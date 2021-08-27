Cálculo da diferença, exemplos. - página 16
Sim, os indicadores têm claramente um potencial, giraram alguma genética - este é o Si 2015-2018 M1.
Obrigado pela participação e apreciação.
Tenho um dos alvos "pendurados" do "desporto":
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
Um apelo à cooperação frutuosa em termos mutuamente benéficos
Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02
Criar um robô que na história de pelo menos 300 transacções multidireccionais em cada um dos dois pares de moedas, sem martingale e com excesso de (1 ou 2 ou n) sinais opostos, dá um factor de lucro de pelo menos, por exemplo, TRÊS.
Obrigado pela vossa participação e apreciação.
Tenho um dos alvos "pendurados" do "desporto":
Não percebo, em dois instrumentos o factor de lucro 3 com as mesmas definições de indicador, ou trata-se de global?
:)
Primeira opção.
P/S. A ligação não se abriu.
Primeira opção.
Então não percebi, é necessário obter um factor de lucro de 3 quando se utilizam dois instrumentos simultaneamente ou em cada um separadamente?
E a ligação é automática, para a ajuda MT5 - fora do tópico em geral.
Penso que é necessário aplicar o MO para atingir o seu objectivo e haverá um tal resultado em testes e ainda melhor, mas não muito uso em dados futuros.
Adicionei um parâmetro de intervalo ao indicador. No seu valor de 1, o indicador é totalmente coerente com o anterior.
Mas se aumentarmos este parâmetro sem recalcularmos os coeficientes, aumentamos a alavancagem, e vemos a dinâmica do indicador em períodos de tempo mais elevados.
Além disso, mesmo se recalcularmos os rácios, não podemos aumentar significativamente a alavancagem devido ao seu (rácio) rápido crescimento fora dos limites de significância.
Na figura há dois indicadores com intervalo 1 e intervalo 15.
Adicionei um parâmetro de intervalo ao indicador. No seu valor de 1, o indicador é totalmente coerente com o anterior.
Continuo a olhar e a ver estas imagens...
Sombra toda a carta com ondas sinusoidais de Fourier e está feito?
)
Alguns tópicos no fórum de Fourier certamente merecem-no ).
Estes fios não faziam realmente sentido para mim e tiraram as conclusões erradas
Ninguém tentou mudar as ondas no tempo
Se a EA média vive 3 meses, não é a mais pequena onda que a derruba
Este é, grosso modo, o raciocínio por detrás disto.
Sim, provavelmente também precisa de fazer experiências.
Sim, provavelmente também devíamos fazer experiências.