Cálculo da diferença, exemplos. - página 13

Novo comentário
 

Vamos simplificar o perito. Tomaremos valores de linhas já desenhadas usando extrapolação (que não são redesenhadas).

Em cada período de tempo vamos mudar a linha para a direita por dois valores diferentes.

// Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input        int L1_1_line_power =3;
input        int L1_1_leverage = 67;
input        int L1_1_line1_SHIFT = 10;
input        int L1_2_line1_SHIFT = 30;

   Handle_4P72_L0_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_1_line1_SHIFT);
   Handle_4P72_L0_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_15_4P72.ex5",L0_1_line_power,L0_1_leverage,L0_2_line1_SHIFT);

E vamos fazer a optimização como na mensagem 112. Vamos fechar cada comércio com uma inversão. A toda a hora no mercado.


Arquivos anexados:
2018_03_01_4P72_EA.mq5  36 kb
2018_03_04.zip  587 kb
 

Sou o único que se surpreende com esta distribuição do MAE e da MFE?

Acontece que, com qualquer resultado da posição, o movimento tanto em mais como em menos é fixado por valores estritamente definidos.

Talvez haja um erro na impressão dos resultados? Olha só, huh?

Não serei capaz de verificar isso eu mesmo no futuro próximo. Mas se acreditarmos no gráfico da MFE, sem SL com TP = 2450 (em cinco dígitos), podemos ganhar muitas posições.

Mas o Expert Advisor deve estar com a chave, como na mensagem 120.

Anexei o "comutador", valores por defeito para EURUSD, nos últimos dois anos até 14 de Fevereiro.

Arquivos anexados:
2018_03_01_4P72_EA_TP_SL_Sig.mq5  37 kb
2018_02_15_4P72.mq5  8 kb
 
Aleksey Panfilov:

Sou o único que se surpreende com esta distribuição do MAE e da MFE?

Mas se acreditarmos no gráfico da MFE então sem o SL com TP = 2450 (em cinco dígitos) obteríamos muitas posições no lado positivo.

É verdade, o Expert Advisor deve estar com a chave como mostrado na mensagem 120.

Eu testei o Expert Advisor com o TP especificado, o aumento é de cerca de 200 pontos, provavelmente apenas para um par de negócios selecionados. E ver as negociações no gráfico não implica uma distribuição tão clara.


Portanto, a questão e o mal-entendido permanecem. Talvez o próprio algoritmo de inversão forme tal distribuição, porquê?

 

Três camadas, quatro anos, algoritmo genético. Abaixo das expectativas, mas ainda não vou deitá-lo fora.


Arquivos anexados:
2018_03_06.zip  824 kb
 

Em intervalos curtos (1 mês) os números são mais atraentes. ))


[Excluído]  

Bem, é apenas uma curva regular.

E o mês anterior com o mesmo conjunto?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, é apenas uma curva regular.

E se no mês anterior com o mesmo conjunto?

Concordo no geral, e não gosto da palavra. )))

A imagem apareceu enquanto se testava a acoplagem de dois EAs em indicadores diferentes:

Há apenas oito parâmetros envolvidos, acho que podemos reduzi-lo para 4 sem grandes perdas. Tenho "pensado" sobre isso, como uma das direcções, para olhar para a dinâmica dos parâmetros mais rentáveis por meses. Talvez um dia eu possa olhar nesta direcção.

Talvez os algoritmos de aprendizagem da máquina possam dar esta imagem quase automaticamente, sem me carregar a mim ou ao meu computador em demasia? )))
[Excluído]  
Aleksey Panfilov:

Geralmente concordo, mas não gosto da palavra. )))

A imagem apareceu no decorrer do teste do acoplamento de dois EAs em indicadores diferentes, e junto com isso:

Há apenas oito parâmetros envolvidos, acho que pode ser reduzido para 4, sem perda significativa. Tenho "pensado" sobre isso, como uma das direcções, para olhar para a dinâmica dos parâmetros mais rentáveis por meses. Talvez um dia seja possível olhar para ele deste ponto de vista.

Precisamos de uma espécie de hiperparâmetro, que mudaria as configurações de um lote.

Às vezes penso nisso eu mesmo e até tento fazer algo :)

[Excluído]  
Aleksey Panfilov:
 Talvez os algoritmos de aprendizagem da máquina possam dar esta imagem quase automaticamente sem muita carga em mim ou no computador? )))

Sim, veja o meu artigo sobre lógica difusa, por exemplo.

existem apenas 2 principais, você pode reduzir para 1 e obter a mesma imagem em um mês, ou melhor

 
Maxim Dmitrievsky:

Você precisa de algum tipo de hiperparâmetro que altere as configurações em um lote...

Às vezes eu mesmo penso nisso e até tento fazer algo a respeito :)

Eu tenho experiência com indicador de equilíbrio, está perto de criar um hiperparâmetro?

Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть...
1...67891011121314151617181920...24
Novo comentário