Cálculo da diferença, exemplos. - página 16

Aleksey Vyazmikin:

Sim, os indicadores têm claramente um potencial, giraram alguma genética - este é o Si 2015-2018 M1.

Obrigado pela participação e apreciação.

Tenho um dos alvos "pendurados" do "desporto":

Um apelo à cooperação frutuosa em termos mutuamente benéficos

Aleksey Panfilov, 2017.01.31 08:02

Criar um robô que na história de pelo menos 300 transacções multidireccionais em cada um dos dois pares de moedas, sem martingale e com excesso de (1 ou 2 ou n) sinais opostos, dá um factor de lucro de pelo menos, por exemplo, TRÊS.

 
Aleksey Panfilov:

Obrigado pela vossa participação e apreciação.

Tenho um dos alvos "pendurados" do "desporto":

Não percebo, em dois instrumentos o factor de lucro 3 com as mesmas definições de indicador, ou trata-se de global?

 
Aleksey Vyazmikin:

Não percebo, em dois instrumentos o factor de lucro 3 com as mesmas definições de indicador, ou trata-se de global?

:)

Primeira opção.

P/S. A ligação não se abriu.

 
Aleksey Panfilov:

:)

Primeira opção.

P/S. A ligação não se abriu.

Então não percebi, é necessário obter um factor de lucro de 3 quando se utilizam dois instrumentos simultaneamente ou em cada um separadamente?

E a ligação é automática, para a ajuda MT5 - fora do tópico em geral.

Penso que é necessário aplicar o MO para atingir o seu objectivo e haverá um tal resultado em testes e ainda melhor, mas não muito uso em dados futuros.

 

Adicionei um parâmetro de intervalo ao indicador. No seu valor de 1, o indicador é totalmente coerente com o anterior.

Mas se aumentarmos este parâmetro sem recalcularmos os coeficientes, aumentamos a alavancagem, e vemos a dinâmica do indicador em períodos de tempo mais elevados.

Além disso, mesmo se recalcularmos os rácios, não podemos aumentar significativamente a alavancagem devido ao seu (rácio) rápido crescimento fora dos limites de significância.

Na figura há dois indicadores com intervalo 1 e intervalo 15.


Aleksey Panfilov:

Adicionei um parâmetro de intervalo ao indicador. No seu valor de 1, o indicador é totalmente coerente com o anterior.

Mas se aumentarmos este parâmetro sem recalcularmos os coeficientes, aumentamos a alavancagem e vemos a dinâmica do indicador em períodos de tempo mais longos.

A figura mostra dois indicadores com intervalo 1 e intervalo 15.

Continuo a olhar e a ver estas imagens...

Sombra toda a carta com ondas sinusoidais de Fourier e está feito?

 
Renat Akhtyamov:

Continuo a olhar e a ver estas imagens...

Sombra toda a carta com ondas sinusoidais de Fourier e está feito?

)

Alguns tópicos no fórum de Fourier certamente merecem-no ).

 
Aleksey Panfilov:

)

Alguns tópicos no fórum de Fourier certamente merecem-no )

Estes fios não faziam realmente sentido para mim e tiraram as conclusões erradas

Ninguém tentou mudar as ondas no tempo

Se a EA média vive 3 meses, não é a mais pequena onda que a derruba

Este é, grosso modo, o raciocínio por detrás disto.

 
Renat Akhtyamov:

Estes tópicos não foram realmente compreendidos na minha opinião e tiraram as conclusões erradas

Ninguém tentou deslocar as ondas a tempo

Se a EA média viver 3 meses, não será eliminada pela mais pequena onda

Esse é mais ou menos o mesmo raciocínio...

Sim, provavelmente também precisa de fazer experiências.

 
Aleksey Panfilov:

Sim, provavelmente também devíamos fazer experiências.

Eu provavelmente envolver-me-ia nesta experiência.
