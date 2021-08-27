Cálculo da diferença, exemplos. - página 18

Aleksey Panfilov:

A largura vermelha é uma linha deslizante construída por interpolação com uma parábola de quarto grau. Não é redesenhado (os análogos foram explicados no início da página até ao sétimo). Se bem entendi, os nós são os quatro valores previamente desenhados e o novo preço pelo qual a parábola de grau 4 é seleccionada e o quinto novo valor é desenhado sobre ela.

A linha azul curva (não redesenhada pode ser considerada como um traço da linha azul recta) é a linha central, cada ponto é traçado nos últimos três pontos num largo deslizamento a partir da suposição de que se encontram na onda senoidal de um certo período, tal como cada pontoda linha azul recta é traçado em três pontos numa onda senoidal já correctamente extrapolada (cinzenta).

Apenas o seno cinzento extrapolado e a linha azul recta são redesenhados.


P/S.

Se implementou a sua ideia de isolar as oscilações, deveria ter conseguido uma linha muito próxima de uma sinusoidal com amplitude e inversão variáveis (uma espécie de quantização).

Apenas para tal linha é relevante investigar a extrapolação por um sinusoidal.

O vermelho largo é um interpolador esquisito... no mínimo, merdoso. Claramente muito inclinada para a direita (que os interpoladores de __história__ são proibidos por definição), embora haja muitos dados.

E por interpolação inadequada, a **extra**polação baseada nela é um cavalo esférico que faz ruídos :-)

Deixem-me explicar - há dados históricos. Você (não sei em que base), decide que eles podem ser interpolados por um polinómio de poder em locais (!!). Como resultado da interpolação num dado intervalo, é necessário obter uma linha que satisfaça algum critério,
geralmente o desvio padrão. Deve estar nos dados __históricos_ como nativos, acompanhando-os visualmente. Exceptuando uma certa janela dos dados mais actuais.

embora a abordagem em si seja clássica :-) temos alguns dados, com base numa teoria vacilante que assumimos ter o direito de descrever por um polinómio, interpolamos, verificamos e extrapolamos pelas raízes do polinómio...

 
Maxim Kuznetsov:

Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial

Cálculo das diferenças, exemplos.

Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43


Estou simplesmente a defender que as coisas devem ser chamadas pelos seus nomes próprios e que deve ser utilizada terminologia geralmente aceite, para que não haja confusão. Na minha opinião, teria sido mais lógico mencionar a recorrência no início deste fio, e não mencionar a interpolação, a aproximação e os polinómios, uma vez que não são mostrados no seu exemplo. E teria sido mais correcto concentrarmo-nos na mudança do indicador para a esquerda que não induzirá os outros em erro pela correcção excessiva das formas, uma vez que nem todos gostam de olhar para o código dos outros; eu também tinha caído nessa.


Nikolai, obrigado pelo posto e pelo indicador anexo.

E concordo plenamente, antes de mais, que deve haver uma compreensão inequívoca dos termos e nomes.

Deixem-me explicar a minha posição.

Pode traçar uma linha por dois pontos, o que significa que pode encontrar qualquer ponto desta linha quer dentro do intervalo entre os pontos (interpolação) quer fora do intervalo entre os pontos (extrapolação).

Pode-se desenhar uma curva de valor único correspondente, por exemplo, a uma parábola quadradaexpressa num sistema de coordenadas cartesianas por uma equação quadrática linear. Isto significa que também é possível encontrar qualquer ponto desta curva quer dentro do intervalo entre pontos extremos (interpolação) quer fora deste intervalo (extrapolação). A lei segundo a qual estes pontos são traçados continua a ser polinomial. Devo também acrescentar que, pelo menos por três pontos, é possível desenhar uma onda de pecado inequívoca, se assumirmos uma lei de onda de pecado, ou um círculo, se assumirmos a sua presença.

Assim, a interpolação por um polinómio do segundo grau em três pontos(no nosso caso,dois dos quais acumulam a história anterior e o terceiro traz novas informações) do quarto, revela-se necessária(pode haver outras leis) e suficiente definição da acção ou processo.

A menos, claro, que sugira outros termos para o efeito.

Dito isto, concordo plenamente que se uma curva tiver de ser traçada sobre um número de valores que exceda o número mínimo exigido, então devem ser utilizados métodos estatísticos (ou outros) sólidos de ponderação dos valores, incluindo a regressão.
 
Aleksey Panfilov:

Já passou mais de um ano e você, Alexey, ainda está teimosamente a deslocar o gráfico para a esquerda. Porquê este (auto) engano?

Olha para a visualização, talvez alguém venha com algumas ideias.

Não vi nada a que me agarrar para ser utilizado no comércio real, por mais que eu tenha tentado.

Já tentou escrever robôs usando-o?

 
Nikolai Semko:

Já passou mais de um ano e você, Alexey, ainda está teimosamente a deslocar o gráfico para a esquerda. Porquê este (auto) engano?

Vejam a visualização, talvez alguém venha a ter algumas ideias.

Não vi nada a que me agarrar para ser utilizado no comércio real, por muito que tenha tentado.

Já alguma vez tentou desenvolver robôs que o utilizassem?

O prazer é meu, Nikolay.

Afixei robôs de teste neste tópico. Afixei o último não há muito tempo.Também testei o indicadorBanzai.mq4.

Não o testei especificamente sobre este indicador. É possível testar o último robô, o indicador e o esquema são semelhantes.

Bem, o turno. :))

Corresponde ao esquema de desenho.

A linha azul é a EMA do primeiro grau com a alavancagem de 20 nos pontos de abertura. Corresponde totalmente à EMA clássica com o período de 41, pelo ponto de abertura. deslocado por 20 intervalos de volta.

A linha fina mostra o esquema de construção. Na realidade, é a alavanca arquimedeana do ponto calculado anteriormente.

Por analogia, a linha azul é a EMA do segundo grau, porque está ligada ao ponto aberto com a parábola do segundo grau.

A linha vermelha está ligada ao ponto de abertura com o polinómio do terceiro grau.

E assim por diante. )))


P/S.

Agradecimentos especiais pela animação em anexo.

 
Nikolai Semko:


Ler o seu fio deTela é fantástico!

As possibilidades que está a desvendar são espantosas.

Além disso,Sergey Pavlov explorou uma vez as possibilidades de utilização de raios rectos.

Esta é uma das suas antigas imagens de ecrã.

E o fio actual trata de algoritmos para a construção não só de raios rectos mas também parabólicos e sinusoidais.

Talvez a partir da síntese de tudo isto. algo sairá? :))

 

Essencialmente a mesma coisa, apenas muito mais simples através da recorrência de indicadores:

https://www.mql5.com/ru/code/25113

Se tirarmos o MA com um período mínimo de 2 N vezes de si mesmo, obtemos os pesos das barras como um triângulo Pascal, que penso que foi mencionado algures neste fio.


MaFromMa
MaFromMa
  • www.mql5.com
Данный индикатор создан для демонстрации индикаторной рекурсии, когда индикатор рассчитывается из самого себя любое количество раз. В этом варианте рассчитывается Moving Avarage с периодом Per2 от другого  Moving Avarage с периодом Per1 любое количество повторений N.
 
Nikolai Semko:

É essencialmente a mesma coisa, só que muito mais simples através da recorrência de indicadores:

https://www.mql5.com/ru/code/25113

é muito bem feito

mas

neste indicador, tal como o entendo, a ideia lógica é fazer uma previsão no tempo anterior para o presente a partir do ex post facto.

então como é que se faz do presente para o futuro?

 
Renat Akhtyamov:

É muito bem feito.

mas

neste acusador, tal como eu o entendo, a ideia lógica é fazer uma previsão no tempo anterior para o presente a partir do ex post facto.

então como é que se faz do presente para o futuro?

já foi aqui escrito muitas vezes, inclusive por mim. Regressão polinomial para ajudar a uma cauda redesenhada. A aproximação de Fourier também é possível. Que é o que Alexey Panfilov implementou aqui.

Ele também escreveu que todos estes são brinquedos inúteis por causa do redesenho da cauda.

 
Nikolai Semko:

já foi aqui escrito muitas vezes, inclusive por mim. Regressão polinomial para ajudar a uma cauda redesenhada. Também se pode aproximá-lo pelo método de Fourier. Que é o que Alexey Panfilov implementou aqui.

Ele também escreveu que todos estes são brinquedos inúteis por causa do redesenho da cauda.

e a melhor solução é um canal?
 
Renat Akhtyamov:
e a melhor solução é um canal?

encontrar canais lineares e parabólicos ao longo da história e controlá-los. Existem apenas alguns deles - entre 5 e 15 como regra.

