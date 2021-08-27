Cálculo da diferença, exemplos. - página 21

Novo comentário
 
Aleksey Vyazmikin:
Como testar a eficácia deste método, existe uma estratégia básica?

Um desenvolvimento geral do tema: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Post 141 deste tópico.

A adaptação binária foi aí aplicada, e a digitalização deveria permitir torná-la (adaptação) continuamente suave.

Além disso, penso que para ver como se parece um gráfico esticado sobre uma onda sinusoidal, por analogia com um gráfico de igual preço ou igual volume, também graças à digitalização. )

Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.08.11
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
 
Aleksey Panfilov:

Um desenvolvimento geral do tema: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Post 141 deste tópico.

A adaptação binária foi aí aplicada, e a digitalização deveria permitir torná-la (adaptação) continuamente suave.

Além disso, penso que para ver como se parece um gráfico esticado sobre uma onda sinusoidal, por analogia com um gráfico de igual preço ou igual volume, também graças à digitalização. )

Vejo que já tentei trabalhar com este indicador antes - ele ajustou-se bem ao mercado :)

O que significa digitalização? Porque é que ainda não foi feito?

 
Aleksey Vyazmikin:

Vejo que já tentou sequer trabalhar com este indicador antes - ajustou-se bem ao mercado :)

O que significa digitalizá-lo? Porque é que ainda não foi feito?

))

O cálculo da fase é exactamente o que significa a digitalização. Ou seja, cada ponto da linha tem o seu próprio valor numérico de fase.

 

Já anteriormente tinha sido recomendado este tópico.

Recomendo-o novamente.

https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421

Gostaria de apontar o próprio número do correio no fio, é um número divertido: )))

 
Tudo vem para a matemática, tomar números inteiros
 
Volodymyr Zubov:
Tudo vem para a matemática, tomar números inteiros

Refere-se à do post anterior, do mesmo fio.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


E concordo a 100% sobre as matemáticas.

 
Aleksey Panfilov:

Refere-se à do post anterior, do mesmo fio.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


Quanto às matemáticas, concordo a 100%.

Não me refiro a mais de 100 fios sobre o que está errado após um ponto decimal, mas tente multiplicar numa linguagem de montagem CPU. é apenas uma adição e não importa que CPU é, mesmo um Z80.

 
Volodymyr Zubov:

Não quero dizer que, existem mais de 100 fios sobre o que está errado após uma casa decimal, mas tente multiplicar numa prosa de linguagem de montagem. é apenas uma adição e não importa que tipo de CPU é, mesmo um Z80.

Sinceramente, não estou a perceber. :(

Não sou fluente em assembler.

 
Aleksey Panfilov:

Sinceramente, não estou a perceber. :(

Não estou familiarizado com assembler.

Em qualquer processo a multiplicação é feita por adição. menos (subtracção) adição menos. e assim por diante.

 
Volodymyr Zubov:

Em qualquer processo, a multiplicação é feita por adição. menos (subtracção) é adição menos. e assim por diante.

Quer dizer que a fórmula não funciona, propriamente, num computador?

1...1415161718192021222324
Novo comentário