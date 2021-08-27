Cálculo da diferença, exemplos. - página 11

Aleksey Panfilov:

Otimização do indicadorNikolai SemkoBanzai.mq4 damensagem 57deste tópico.

O mesmo na M15:

o saldo também fica sinusoidal

Eu quero aumentar o período de onda...

 
Não percebo bem o que queres dizer. Ficar-lhe-ia grato se pudesse explicar.

Se duplicarmos a alavancagem média na M15, é provável que obtenhamos resultados semelhantes aos da otimização na M30.

 
No seu ecrã o equilíbrio é sinusoidal, é claramente visível

O indicador é sinusoidal, um dos seus parâmetros é, pelo que entendi, o período de onda

O que vai acontecer ao saldo se você aumentar este período?

e é necessário levar em conta os sinais do meio período negativo da onda, porque o balanço cai exatamente ali?


 
Renat Akhtyamov:

no seu ecrã, o equilíbrio fica sinusoidal, isto é claramente visível

O indicador é sinusoidal, um dos seus parâmetros, como eu o entendo, é o período de onda

O que vai acontecer ao saldo se você aumentar este período?

Boa pergunta, obrigado.

A inércia funciona no indicador que dá origem à rítmica. )))) (Desculpe pelo pathos.)

O ritmo(análogo do período senoidal) é determinado pelo comprimento do braço (análogo do período médio do MA), isto não é novidade.

Optimizamos a fase óptima de entrada numa posição e o ruído em função da distância entre os pontos de remoção dos valores, quando a alavancagem (período de média) é constante.

E consequentemente, dependendo da fase dada, obtemos o equilíbrio final que tem um carácter sinusoidal.

Se alterarmos o período médio, é provável que obtenhamos um quadro semelhante apenas em um ritmo diferente. Talvez alguns ritmos sejam mais promissores, mas eu acho que não é crucial.

E se é necessário ter em conta os sinais de um meio período negativo de uma onda, depois de todo o saldo ter caído ali?


Eu acho que já, ao criar, potencialmente, uma EA funcional, a filtragem é bastante relevante.
 
Aleksey Panfilov:

Boa pergunta, obrigado.

Há inércia no trabalho no indicador que dá origem à rítmica. )))) (Desculpe pelo pathos.)

O ritmo (período do sinusoidal) é determinado pelo comprimento do braço (análogo ao período da média de МА), não há nada de novo aqui.

Optimizamos a fase óptima de entrada numa posição e o ruído em função da distância entre os pontos de picking, quando a alavancagem (período de média) é constante.

E consequentemente, dependendo da fase dada, obtemos o equilíbrio final que tem um carácter sinusoidal.

Se alterarmos o período médio, é provável que obtenhamos um quadro semelhante apenas em um ritmo diferente. Talvez alguns ritmos sejam mais promissores, mas eu acho que não é crucial.

filtro agradável, muito interessante na versão final
 
Obrigado.

Estou pensando em mudar para o MT 5 (tente tirar proveito disso) e talvez algo interessante venha à tona.

As ideias são bem-vindas.

 
Aleksey Panfilov:


Diga-me, os indicadores são redesenhados nas figuras onde estão os indicadores ala-sinusoidais? Acho que sim, pelos postos antigos.

Para não criticar, eu próprio as uso. Apenas um pouco surpreendidos com a sua posição no espaço).

 
Sim, no poste 32 os tampões destacados em amarelo, e portanto os sinusoidais perto da constante e perto da linha inclinada são redesenhados.

Ah, o que há de espantoso na posição deles?

E eles não são la sinusoidais. :( :):):)

 
Se forem redesenhadas, tudo está claro.

 

A menos que especificado em contrário no contexto, então:

Todos os peritos estão ligados para testes e optimização.

Eles não estão preparados para o mercado real, em termos de tempo de atividade e serviço necessário.

