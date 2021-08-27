Cálculo da diferença, exemplos. - página 18
A largura vermelha é uma linha deslizante construída por interpolação com uma parábola de quarto grau. Não é redesenhado (os análogos foram explicados no início da página até ao sétimo). Se bem entendi, os nós são os quatro valores previamente desenhados e o novo preço pelo qual a parábola de grau 4 é seleccionada e o quinto novo valor é desenhado sobre ela.
A linha azul curva (não redesenhada pode ser considerada como um traço da linha azul recta) é a linha central, cada ponto é traçado nos últimos três pontos num largo deslizamento a partir da suposição de que se encontram na onda senoidal de um certo período, tal como cada pontoda linha azul recta é traçado em três pontos numa onda senoidal já correctamente extrapolada (cinzenta).
Apenas o seno cinzento extrapolado e a linha azul recta são redesenhados.
P/S.
Se implementou a sua ideia de isolar as oscilações, deveria ter conseguido uma linha muito próxima de uma sinusoidal com amplitude e inversão variáveis (uma espécie de quantização).
Apenas para tal linha é relevante investigar a extrapolação por um sinusoidal.
O vermelho largo é um interpolador esquisito... no mínimo, merdoso. Claramente muito inclinada para a direita (que os interpoladores de __história__ são proibidos por definição), embora haja muitos dados.
E por interpolação inadequada, a **extra**polação baseada nela é um cavalo esférico que faz ruídos :-)
---
Deixem-me explicar - há dados históricos. Você (não sei em que base), decide que eles podem ser interpolados por um polinómio de poder em locais (!!). Como resultado da interpolação num dado intervalo, é necessário obter uma linha que satisfaça algum critério,
geralmente o desvio padrão. Deve estar nos dados __históricos_ como nativos, acompanhando-os visualmente. Exceptuando uma certa janela dos dados mais actuais.
---
embora a abordagem em si seja clássica :-) temos alguns dados, com base numa teoria vacilante que assumimos ter o direito de descrever por um polinómio, interpolamos, verificamos e extrapolamos pelas raízes do polinómio...
---
---
2018.01.12:23
Sergey Chalyshev, 2018.01.10 19:11
Interpolação e extrapolação = é tudo regressão.
Nikolai Semko, 2018.01.12 00:43
Estou simplesmente a defender que as coisas devem ser chamadas pelos seus nomes próprios e que deve ser utilizada terminologia geralmente aceite, para que não haja confusão. Na minha opinião, teria sido mais lógico mencionar a recorrência no início deste fio, e não mencionar a interpolação, a aproximação e os polinómios, uma vez que não são mostrados no seu exemplo. E teria sido mais correcto concentrarmo-nos na mudança do indicador para a esquerda que não induzirá os outros em erro pela correcção excessiva das formas, uma vez que nem todos gostam de olhar para o código dos outros; eu também tinha caído nessa.
Nikolai, obrigado pelo posto e pelo indicador anexo.
E concordo plenamente, antes de mais, que deve haver uma compreensão inequívoca dos termos e nomes.
Deixem-me explicar a minha posição.
Pode traçar uma linha por dois pontos, o que significa que pode encontrar qualquer ponto desta linha quer dentro do intervalo entre os pontos (interpolação) quer fora do intervalo entre os pontos (extrapolação).
Pode-se desenhar uma curva de valor único correspondente, por exemplo, a uma parábola quadradaexpressa num sistema de coordenadas cartesianas por uma equação quadrática linear. Isto significa que também é possível encontrar qualquer ponto desta curva quer dentro do intervalo entre pontos extremos (interpolação) quer fora deste intervalo (extrapolação). A lei segundo a qual estes pontos são traçados continua a ser polinomial. Devo também acrescentar que, pelo menos por três pontos, é possível desenhar uma onda de pecado inequívoca, se assumirmos uma lei de onda de pecado, ou um círculo, se assumirmos a sua presença.
Assim, a interpolação por um polinómio do segundo grau em três pontos(no nosso caso,dois dos quais acumulam a história anterior e o terceiro traz novas informações) do quarto, revela-se necessária(pode haver outras leis) e suficiente definição da acção ou processo.
A menos, claro, que sugira outros termos para o efeito.Dito isto, concordo plenamente que se uma curva tiver de ser traçada sobre um número de valores que exceda o número mínimo exigido, então devem ser utilizados métodos estatísticos (ou outros) sólidos de ponderação dos valores, incluindo a regressão.
Já passou mais de um ano e você, Alexey, ainda está teimosamente a deslocar o gráfico para a esquerda. Porquê este (auto) engano?
Olha para a visualização, talvez alguém venha com algumas ideias.
Não vi nada a que me agarrar para ser utilizado no comércio real, por mais que eu tenha tentado.
Já tentou escrever robôs usando-o?
O prazer é meu, Nikolay.
Afixei robôs de teste neste tópico. Afixei o último não há muito tempo.Também testei o indicadorBanzai.mq4.
Não o testei especificamente sobre este indicador. É possível testar o último robô, o indicador e o esquema são semelhantes.
Bem, o turno. :))
Corresponde ao esquema de desenho.
A linha azul é a EMA do primeiro grau com a alavancagem de 20 nos pontos de abertura. Corresponde totalmente à EMA clássica com o período de 41, pelo ponto de abertura. deslocado por 20 intervalos de volta.
A linha fina mostra o esquema de construção. Na realidade, é a alavanca arquimedeana do ponto calculado anteriormente.
Por analogia, a linha azul é a EMA do segundo grau, porque está ligada ao ponto aberto com a parábola do segundo grau.
A linha vermelha está ligada ao ponto de abertura com o polinómio do terceiro grau.
E assim por diante. )))
P/S.
Agradecimentos especiais pela animação em anexo.
Ler o seu fio deTela é fantástico!
As possibilidades que está a desvendar são espantosas.
Além disso,Sergey Pavlov explorou uma vez as possibilidades de utilização de raios rectos.
Esta é uma das suas antigas imagens de ecrã.
E o fio actual trata de algoritmos para a construção não só de raios rectos mas também parabólicos e sinusoidais.
Talvez a partir da síntese de tudo isto. algo sairá? :))
Essencialmente a mesma coisa, apenas muito mais simples através da recorrência de indicadores:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
Se tirarmos o MA com um período mínimo de 2 N vezes de si mesmo, obtemos os pesos das barras como um triângulo Pascal, que penso que foi mencionado algures neste fio.
É essencialmente a mesma coisa, só que muito mais simples através da recorrência de indicadores:
https://www.mql5.com/ru/code/25113
é muito bem feito
mas
neste indicador, tal como o entendo, a ideia lógica é fazer uma previsão no tempo anterior para o presente a partir do ex post facto.
então como é que se faz do presente para o futuro?
já foi aqui escrito muitas vezes, inclusive por mim. Regressão polinomial para ajudar a uma cauda redesenhada. A aproximação de Fourier também é possível. Que é o que Alexey Panfilov implementou aqui.
Ele também escreveu que todos estes são brinquedos inúteis por causa do redesenho da cauda.
e a melhor solução é um canal?
encontrar canais lineares e parabólicos ao longo da história e controlá-los. Existem apenas alguns deles - entre 5 e 15 como regra.