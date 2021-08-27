Cálculo da diferença, exemplos. - página 17

Renat Akhtyamov:
O mais provável seria juntar-me a esta experiência.

É um campo não explorado lá fora, e isso é um pouco assustador. ))

"À loucura dos corajosos cantamos os louvores.
A loucura dos corajosos é a sabedoria da vida!
O corajoso Falcão! Em batalha com os teus inimigos sangraste...
Mas chegará o momento - e gotas do teu sangue quente,
como faíscas, irromperão na escuridão da vida e muitos corajosos
corações acenderão com uma sede louca de liberdade, luz!
Deixar-vos morrer...! Mas na canção dos corajosos e fortes
em espírito será sempre um exemplo vivo,
um orgulhoso apelo à liberdade, à luz!
À loucura dos corajosos cantamos uma canção..."!



 
Олег avtomat:
Porquê morrer de imediato... )))

Aleksey Panfilov:

Porquê morrer de imediato... )))

Renascimento. Como uma fênix das cinzas...


Олег avtomat:

Renascimento. Como uma fênix das cinzas...


Obrigado.


P/S. Ia fazer uma piada do género: "Também me chamaste louco..."

Então pensei, porquê concentrar-se na sua insanidade?)

 

Extrapolação sinusoidal. Segundo e terceiro graus de extrapolação. Análogo para o indicador MT 5 da mensagem 32.

Segundo grau sinusoidal quase constante, terceiro grau sinusoidal perto da linha inclinada.

Adicionado sinusoidal axial. Vai ser útil se cavarmos Fourier nesta direcção.

Como está perto da parábola.


P/S. Corrigidas as coordenadas

Aleksey Panfilov:

Obrigado.


P/S. Ia fazer uma piada do género: "Também me chamaste louco..."

Então pensei, porquê concentrar-se na sua insanidade?)

É normal. É apenas uma loucura do ponto de vista de uma arraia.

 
Aleksey Panfilov:

Extrapolação sinusoidal. Segundo e terceiro graus de extrapolação. Análogo para o indicador MT 5 da mensagem 32.

Segundo grau sinusoidal quase constante, terceiro grau sinusoidal perto da linha inclinada.

Adicionado sinusoidal axial. Vai ser útil se cavarmos Fourier nesta direcção.


Adicionados indicadores refinados à "Biblioteca de Códigos Fonte".MT5,MT4.


Aleksey Panfilov:


Adicionados indicadores refinados à "Biblioteca de código fonte".mt5,mt4.


a linha azul é interpolação ? como foram seleccionados os nós ?

ou simplesmente levou tudo o que estava disponível com o quadrado médio

 
Maxim Kuznetsov:

a linha azul - o gráfico mostra a interpolação ? como foram seleccionados os nós ?

ou foi tudo tomado com um quadrado médio?

A linha vermelha larga é uma linha deslizante construída por interpolação com uma parábola de quarto grau. Não está redesenhado (os análogos foram analisados no início da página até ao sétimo). Os nós, se bem entendi, são os quatro valores previamente desenhados e o novo preço pelo qual a parábola de grau 4 é seleccionada e o quinto novo valor é desenhado sobre ela.

A linha azul curva (não redesenhada pode ser considerada um traço da linha azul recta) é a linha central, cada ponto é traçado nos últimos três pontos numa ampla linha de deslizamento a partir do pressuposto de que se encontram na onda senoidal de um certo período, tal como cada pontoda linha azul recta é traçado em três pontos na onda senoidal já correctamente extrapolada (cinzenta).

Apenas o seno cinzento extrapolado e a linha azul recta são redesenhados.


P/S.

Se implementou a sua ideia de isolar as oscilações, deveria ter conseguido uma linha muito próxima de uma sinusoidal com amplitude e inversão variáveis (uma espécie de quantização).

Só para que tal linha possa investigar a extrapolação por uma onda sinusoidal é relevante.

