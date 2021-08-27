Cálculo da diferença, exemplos. - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Média por polinômio de quarto grau com alavancagem 72 (EMA de quarto grau) eextrapolação para diferentes alavancagens usando uma parábola cúbica(polinômio de terceiro grau).
A primeira figura é um esquema de plotagem, na segunda todas as linhasque não são redesenhadas são desenhadas até o último valor.
Os indicadores no subsolo diferem apenas no offset da linha definida.
Média por polinômio de quarto grau com alavancagem 72 (EMA de quarto grau) eextrapolação para diferentes alavancagens usandopolinômio de quarto grau.
A primeira figura é um esquema de plotagem, na segunda todas as linhasque não são redesenhadas são desenhadas até o último valor.
Os indicadores no subsolo diferem apenas no offset da linha definida.
Alexei, posso dar-te alguns conselhos grátis e uma dica.
Já te disse que mudar para a esquerda é, como hei-de dizer de forma suave... - uma tarefa ingrata. Só vais receber maldições daqueles que têm cuidado com o teu fio. A propósito, é uma das razões pelas quais você está orgulhoso de estar sozinho em seu próprio fio condutor.
Mas para deslocar uma linha periódica com um ponto de inflexão para a esquerda por uma meia onda (ou melhor, se houver apenas um ponto de inflexão entre um mínimo e um máximo local) sem um deslocamento real, você pode usar a derivada dessa função. É verdade que não se trata de uma mudança real, mas sim, em essência. A derivada de uma função é o ângulo de uma tangente à linha. Calculado simplesmente: buf[i]-buf[i+1].
Aqui estão, por exemplo, a primeira e segunda derivadas de uma onda sinusoidal. Os pontos de inflexão da própria função tornam-se os máximos e mínimos locais de sua derivada.
Alexey, posso dar-te conselhos grátis e uma dica.
Já disse que aplicar o turno para a esquerda é, como devo dizer de forma suave... - uma tarefa ingrata. Só vais receber maldições daqueles que têm cuidado com o teu fio. A propósito, é uma das razões pelas quais você está orgulhoso de estar sozinho em seu próprio fio condutor.
Mas para deslocar uma linha periódica com um ponto de inflexão para a esquerda por uma meia onda (ou melhor, se houver apenas um ponto de inflexão entre um mínimo e um máximo local) sem um deslocamento real, você pode usar a derivada dessa função. É verdade que não se trata de uma mudança real, mas sim, em essência. A derivada de uma função é o ângulo de uma tangente à linha. Calculado simplesmente: buf[i]-buf[i+1].
Aqui estão, por exemplo, a primeira e segunda derivadas de uma onda sinusoidal. Os pontos de inflexão da própria função tornam-se os máximos e mínimos locais de sua derivada.
Sim Nikolai, concordo plenamente contigo, e é claro que cada derivado desloca o gráfico senoidal por um quarto de período para a esquerda.
Por isso, quando se trata de comparações, eliminei o deslocamento artificial da linha. Isto pode ser visto nos segundos números dos últimos posts. Todas as linhas, excepto a cinzenta fina, são desenhadas na última barra e não são redesenhadas. E alguma mudança no gráfico para a esquerda deve-se à extrapolação.
E essas linhas ainda podem ser diferenciadas, no nosso caso remova a primeira e/ou segunda diferença, que estava no protótipo. :)))
O deslocamento para a esquerda foi usado para ligar todas as linhas, incluindo as linhas de construção, num quadro completo, e para ver o esquema geral.
Sim Nikolai, concordo plenamente contigo, claro que cada derivado desloca o gráfico senoidal por um quarto de período para a esquerda.
É por isso que quando se trata de comparações, eliminei o deslocamento artificial da linha. Isto pode ser visto nos segundos números dos últimos posts. Todas as linhas excepto a cinzenta fina são desenhadas na última barra e não são redesenhadas. E alguma mudança no gráfico para a esquerda deve-se à extrapolação.
O deslocamento para a esquerda foi utilizado para ligar todas as linhas, incluindo as linhas de construção, ao quadro geral e para demonstrar o esquema geral.
O gráfico superior pode ser ignorado, pois é deslocado para a esquerda e a cauda é redesenhada. E o mais baixo parece atrasado e mundano. Qual é o objectivo de todo este alarido?
O gráfico superior pode ser ignorado quando é deslocado para a esquerda e a cauda é desviada a descoberto. E o mais baixo parece atrasado e mundano. Para que serve todo este alvoroço então?
))))
Veremos "à medida que formos avançando".
Até agora, está tudo no bom caminho. ))
Alexei, posso dar-te conselhos grátis e uma dica.
Já disse que mudar para a esquerda é, como hei-de dizer de forma suave... - uma tarefa ingrata. Só vais receber maldições daqueles que têm cuidado com o teu fio. A propósito, é uma das razões pelas quais você está orgulhoso de estar sozinho em seu próprio fio condutor.
Mas para deslocar uma linha periódica com um ponto de inflexão para a esquerda por uma meia onda (ou melhor, se houver apenas um ponto de inflexão entre um mínimo e um máximo local) sem um deslocamento real, você pode usar a derivada dessa função. É verdade que não se trata de uma mudança real, mas sim, em essência. A derivada de uma função é o ângulo de uma tangente à linha. Calculado simplesmente: buf[i]-buf[i+1].
Aqui estão, por exemplo, a primeira e segunda derivadas de uma onda sinusoidal. Os pontos de inflexão da própria função tornam-se os máximos e mínimos locais de sua derivada.
Aqui está uma possível implementação desta abordagem. Sem redesenhar e deslocar. Esta é a segunda derivada da sua linha.
Às vezes até muito correlacionado e não atrasado
Alexei, posso dar-te alguns conselhos grátis e uma dica.
Já disse que aplicar o turno para a esquerda é, como devo dizer de forma suave... - uma tarefa ingrata. Só vais receber maldições daqueles que têm cuidado com o teu fio. A propósito, é uma das razões pelas quais você está orgulhoso de estar sozinho em seu próprio fio condutor.
Mas para deslocar uma linha periódica com um ponto de inflexão para a esquerda por uma meia onda (ou melhor, se houver apenas um ponto de inflexão entre um mínimo e um máximo local) sem um deslocamento real, você pode usar a derivada dessa função. É verdade que não é uma mudança real, mas em essência. A derivada de uma função é o ângulo de uma tangente à linha. Calculado simplesmente: buf[i]-buf[i+1].
Aqui estão, por exemplo, a primeira e segunda derivadas de uma onda sinusoidal. Os pontos de inflexão da própria função tornam-se os máximos e mínimos locais de sua derivada.
Estou de bom humor hoje.
Alg. em "shift left" (que nome para ele :) ).
1) Arranje dois SMAs, um rápido e outro lento.
2. Deslocar um meio ciclo para a esquerda (cada um para o seu).
3. Estamos surpreendidos por ver que :
As formas de onda 3.0 estão a rodopiar umas em torno das outras.
3.1. o rápido desloca o lento para cima mesmo antes do extremo (às vezes muito antes)
3.2 Crosssovers "em pares" (para cima antes do extremo e para baixo depois dele)
4. Desloque as barras de volta para o tempo real, mas (ao contrário do n2) pela mesma quantidade. Um terminará em 0, o outro sairá fortemente para a direita.
5. Agora, tendo visto o cruzamento do extremo passado e o cruzamento anterior, vamos olhar para onde ele já atravessou. Com base no que podemos filtrar os falsos positivos óbvios e fazer entradas bastante boas.
Estou de bom humor hoje.
Alg. em "shift left" (que nome para ele :) )
1. nós pegamos dois SMAs, um rápido e um lento, de acordo com os clássicos.
2. Deslocar um meio ciclo para a esquerda (cada um para o seu).
3. Estamos surpreendidos por ver que :
As formas de onda 3.0 estão a rodopiar umas em torno das outras.
3.1. o rápido desloca o lento para cima mesmo antes do extremo (às vezes muito antes)
3.2 Crosssovers "em pares" (para cima antes do extremo e para baixo depois dele)
4. Desloque as barras de volta para o tempo real, mas (ao contrário do n2) pela mesma quantidade. Um terminará em 0, o outro sairá fortemente para a direita.
5. Agora, tendo visto o cruzamento do extremo passado e o cruzamento anterior, vamos olhar para onde ele já atravessou. Com base no que podemos eliminar os falsos positivos óbvios e fazer entradas bastante boas.
Talvez, há algo nele. Mas não é um algoritmo de turno para a esquerda, mas um algoritmo de turno para a direita.