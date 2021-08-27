Cálculo da diferença, exemplos. - página 11
Otimização do indicadorNikolai SemkoBanzai.mq4 damensagem 57deste tópico.
O mesmo na M15:
Eu quero aumentar o período de onda...
o balanço também está a seguir uma onda sinusoidal
Estou tentado a aumentar o período de onda...
Não percebo bem o que queres dizer. Ficar-lhe-ia grato se pudesse explicar.
Se duplicarmos a alavancagem média na M15, é provável que obtenhamos resultados semelhantes aos da otimização na M30.
No seu ecrã o equilíbrio é sinusoidal, é claramente visível
O indicador é sinusoidal, um dos seus parâmetros é, pelo que entendi, o período de onda
O que vai acontecer ao saldo se você aumentar este período?
e é necessário levar em conta os sinais do meio período negativo da onda, porque o balanço cai exatamente ali?
Boa pergunta, obrigado.
A inércia funciona no indicador que dá origem à rítmica. )))) (Desculpe pelo pathos.)
O ritmo(análogo do período senoidal) é determinado pelo comprimento do braço (análogo do período médio do MA), isto não é novidade.
Optimizamos a fase óptima de entrada numa posição e o ruído em função da distância entre os pontos de remoção dos valores, quando a alavancagem (período de média) é constante.
E consequentemente, dependendo da fase dada, obtemos o equilíbrio final que tem um carácter sinusoidal.
Se alterarmos o período médio, é provável que obtenhamos um quadro semelhante apenas em um ritmo diferente. Talvez alguns ritmos sejam mais promissores, mas eu acho que não é crucial.
E se é necessário ter em conta os sinais de um meio período negativo de uma onda, depois de todo o saldo ter caído ali?
Bom filtro, variante final muito interessante.
Obrigado.
Estou pensando em mudar para o MT 5 (tente tirar proveito disso) e talvez algo interessante venha à tona.
As ideias são bem-vindas.
Diga-me, os indicadores são redesenhados nas figuras onde estão os indicadores ala-sinusoidais? Acho que sim, pelos postos antigos.
Para não criticar, eu próprio as uso. Apenas um pouco surpreendidos com a sua posição no espaço).
Sim, no poste 32 os tampões destacados em amarelo, e portanto os sinusoidais perto da constante e perto da linha inclinada são redesenhados.
Ah, o que há de espantoso na posição deles?
E eles não são la sinusoidais. :( :):):)
Se forem redesenhadas, tudo está claro.
A menos que especificado em contrário no contexto, então:
Todos os peritos estão ligados para testes e optimização.
Eles não estão preparados para o mercado real, em termos de tempo de atividade e serviço necessário.