compraria/alugaria um produto que deve ser afinado, e mais, sem formação e conhecimento adequados dos algoritmos do seu funcionamento?

Talvez estejamos a falar de coisas diferentes, mas o produto deve estar pronto a funcionar. Não compra um carro em que também tem de afinar o motor, firmware da caixa de velocidades, etc.? É o mesmo com o Consultor Especialista - deve funcionar fora da caixa.

 
Andrey Pogoreltsev:

Obrigado, o seu ponto de vista é claro.

 

Ver como manusear correctamente os ficheiros *.set:


Estas configurações predefinidas estão então disponíveis no menu de contexto das configurações do testador.

fxsaber:
Compreendo correctamente que o reinício da AG acrescenta os seus passes ao ficheiro opt existente?
Sim.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Muito obrigado pelo grande exemplo! Muitas coisas úteis.

 
Esta é a primeira vez que me deparo com uma tal situação. Após a tarefa de Optimização (Faço-o quase sempre via MultiTester) todas as colunas (excepto os parâmetros de entrada) na coluna Optimização são desactivadas: Rentabilidade, Factor de Lucro, Expectativa de Maturidade, etc.
 
Andrey Pogoreltsev:

Monta os seus espelhos, o seu assento, não monta? Pior ainda, também se enche de gasolina, óleo conforme necessário e outros fluidos técnicos. E penso que até se limpa o cinzeiro quando este está cheio. )))

 
É cosmético. A optimização do conselheiro sobre a história é uma revisão importante. Mas sugiro que fechemos o assunto, a cada um dos seus:)
 
New build 2190: Para além dos gráficos de optimização na janela principal, há agora uma visualização forçada ao iniciar uma única passagem da tabela de resultados! A optimização já não é aborrecida.
