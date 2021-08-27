Cálculo da diferença, exemplos. - página 14
Eu tenho experiência em criar um indicador de equilíbrio, isto vai chegar perto de criar um hiperparâmetro?
não tenho certeza, se não há uma correlação real, então pode não ajudar... na verdade esta é a questão que todos estão confundindo no MoD :)
:)
Só no caso de uma imagem, indicador de equilíbrio (janela inferior).
Equilíbrio constante de passos, linha verde significa.
:)
Oooh!
+
:)
O equilíbrio não é necessário em valores absolutos, mas, por exemplo, o fator de lucro é atual... ou seja, de alguma forma normalizar o gráfico
ou seja, posso normalizar o gráfico de alguma forma. então é possível relacionar esta variável com o resto de alguma forma, por exemplo, usando a lógica fuzzy ou um neurônio.
R^2 seria uma grande ajuda
https://www.mql5.com/ru/articles/2358
Depois, adicione seus indicadores e R^2 como termos de entrada, depois descreva linguisticamente as regras de interação entre as variáveis e obtenha um sinal no output
este é apenas um exemplo, você também pode usar neurônio (também há artigos), mas a lógica difusa me parece mais flexível e intuitiva para estas tarefas, e também pode ser otimizada como um neurônio ou seus parâmetros, mas haverá menos intuições
https://www.mql5.com/ru/articles/3795
Obrigado pelas mensagens.
Infelizmente, neste momento, não estou familiarizado com a aprendizagem de máquinas. E eu não vou dominar isso tão cedo.
Eu estava planejando usar o indicador de equilíbrio para uma otimização rápida e contínua. Infelizmente, temos de desenvolver um análogo do indicador de equilíbrio e um script para procurar parâmetros para cada Expert Advisor. Acho que é realista incluir estes algoritmos no robô para otimização automatizada. Em princípio, é provavelmente a mesma aprendizagem da máquina, mas a um nível auto-fabricado.
Talvez eu também vá chegar a isso.
Entretanto, talvez alguém ache útil o que eu tenho. Indicador de equilíbrio para MT4.
P/S. Eu ficaria grato se você pudesse adicionar alguns exemplos de indicadores similares neste tópico. Seria melhor que, em conjunto com o Expert Advisor, copiasse.
E sem a gíria? :))))))
Calcular pelos parâmetros actuais um gráfico de equilíbrio a uma certa profundidade da história, e se for mau então corrigi-los ao vivo, e ver a curva novamente... até se tornar óptima, depois trocar até começar a descer novamente, e rever os parâmetros... O backtest será, claro, longo neste caso
Obrigado.
Mas haverá um milhão de alças, terei que reescrever todos os indicadores no corpo do Expert Advisor.