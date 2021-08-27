Cálculo da diferença, exemplos. - página 21
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Como testar a eficácia deste método, existe uma estratégia básica?
Um desenvolvimento geral do tema: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Post 141 deste tópico.
A adaptação binária foi aí aplicada, e a digitalização deveria permitir torná-la (adaptação) continuamente suave.
Além disso, penso que para ver como se parece um gráfico esticado sobre uma onda sinusoidal, por analogia com um gráfico de igual preço ou igual volume, também graças à digitalização. )
Um desenvolvimento geral do tema: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. Post 141 deste tópico.
A adaptação binária foi aí aplicada, e a digitalização deveria permitir torná-la (adaptação) continuamente suave.
Além disso, penso que para ver como se parece um gráfico esticado sobre uma onda sinusoidal, por analogia com um gráfico de igual preço ou igual volume, também graças à digitalização. )
Vejo que já tentei trabalhar com este indicador antes - ele ajustou-se bem ao mercado :)
O que significa digitalização? Porque é que ainda não foi feito?
Vejo que já tentou sequer trabalhar com este indicador antes - ajustou-se bem ao mercado :)
O que significa digitalizá-lo? Porque é que ainda não foi feito?
))
O cálculo da fase é exactamente o que significa a digitalização. Ou seja, cada ponto da linha tem o seu próprio valor numérico de fase.
Já anteriormente tinha sido recomendado este tópico.
Recomendo-o novamente.
https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Gostaria de apontar o próprio número do correio no fio, é um número divertido: )))
Tudo vem para a matemática, tomar números inteiros
Refere-se à do post anterior, do mesmo fio.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
E concordo a 100% sobre as matemáticas.
Refere-se à do post anterior, do mesmo fio.
https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166
Quanto às matemáticas, concordo a 100%.
Não me refiro a mais de 100 fios sobre o que está errado após um ponto decimal, mas tente multiplicar numa linguagem de montagem CPU. é apenas uma adição e não importa que CPU é, mesmo um Z80.
Não quero dizer que, existem mais de 100 fios sobre o que está errado após uma casa decimal, mas tente multiplicar numa prosa de linguagem de montagem. é apenas uma adição e não importa que tipo de CPU é, mesmo um Z80.
Sinceramente, não estou a perceber. :(
Não sou fluente em assembler.
Sinceramente, não estou a perceber. :(
Não estou familiarizado com assembler.
Em qualquer processo a multiplicação é feita por adição. menos (subtracção) adição menos. e assim por diante.
Em qualquer processo, a multiplicação é feita por adição. menos (subtracção) é adição menos. e assim por diante.
Quer dizer que a fórmula não funciona, propriamente, num computador?