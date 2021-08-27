Cálculo da diferença, exemplos. - página 13
Vamos simplificar o perito. Tomaremos valores de linhas já desenhadas usando extrapolação (que não são redesenhadas).
Em cada período de tempo vamos mudar a linha para a direita por dois valores diferentes.
E vamos fazer a optimização como na mensagem 112. Vamos fechar cada comércio com uma inversão. A toda a hora no mercado.
Sou o único que se surpreende com esta distribuição do MAE e da MFE?
Acontece que, com qualquer resultado da posição, o movimento tanto em mais como em menos é fixado por valores estritamente definidos.
Talvez haja um erro na impressão dos resultados? Olha só, huh?
Não serei capaz de verificar isso eu mesmo no futuro próximo. Mas se acreditarmos no gráfico da MFE, sem SL com TP = 2450 (em cinco dígitos), podemos ganhar muitas posições.
Mas o Expert Advisor deve estar com a chave, como na mensagem 120.
Anexei o "comutador", valores por defeito para EURUSD, nos últimos dois anos até 14 de Fevereiro.
É verdade, o Expert Advisor deve estar com a chave como mostrado na mensagem 120.
Eu testei o Expert Advisor com o TP especificado, o aumento é de cerca de 200 pontos, provavelmente apenas para um par de negócios selecionados. E ver as negociações no gráfico não implica uma distribuição tão clara.
Portanto, a questão e o mal-entendido permanecem. Talvez o próprio algoritmo de inversão forme tal distribuição, porquê?
Três camadas, quatro anos, algoritmo genético. Abaixo das expectativas, mas ainda não vou deitá-lo fora.
Em intervalos curtos (1 mês) os números são mais atraentes. ))
Bem, é apenas uma curva regular.
E o mês anterior com o mesmo conjunto?
Concordo no geral, e não gosto da palavra. )))
A imagem apareceu enquanto se testava a acoplagem de dois EAs em indicadores diferentes:
Há apenas oito parâmetros envolvidos, acho que podemos reduzi-lo para 4 sem grandes perdas. Tenho "pensado" sobre isso, como uma das direcções, para olhar para a dinâmica dos parâmetros mais rentáveis por meses. Talvez um dia eu possa olhar nesta direcção.Talvez os algoritmos de aprendizagem da máquina possam dar esta imagem quase automaticamente, sem me carregar a mim ou ao meu computador em demasia? )))
Precisamos de uma espécie de hiperparâmetro, que mudaria as configurações de um lote.
Às vezes penso nisso eu mesmo e até tento fazer algo :)
Talvez os algoritmos de aprendizagem da máquina possam dar esta imagem quase automaticamente sem muita carga em mim ou no computador? )))
Sim, veja o meu artigo sobre lógica difusa, por exemplo.
existem apenas 2 principais, você pode reduzir para 1 e obter a mesma imagem em um mês, ou melhor
Você precisa de algum tipo de hiperparâmetro que altere as configurações em um lote...
Às vezes eu mesmo penso nisso e até tento fazer algo a respeito :)
Eu tenho experiência com indicador de equilíbrio, está perto de criar um hiperparâmetro?